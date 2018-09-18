中澳关系紧张下 孔子学院触发的争议

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中国孔子学院在全球多处与不同学府合作成立，希望宣扬中国文化和教授中文，展示中国的“软实力”。但欧美国家，有多间大学出于学术自由、间谍渗透、知识产权被盗等疑虑，中止与孔子学院的合作，这种对孔子学院的忧虑渐渐扩展到其他国家。

其中，澳大利亚新南威尔士州教育部在今年5月宣布，正“审视”与孔子学院的关系。澳洲亦有保守党参议员提出动议，要求审视所有中国资助的孔子学院，不过议案未获通过。

澳洲格里菲斯大学旅游孔子学院副主任丁培毅教授接受BBC中文访问时，否认一切对澳洲孔子学院的指控。

你的器材不支持播放多媒体材料 澳洲学者丁培毅：孔子学院教材不偏向中国

澳洲的忧虑

据中国汉办的数字，截至2017年年底，全球总共有525家孔子学院，澳洲有14家孔子学院、67间孔子课堂，数量上仅次于美国和英国，排行第三。

澳洲保守党参议员贝尔纳迪（Cory Bernardi）上个月在议会提出动议，希望联邦政府重新审视与孔子学院的合作关系，但议案早前被否决。

贝尔纳迪对BBC中文表示，孔子学院是中国政府为了在世界各地扩展所谓的“软实力”措施而设立。在澳洲，中国政府的资助学府“不合比例地多”。

他说，“学术界人士自我调整（self-regulating），他们面对压力，要严守中共的规定，特别是涉及台湾、新疆、西藏等议题，这最终会改变了澳洲有关中国外交政策的舆论。”

图片版权 Getty Images Image caption 中国第一夫人彭丽媛在习近平访问澳大利亚时，曾经参观当地的学校。

目前新南威尔士州政府已决定审视与孔子学院的合作，政府发言人对澳洲媒体说，这样做是要确保“没有不恰当的外国势力干预”，调查未完成之前不会作出评论。该州是全球首个以政府部门名义洽谈孔子学院合作的政府。

贝尔纳迪说保守党会继续促请其他州也检视有关合作。

澳洲总理助理部长詹姆斯·麦格拉思（James McGrath）在国会回应表示，澳洲致力与其他国家合作，在制定政策时确保其独立性，亦会捍卫大学的学术自由，但有关州政府的教育及自主政策，则是由该州自行决定。

一般孔子学院会与当地学府自行商讨合作事宜，但在澳洲，中国政府是与澳洲教育部门直接商讨合作，例如新南威尔士州政府在2011年与中国江苏省教育厅签订合作协议。

起初这份协议受到保密，但澳洲SBS电视台新闻在6月透过资讯自由法获得了有关文件，显示中国汉办向学校支付4万澳元（约20万元人民币）设立孔子学院，之后会有每年一万澳元的资助，以及由中国派来的免费“中文助理”。

根据合约，中国伙伴将任命孔子学院董事局一半的成员，而孔子学院的活动，需要尊重两地文化，“不能违反中国和澳洲的法例和规定”。

图片版权 CNS Image caption 澳大利亚查尔斯·达尔文大学、中国安徽师范大学和海南大学合作举办孔子学院。图为2012年中澳三校校长揭牌仪式。

澳洲前国家评估办公室战略分析总监巴贝奇（Ross Babbage）此前对澳洲媒体表示，孔子学院不能够和中国政府切割，澳洲的州政府接受中国资助的作法“不能接受”，政府应该重新检视这一合作关系。

美国芝加哥大学的社会学家萨林斯（Marshall Sahlins）曾经出书讨论孔子学院如何影响学术环境，他批评澳洲新南威尔士政府与中国的孔子学院合作很“危险”，因为这不单牵涉大学，也有州政府的教育部门。

德国的法兰克福大学哈尔蒂希（Falk Hartig）曾经研究澳洲的孔子学院，他点出中澳在这方面的合作，最特别的地方是针对的目标，在澳洲的孔子学院项目似乎是针对年轻学生和儿童。

他说，“这与教授成年学生有一点分别，成长学生会思考去了孔子学院会有什么意义。”

他的研究引述了一位孔子学院的高层，指不会花钱请达赖喇嘛到访，以避免得罪中国方面。

孔子学院：指控欠理据

澳洲弗林德斯大学（Flinders University）语言学高级讲师吉尔（Jeffrey Gil）认为指控欠缺证据，他认为孔子学院以教授语言及文化活动为主，不一定涉及台湾、西藏和南海等问题 ，而孔子学院确实提供了语言方面的师资、教材，对那些资源不足的学校有利。

代表160名中文老师的新南威尔士州汉语老师协会表示，没证据显示这些学院或课程有政治内容，并指课程跟足当局标准，在这些学校任教的并非“助理”，而是在当地有执教资格的教师。

对于孔子学院被指传授中国版本的历史、意识、政治理解、倾向中国的论述，澳洲格里菲斯大学旅游孔子学院副主任丁培毅教授对BBC中文表示，这个说法是错误的。

他说，所有孔子学院的教材根据澳洲当地的需求来制作，学院没有受到政治影响，而是一些个别媒体炒作、歪曲。实际上，当地居民十分欢迎孔子学院去组织活动，传授中国文化知识与汉语。

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“我可以很明确地告诉你，在澳洲，我们所有的孔子学院，他们教授的东西和材料，绝对没有像一些个别媒体报道说是有什么政治，”丁培毅教授说，“教材都是公开的，可以问当地学生，学院教了什么东西。”

“我一直坚持认为，孔子学院对促进中外的文化交流，是起到了积极的作用，这点是不容置疑的。”

他说，在澳洲这个争议没有像在美国那么大，批评美国是“故意要把事情弄大，没有新闻找新闻”。

丁培毅教授说，自己虽然不太了解澳洲近日出台的“反外国干预法”，但他不认为法例是针对中国。他又指澳洲一些政客，带有“反全球化”和“民粹主义”的特质，有一些较为“极端”的诉求，提出了比较具偏见的观点。