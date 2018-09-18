金正恩文在寅平壤会谈 无核化问题成焦点

图片版权 AFP Image caption 文在寅与金正恩乘车在平壤街头向民众示意。

韩国总统文在寅从星期二（9月18日）起访问朝鲜平壤，与朝鲜最高领导人金正恩展开今年第三度会晤。在这次三天两夜的行程中，文在寅与金正恩二人将讨论包括朝韩关系改善、无核化及撤军防战等三大议程。

这是十年以来韩国总统首次造访朝鲜，文在寅也因此成为第三位访朝的韩国总统。自今年以来，朝鲜与韩国、美国关系急速缓和，朝韩领导人已分别于4月、5月举行两次会晤，美国总统特朗普与金正恩6月在新加坡举行历史性会谈。

然而目前朝美会谈陷入僵局，双方只在广义问题上达成共识，具体议题上缺乏进展。作为朝美斡旋者，文在寅此次访问备受关注，但真正能为局面带来多大改变有待观察。

三大议题 无核化是焦点

图片版权 AFP Image caption 三星实际控制人李在镕与多位韩国财团高层一起，随文在寅前往平壤。

本次首脑会谈有改善朝韩关系、促进朝美无核化谈判与缓解朝韩军事紧张及战争风险三个议题，而无核化无疑是各界关注的焦点。

在朝韩关系改善方面，双方已经于8月举行离散家属重逢，还在边境设立联络处方便随时沟通。

此次会谈，经济合作可能成为一个主题，包括三星、现代、LG等韩国财团的高层人士都在文在寅随行人员名单之列。而在军事领域，双方可能会讨论缩减非军事区（DMZ）的规模问题。

今年4月首次“文金会”上，朝韩领导人共同签署《板门店宣言》，双方明确提出实现朝鲜半岛无核化的共同目标。今年6月的美朝领导人峰会上，特朗普与金正恩签署联合声明，其中金正恩重申其对半岛彻底无核化立场。

图片版权 Reuters Image caption “特金会”目前成果有限。

然而自此之后，朝鲜无核化没有明显进展，朝美也并未向外界给出任何明确去核时间表。大部分观察人士警告称，朝鲜没有就无核化作出任何实质性动作。也有一些迹象显示，朝鲜的核计划仍在继续。

鉴于朝鲜去核没有太多明确信号，上月特朗普取消了国务卿蓬佩奥的访朝计划。然而在接到一封来自金正恩邀请进行第二次朝美领导人会谈的亲笔信后，特朗普又表示，金正恩会证明“所有人都错了”。

此前曾有韩方官员表示，金正恩希望在特朗普第一个总统任期内完成去核。而在本月初举行的朝鲜国庆阅兵式上，朝鲜没有展示洲际导弹，这一举动也被外界解读为朝鲜对美国不满作出的回应。

韩国仲裁角色的考验

图片版权 Getty Images Image caption 今年4月，文在寅与金正恩在板门店首次会晤。

在无核化问题上，朝鲜和美国的节奏似乎并不一致。朝鲜希望自己的每次让步可以换来美国在经济制裁上的一步步放松，而美国想要的则是朝鲜去核后再放宽经济制裁。

韩国青瓦台总统秘书室室长任钟晳9月17日表示，此次朝韩领导人会谈上，文在寅将致力于尽早促进朝美对话重启，尝试让朝鲜推出更多无核化措施，也让美国采取相应措施。但由于无核化问题受到多方条件制约，这一话题的讨论前景很难有定论。

虽然今年的板门店会晤与新加坡峰会是韩朝、美朝关系的极大突破，但正如BBC驻首尔记者劳拉·比克分析强调，文在寅此次平壤之行需要在无核化上取得实际进展，否则之前的峰会都会变成只有象征性意义的宣传机会，美国也会开始失去耐心。