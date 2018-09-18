域外观察：中国资金催生柬埔寨赌博淘金热

图片版权 Getty Images Image caption 柬埔寨旅游胜地波哥（Bokor）赌城残桓凄凉，仿佛历史幽灵纪念碑。

贡布是柬埔寨的文化瑰宝之一。自由撰稿人乔治·史泰利斯（George Styllis）发现，随着旅游、投资和经济发展，尤其是中国赌博资金的涌入，这个宁静山乡小镇的居民日益感到不安。

殖民地时期（1863 - 1953），这个山高林密之地曾经是法国人的避暑胜地。他们在这里营造了一个飞地，有一座教堂、一个邮局，还有一个富丽堂皇的大酒店。

在内战和屠杀的腥风血雨中，大酒店变成废墟，一场火灾后的残桓凄凉瘆人，黑洞洞的窗户，灰墙透出暗红。

它伫立在那里，就像历史幽灵纪念碑。

今年，经过耗资巨大的整修翻新后，它又变成了豪华酒店和赌场 - 波哥皇宫大酒店（Le Bokor Palace），隆重开业。

波哥现在有两个赌场。等最近开始兴建的一个占地18000公顷的度假村建成后，会有更多赌场开业。

这充分体现了柬埔寨的赌博旅游业政策倾向。这里的赌场迎合中国游客的需求，提供传统和网络赌博服务；两者在中国都是禁止的。

Image caption 贡布街景

在柬埔寨获得赌场营业许可很容易，监管也很宽松，由此带来的赌博淘金热正在改变一个个城镇的面貌。

最典型的是西哈努克市，距贡布二小时车程。市民们担心其他城镇也将步其后尘，成为它的翻版。

西哈努克市已经成为中国在柬埔寨投资的中心，驱动力来自制造业、旅游业和博彩业的扩张，又在北京的"一带一路"贸易网路上占据了重要地理位置，独具战略优势。

这里曾经是个安静的渔村，背包旅行客光顾的地方，现在却满街到处是大大小小的中国超市、招摇的出租公寓楼和赌场。迅猛疾速的开发过程中，部分街道被掘开，最近还导致市区一个主要集市被水淹。

宋安妮（音译 Som Annie）和她的法籍男友戴米安·普拉代约尔（Damien Pradayrol）两人都34岁，最近从西哈努克市搬到贡布定居。

图片版权 Getty Images Image caption 西哈努克市内建筑工地比比皆是

他们一起经营一家旅店，发现自己跟不上西哈努克市的疾速发展脚步。大批中国人的到来推高了住房需求，导致房地产价格和租金骤升。

房租突然飞升前，这两口子租住了多年的小屋月租金75美元。最终搬出西哈努克市之前，他们曾经有一年搬了4次家，每个月房租高达240美元。

他们说还有不少人情况跟他们相似，从西哈努克市迁移到贡布。

安妮说：“我原来喜欢西哈努克市，现在不了。”

“我父母还在那里租房住。合同到期后他们就要被赶出去，那套房子要租给中国人。”

她父母准备搬回乡下去。

阿列克斯·冈萨雷斯-戴维森（Alex Gonzalez-Davidson）是当地一个非政府环保组织“自然母亲”（Mother Nature）的联合创办人。他说，中资背景的投资活动在当地人看来是冷酷无情的，完全不顾及本地民众和环境。

他说：“伴随大量中国投资项目而来的是大量中国人涌入，这往往会把本地人挤出去，或者使本地人的生活水平下降。”

图片版权 Getty Images Image caption 西哈努克市里有不少赌场

柬埔寨人对中资的反感还不止于个人怨愤层面。

柬埔寨总理洪森与北京建立了亲密盟友关系，实施更强硬的威权统治，也不掩饰对西方政府的公开敌意。

2018年7月，大权在握30年的洪森再度当选，继续掌权。这次选举期间法庭勒令一个主要的反对党解散，对当局持批评态度的媒体遭到打压，因此普遍认为这次选举不合法。

西哈努克市现在成了中国现代帝国主义抱负以及政治上涉足柬埔寨的象征。它似乎在表述一种更深层的恐惧，惧怕这个国家被化整为零，逐一出售。

金边一个开蹦蹦出租车的男子说：“柬埔寨现在需要什么就去中国要，所以他们要什么就到我们这里拿什么。”

不过，中国在为柬埔寨经济注入能量方面确实扮演了重要角色，在柬埔寨迫切需要而资金严重缺乏的领域投资，比如高速铁路和机场。

同样，从农业到零售业，与中国的贸易发展也使得柬埔寨的各行各业生机勃勃，也有不少人在房地产和其它方面收获了自天而降的暴利暴富。

这种经济上的发达也有代价。

图片版权 Getty Images Image caption 贡布省水电站大坝是中国投资兴建的

金融机构柬埔寨投资管理（Cambodian Investment Management）首席执行官安东尼·加利亚诺（Anthony Galliano）说：“柬埔寨的基础设施和经济因中国资本投入而加速发展，有利于这个国家的进步，但这里也包含了中国的自身利益。”

他说，这其中包括对廉价劳动力的盘剥，为本国人创造海外工作岗位而不雇佣当地人，等等。

一个占地1000公顷的新建经济特区，包括其中的新建深水港和一座煤炭发电厂，因其对环境造成的影响而受到批评。

目睹西哈努克市的转型态势，许多贡布人对自家门前的工业开发项目心里满是疑虑。

柬埔寨经济财政部副部长罗辟润（Ros Phirun）对BBC表示，为了保护贡布的“生态旅游”业，不准备在波哥以外批准建赌场。

Image caption 贡布旅游点的酒店

不过，新港口明年启用后，计划推出沿南部海岸线的游轮线路，途中有一站停靠西哈努克市，估计会把中国游客和赌客带到贡布。

这种情况对安妮和戴米恩那样吃过房东随意涨租金苦头的房客可能是坏消息，但对其他一些人可能是发大财的机会。

26岁的马卡拉在辣椒种植园打工。他说自己的住宅价值已经翻了一倍，每个星期都有来自金边的买家给他开价。

但马卡拉觉得比当个暴发户更重要的是保护贡布的美景和历史文化。

他说：“贡布是个特殊的地方。我们住在这里是因为希望贴近自然。”

至于波哥的那家新开张的豪华酒店，他说：“人们更喜欢看旧楼。我听说外国人都在问旧楼哪儿去了。这个地方很特殊。它是有历史的。”

图片版权 Getty Images/VW Pics Image caption 贡布河岸夕阳西下

编者注：自由撰稿人乔治·史泰利斯住在东南亚。据中国媒体数据显示，近年超过2000家中资企业在柬埔寨投资，涉及火力和水力发电站、机场、农业、制造业、旅游业等；中资在柬协议投资额累计超过125亿美元。台湾和中国大陆人在柬埔寨非法开赌场和网络赌场被柬埔寨当局逮捕遣返、中资企业借赌场洗钱的新闻也时有报道。中国驻柬埔寨大使熊波2018年曾公开表示，中国政府反对本国公民在柬埔寨经营赌场，尤其是专门以中国人为客源的赌场。

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