澳洲水果埋针恐慌加剧 从草莓蔓延至苹果香蕉

图片版权 JOSHUA GANE Image caption 自上周以来，澳大利亚的每一个州都报告在草莓盒中发现了埋藏的缝衣针

澳大利亚警方说，在“草莓埋针”让全国陷入一片恐慌之际，又在苹果和香蕉中发现了埋藏的缝衣针。

自上周以来，澳大利亚的每一个州都报告在草莓盒中发现了埋藏的缝衣针。

澳大利亚卫生部长格雷格·亨特把草莓埋针形容为是“邪恶的犯罪”，并下令澳洲食品监管机构协助解决由此造成的恐慌。

澳洲警方透露，最新在苹果和香蕉中发现的缝衣针，都发生在悉尼。警方说最新的发现是“孤立事件”。

但警方说，仅在新南威尔士州一地，就有超过20起草莓埋针的报告。

抓住判10年

草莓中发现缝衣针最早出现在昆士兰州。昆士兰州当局说，他们正在调查破坏是一个人单独行动还是数人分头行动。

除了造成恐慌外，最严重的后果导致一名男子在吃草莓时被针扎伤后送入医院。

澳洲警方告诫人们不要模仿，警告搞破坏者和谎报者可能被判最高10年的徒刑。

埋针事件从昆士兰迅速扩大到维多利亚州，澳大利亚首都直辖区，南澳大利亚，塔斯马尼亚和西澳大利亚，造成全国性恐慌。

“邪恶行为”

已经有几个品牌的草莓在澳洲的超市下架。

邻国新西兰最大的零售商宣布暂停销售澳大利亚草莓以防万一。

卫生官员建议澳洲人吃草莓前先把草莓切开检查。

澳洲卫生部长亨特说，“这是非常严重的犯罪，是对公众的攻击”。

昆士兰警方说，草莓业供应链的复杂结构延缓了调查的进展速度。

图片版权 EPA Image caption 草莓在超市下架。澳洲全国的草莓价格直线下降。当地媒体报道说，西澳大利亚的草莓零售价格已经低于成本价。

澳大利亚有两个州宣布为提供线索者奖励10万澳元酬金。

西澳大利亚州长马克·麦克格文称在水果中埋针是“邪恶”的行为，可能给他人造成生命危险。

重创草莓业

澳洲全国的草莓价格直线下降。当地媒体报道说，西澳大利亚的草莓零售价格已经低于成本价。

联邦政府说，草莓业是年产值1300万澳元的大生意。草莓埋针事件发生在草莓收获的高峰期，已经威胁到数以千计的就业。

昆士兰州宣布对该州的农场主提供100万澳元的一揽子援助方案。

西澳大利亚草莓种植者协会说，作为防范措施，一些草莓生产者已经开始订购金属探测器。