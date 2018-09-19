“单手肉搏”国际流媒体 BBC总裁勾勒未来

图片版权 Netflix Image caption 由英国剧作家摩根（电影《女王》的编剧）编写的《王冠》描写了英国女王伊丽莎白二世的故事，缺乏媒体监管的种种限制让网飞（Netflix）等国际流媒体在英国媒体市场攻城略地、所向披靡。

英国广播公司（BBC）“一只手被捆在身后，用另一只手和网飞等国际流媒体巨头搏斗”。

上述这番言论是BBC总裁托尼·霍尔对英国媒体市场新形势的形象描述。英国媒体市场也受到国际和国内形势变化冲击。

他表示，包括网飞（Netflix，又译为奈飞）和亚马逊等国际视频流媒体需要像英国媒体一样受到法规限制。

霍尔在英国皇家电视协会伦敦会议上称，否则，真正英国的视频媒体内容将会有被扼杀的危险。

霍尔说，包括BBC在内的英国媒体业是“一只手被捆着，用另一只手和这些国际流媒体巨头搏斗”。

曾有一时，BBC在英国媒体界可谓一览众山小的独尊位置。近日英国《金融时报》的一篇评论称，英国拥有女王和BBC，所以英国脱欧只会是历史中的一个小事件，不论结果如何不会影响到英国国家的命运。BBC至今在英国人心目中的地位之重要，由此可窥见一斑。

但现在为何BBC在英国都受到空前国际挑战？网飞、亚马逊、谷歌这批美国新媒体为何有这么大的本领在英国媒体市场攻城略地、所向披靡？

这要从媒体市场的变化潮流说起。

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英国媒体市场的数据

近十多年来，国际科技媒体市场发生巨变：传统的电视媒体受到流媒体的强大挑战。人们的生活方式和消费习惯的改变，年轻人不再依靠传统的电视广播来获取信息和娱乐，手机取代台式电脑成为重要的广播工具，电视机和收音机也登陆手机。

图片版权 Reuters Image caption 网飞（Netflix）在全球迅速扩张，2017年底，网飞在中国买下《白夜追凶》网络电视剧版权和播放权，计划在全球190多个国家和地区上线。搜索网飞中国，目前可见其在播放《甄嬛传》。

美国的一批新媒体巨头抓住了科技发展、电影电视市场和用户习惯改变与发展潮流，因此在全球媒体市场攻城略地。它们包括网飞、亚马逊、谷歌等等。

根据BBC统计的数据，英国15岁到34岁的听众每周使用流媒体音乐服务的时间超过了收听BBC电台节目时间。电视也面临同样问题，比如5岁到15岁的儿童每周花费更多的时间观看在线视频，而不是看电视。

在流媒体方面，目前英国有近40%的家庭都订用网飞、亚马逊会员或者Now TV等媒体，用户人数已经超过一千五百多万，即超过了英国所有几家有线电视的总订阅量。

换而言之，英国观众观看、收听很多BBC精彩的节目不是通过传统的BBC电视和广播，而是通过新媒体渠道。

图片版权 AFP Image caption 谷歌2006年购买了视频网站YouTube。

财力、技术与创新

国际流媒体在英国迅速发展的优势之一，是避免了英国法律法规对其种种限制。比如，英国人如果要观看BBC电视或者其网络电视iPlayer节目，必须要交纳年度电视执照税。

但截至2018年9月目前的规定，通过订阅网飞、亚马逊（会员）和Now TV观看各式各样的电影、电视，收听广播等等，仍无需缴纳电视执照税。

在英国媒体市场急剧变化的形势下，BBC除了在制作高质量内容上不断投入成本外，也在在探寻广播渠道的革新。

BBC也在加强自己的流媒体技术，并正在与英国独立电视台（ITV）和电视4频道等商讨创新合作，共同应对国际流媒体的市场竞争和挑战。

公共媒体生存之道

作为世界上最早的第一家公共广播电台、第一家公共电视台，成立于1922年的BBC以客观、公正、不偏不倚的新闻报道特立独行于英国和国际媒体界，成为人们了解世界和英国的重要（有时甚至是唯一）窗口。此外，BBC的广播技术一度是世界广播业的标准，其科技、体育、文化等全方位产品的制作能力是世界其它广播公司无法模拟的。

近年来，BBC发挥其深厚的英国文化底蕴，放眼全球，抓住国际政治、经济、文化和科技变化潮流，制作出大批风靡全球包括中国大陆的媒体产品，比如包括上天入海的科学环保纪录片《人类星球》、萌动可爱的《天线宝宝》、引人入胜的《神探夏洛克》等等。

BBC的巨大能量基础是电视执照税：英国纳税人年度电视执照税的资金支持。它在英国也是免费的媒体信息来源，在BBC的广播和电视上没有任何商业广告。

加上BBC无法在英国获得任何商业广告收入，这就相当于将BBC的“一只手捆在身后”，造成的影响是很多年轻人拒绝交纳电视执照税，恶性循环导致BBC资金日益紧张。