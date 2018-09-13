记者遭拘押 昂山素季为缅甸辩护的深层原因

Image caption 昂山素季为缅甸监禁记者辩护

缅甸领导人昂山素季周四（13日）终于打破沉默在越南召开的国际经济大会上对两名记者在缅甸被监禁做出回应。

上周（9月3日）缅甸法院以违反国家安全法为由判处两名路透社记者瓦隆（Wa Lone）和觉梭（Kyaw Soe Oo）七年徒刑。

该案件被广泛视为对缅甸新闻自由的考验，并遭到国际社会的批评。

昂山素季说，这两名记者犯了法，判处他们监禁"与言论自由毫无关系"。

昂山素季表示，对两名记者的监禁并不是因为两人是记者，而是因为法院认为他们违反了《官方机密法》（the Official Secrets Act）。

她还补充道，两名记者"有权上诉，并指出为什么判决是错误的"。

人权观察组织对昂山素季的置评做出回应说，她"搞错了"。

人权观察亚洲副总监罗伯森表示，昂山素季没有弄明白真正的法制是要尊重法庭上呈献的证据，而不是依据受到政府或保安部队影响的司法系统，只用那些他们所界定和相称的法律来判刑。

罗伯森说，对路透社记者的审判在所有方面都未能通过考验。

这两位记者此前曾参与调查缅甸军方在若开邦印丁村（Inn Din in Rakhine state）的大屠杀事件。

图片版权 EPA Image caption 记者瓦隆（左）和觉梭（右）

缅甸当局后来对此开展了自己的调查，并监禁了7名参与杀戮10名罗兴亚穆斯林男子的士兵。

记者瓦隆和觉梭都是缅甸人，被捕时携带警察在一家餐馆中送给他们的官方文件。他们自称清白，并称自己是被警方陷害的。

在审判时，警方的一名目击者支持了他们的这一说法。

备受争议

自从罗兴亚人危机以来，昂山素季一直面临巨大压力，要她就危机以及两名记者被监禁事件发表看法。

现年73岁的昂山素季曾为争取缅甸民主化，被军政府软禁多年，成为"人权斗士"，并获得过诺贝尔和平奖。

但自从罗兴亚危机恶化以来，昂山素季在国际舆论中成为众矢之的，受到多方抨击，外界指控她未能对罗兴亚人的暴力发声。

图片版权 Reuters Image caption 路透社记者调查这些村民的死亡原因。

昂山素季保持沉默固然有其技术方面的原因。因为军方在2008年、即缅甸落实民主化前制定的宪法所限，家人拥有外国国籍的昂山素季无法成为总统。

虽然她无总统之名，但仍是实际掌权者。然而，军方目前仍然掌管三个重要部门，即内政、国防及边防部门，包括警队。

昂山素季对这些事件的控制力很弱。若表态支持罗兴亚人，必然会招来佛教民族主义者及军方的反弹。

而当昂山素季偶尔针对罗兴亚问题发言时，大部份是在淡化、或指控他人夸大事件的严重性。

此外，昂山素季也可能出于以下原因，不愿意公开表态。

首先是宪法限制，缅甸现行宪法于2008年由军政府高层起草，清楚列明该国所有军事力量均由"缅甸政府军"（Tatmadaw）领导，亦写明国内安全威胁，是由军方、而不是警方处理。

若开邦的冲突正是国内安全问题。根据宪法规定，处理此次事件的主导权在军方，而不是昂山素季领导的政府当局。

军方控制，昂山素季的政府于2016年三月正式执政。从一开始，新政府就必须与军方"分享"权力。

军方势力掌控政府所有与国家安全有关的部门，内政、国防、边境管制部门均由军官领导。

罗兴亚问题就在这三个部门的管辖范围之中，所以军方得以全盘决定缅甸政府对罗兴亚问题的处理方式。

今年四月，昂山素季否认若开邦出现"种族清洗"，委婉地表达了对军方的支持。

虽然因为罗兴亚人危机受到国际社会的广泛批评，但她在缅甸国内仍非常受欢迎。数以万计的人流离失所

一旦昂山素季表态支持罗兴亚人，很可能会进一步削弱缅甸国内佛教徒对她领导的全国民主联盟的支持度。佛教徒占缅甸人口九成。

但昂山素季表示，回过头来看她的政府也许可以用不同手法来处理罗兴亚人危机。

罗兴亚人

图片版权 Reuters Image caption 流离失所的罗兴亚人

到目前为止，至少有70万罗兴亚人为躲避迫害逃离缅甸。

联合国呼吁对缅甸高层军方人物进行涉嫌种族清洗的调查。

不少罗兴亚难民指控，缅甸政府军及若开邦内的佛教徒，在罗兴亚村庄纵火、攻击平民。但缅甸政府军则称，军方正在与罗兴亚武装份子交战，否认攻击目标是平民。

与孟加拉接壤的若开邦是一个十分贫穷的区域，有约一百万罗兴亚人居于当地。缅甸大部份国民视罗兴亚人为来自孟加拉的非法移民，政府亦拒绝赋予罗兴亚人公民身份。

罗兴亚人当中大部份信奉伊斯兰教，另有小部份信奉印度教。他们被指来自现今孟加拉及印度西孟加拉邦地区，但已在缅甸居住数个世纪。

去年8月份，武装组织"若开罗兴亚救世军"袭击若开邦多个警岗，政府军随即作出回应，爆发冲突，大批罗兴亚平民逃离缅甸。