图片版权 AFP Image caption 马斯克曾对昂斯沃思做出许多指控，包括称他是一名“儿童强奸犯”

一名英国洞穴潜水员近日对科技界富豪、特斯拉创始人伊隆·马斯克（Elon Musk）提起诉讼，指马斯克恶意诽谤。

7月，潜水员弗农·昂斯沃思（Vernon Unsworth）曾帮助救出被困泰国山洞中的12名足球队员。马斯克曾对昂斯沃思做出许多指控，包括称他是一名“儿童强奸犯”，但并未提供证据。

昂斯沃思要求马斯克支付7.5万美元的赔偿，并要求他停止指控。昂斯沃思希望获得“惩罚性赔偿金”，以“惩罚他的错误行为，震慑他不再做出此类十恶不赦的行为”。

诉状称，马斯克有时使用推特账户和邮件来发布对昂斯沃思的诽谤指控。马斯克的推特账户拥有超过2250万粉丝。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @elonmusk You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda … — Elon Musk (@elonmusk) 2018年8月28日

此前昂斯沃思称考虑采取法律行动时，马斯克曾发布推特说，“很奇怪他还没有起诉我”。昂斯沃思近日在美国加利福尼亚州递交诉状，随后他还将在伦敦提诉。

“马斯克的影响力和财富无法将他的谎言转变成真相，也无法保护他，让他免受法庭对其不当行为的问责，”昂斯沃思的美国律师伍德（L Lin Wood）说。

美国的诽谤罪

BBC法律记者柯曼（Clive Coleman）

美国宪法第一修正案保护言论自由，也让诽谤罪定罪变得很有挑战。原告必须要证明被告对其的言论是错误的，并且给他们造成了实际伤害。

然而，最难的地方在于，如果原告被视为公众人物，必须证明被告存在恶意行为。而且，“公众人物”的定义十分广泛。也就是说，被告必须知道其言论是错误的，但仍然发布。另一种表述是，必须证明被告为伤害原告而故意撒谎。

马斯克在泰国溶洞救援时曾提议用迷你潜水艇，首次与昂斯沃思发生冲突。

马斯克在推特上发布了迷你潜水艇的视频，建议使用它来援救被困的少年足球员。昂斯沃思则对CNN表示，潜水艇不过是公关噱头，根本不可能发挥作用。马斯克以一系列推文回应，指昂斯沃思有恋童癖。

虽然马斯克随后删除了推文并致歉，但本月早些时候，马斯克再次挑起了争论。他向网络媒体Buzzfeed的记者发邮件，指昂斯沃思是“儿童强奸犯”，恳求记者查出真相，并称昂斯沃思没有参与洞穴救援。

图片版权 Reuters Image caption 几名潜水员对BuzzFeed说，昂斯沃思一直在进行搜救工作。

马斯克还说，希望昂斯沃思起诉他。

昂斯沃思没有参与潜水，但是以前曾详尽地考察过那个山洞。几名潜水员对BuzzFeed说，昂斯沃思一直在进行搜救工作。“他是整个行动的关键人物， ”英国潜水员斯坦顿（Rick Stanton）说。