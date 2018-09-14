从河南小学营养餐缩水盘点世界各国校餐标准

Image caption 没有半点蔬菜的素面（网络截屏）

中国网络上一则河南小学营养餐缩水，从食堂公布的鸡丁炒西葫芦、蒜薹鸡丁，变成一碗素面的消息引发媒体关注和网民热议。

昨日（13日），有学生家长反映，河南周口商水县一小学的营养餐存在问题。

"学生用餐与规定公示的菜品严重不符，原本菜品里面有大米、粥、鸡、蒜薹，现在被一碗面条取而代之了。"

消息一出，引起网络公愤。

据中国媒体报道，商水县多名相关责任人被严重警告、停职、撤职处理，食品药检部门对郑州华康餐饮有限公司加工点经营情况作进一步的调查，并对相关责任人进行严肃问责。

但一位网友说，"换一批人上去还会接着克扣剥削学生的，劣根不会去除的"。

一位黑龙江哈尔滨的网友问："这个是强制吃食堂吗？拿了国家补助，还是社会捐款？"

一位香港网友写到："营养极其丰富"！

还有网友说，"黑心，小学营养餐变半碗素面"。

这不免使人联想到中国对非洲的慷慨援助。9月初，中国领导人习近平在中非合作论坛上宣布向非洲提供600亿美元的资金支持，引起一些网民的不满。

有网友评论说，援非600亿美金，中国自家孩子怎么办？

据中国营养餐方面的负责人之一孟庆芬介绍，中国中小学生一天要摄入12种食材，一周至少要摄入25种食材。食材种类越多，营养越均衡。

图片版权 xinhua Image caption 营养餐应该是这样，什么都有点。

但如果出现像河南小学的这种情况，就很难保证多种食材的营养了。

同中国相比，外国的中小学生在学校用餐是什么样的标准呢？

其实，世界上许多国家都有为中小学生提供营养餐的做法，其收费价格则根据学生的家庭情况而定，特别贫困家庭的学生可以享受免费。

苏格兰

Image caption 营养餐中要有水果和奶制品

比如在英国的苏格兰，学生的菜谱包括火鸡肉、蔬菜、比萨饼、三明治、面包或沙拉等。

同时，学生还可以随意挑选果汁、水果、牛奶制品等。同时必须保证小学一、二年级的学生每天要吃一份新鲜水果。

学校还试图保护那些免费享用营养餐学生的尊严，采取划卡制，免去在同学面前领取免费餐的难堪。

法国

法国学生的营养餐是由营养均衡的三到四份不同食物组成。

每周学校都要把菜谱公布出来，以便家长们可以参照菜谱来准备孩子们的晚餐，达到搭配合理。

营养餐中要保障有蔬菜（生熟都有）、水果、动物蛋白（其中一份必须是牛奶或奶制品）、碳水化合物等。

学校根据需要还要更新菜谱。

日本

上世纪50年代，日本出台了一系列法律法规，在全国推行学校午餐计划。

同时，政府还为少数贫困生提供完全免费的学校午餐，所需费用由中央和地方财政各承担一半。

日本6-12岁的学生所吃的学校午餐大约有650卡路里，食谱中有米饭、豆腐、各种蔬菜、大酱汤、肉菜和酸奶等。

日本一年还要两次请家长来品尝菜谱，征求他们的意见。

Image caption 日本学生的营养餐中少不了豆腐

美国

美国中小学午餐在收费形式上按照不同的情况进行分类。

联邦政府根据不同家庭的收入状况将午餐分为三类，高收入家庭自掏腰包，低收入家庭实行减价折扣，穷人家的孩子则免费。

美国的学校午餐必须提供学生每天蛋白、维他命A、C、铁、钙以及热量大卡推荐量的三分之一。

食物营养标准由联邦政府制订，但具体食谱则由当地学校校方来准备。

瑞典

瑞典为学生准备的传统午餐包括肉丸与土豆、菜卷或鱼类、各种沙拉等。

瑞典中、小学生的在校营养餐是不允许收费的。