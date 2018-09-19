盘点朝韩峰会进展：拆毁导弹设施降低对峙

图片版权 EPA Image caption 南北朝鲜领导人文在寅和金正恩9月18日在平壤举行会谈。会谈前朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正（左一）为文在寅和金正恩引路。

朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅在平壤的首脑会谈中就半岛去核化达成一致，并同意关闭朝鲜主要的导弹发射场。

金正恩在文在寅访问朝鲜的记者会上说，“平壤首脑会谈达成的协议将促进和平和繁荣。”他特别提到军事协议能够促进朝鲜半岛去核以及实现长期和平。他还同意不久去韩国，同文在寅举行第4次会谈。

文在寅说，南北朝鲜部队建立“联合军事委员会”在“永久性基础上”讨论实施军事协议。南北朝鲜还决定共同派出代表队参加2020年东京奥运会，并且联合申请2032年夏季奥运会。

南北朝鲜领导人在首脑会谈后签署了联合声明的同时，双方的国防主管还签署了军事协议。军事协议中规定，自11月1日起，朝鲜半岛南北方停止在边境地区的演习。韩联社报道，韩国国防部长宋永武和朝鲜人民武力部部长努光铁同意在三八线非军事区停止军事飞行。

图片版权 Getty Images Image caption 南北峰会期间，韩国国防部长宋永武和朝鲜人民武力部部长努光铁（右一）达成降低军事对抗协议。

另外协议还计划在黄海建立军事缓冲区并中止海上演习。作为互信措施，在平壤签署的军事协议呼吁从非军事区撤军，在板门店保持警戒的军人解除武装。双方还同意到2018年底，各方都关闭11个边界哨所。

拆除导弹设施

文在寅同时还对记者会说，南北方最终同意“具体的去核化措施”。韩国总统还说，两位领导要努力把非军事区变成和平区，而且要开始努力在年底前重新连接跨越南北边界的铁路和公路。

文在寅对记者说，这次平壤首脑会谈取得的突破之一是北方同意允许国际观察员见证朝鲜“永久销毁东仓里导弹引擎测试场和导弹发射设施”。他还说，朝鲜还特意关闭在宁边的核设施，当然这样做前提条件是美国也要采取相应措施。他说朝鲜半岛应该变成一个“没有核武器，没有和威胁的和平的地方”。

图片版权 Getty Images Image caption 文在寅的夫人金正淑同金正恩的夫人李雪主9月18日参观平壤金元均音乐大学。

位于朝鲜西部海域平安北道的东仓里卫星发射场2012年以后一直是朝鲜的主要卫星发射场。那里也是朝鲜测试远程洲际导弹引擎的试验场。

BBC在首尔德记者劳拉·比克尔（Laura Bicker）说，允许独立视察员去观察销毁东仓里发射场是个主要的进展。她说，卫星图像显示朝鲜正在撤除东仓里发射设施，但是声明现在允许观察人员去见证这个销毁过程。

《外交家》杂志的编辑潘达（Ankit Panda）对BBC记者说，“（首脑会谈）结果对文在寅来说是个重大胜利，他在去核问题上一直努力从金正恩那里争取对他有利的消息。”

“让步当中并没有令金正恩有真正损失的东西，也对造成朝鲜短期裁军也没有帮助，但是能够作为建立进一步互信的基础，这样美朝谈判进程就能继续下去。”

进展与障碍

朝鲜拥有核武器以及发展投送核武器的导弹技术一直是美国最担心的主要问题。这次南北朝鲜举行首脑会谈就是为了努力突破朝鲜和美国在平壤弃核问题上的僵局。

图片版权 EPA Image caption 南北朝鲜领导人文在寅和金正恩9月18日在平壤会面。文在寅对记者说，这次平壤首脑会谈取得的突破之一是北方同意允许国际观察员见证朝鲜"永久销毁东仓里导弹引擎测试场和导弹发射设施"。

平壤的首脑会谈联合声明说，“朝鲜表示，如果美国遵循6月12日朝美联合声明的精神，采取相应措施的话，朝鲜愿意继续采取更多步骤，诸如永久性关闭宁边核设施。”

韩国总统文在寅在访问平壤前就说，朝鲜必须执行解除核武装，但美国也必须要采取相应步骤。他还说，“与此同时，双方必须放弃70年来对立历史形成的根深蒂固的彼此不信任。”

在平壤南北峰会前，伦敦政治经济学院国际事务、外交和重大策略研究中心的专家安德鲁·哈蒙德（Andrew Hammond）认为，主要的问题是6月金正恩和特朗普新加坡峰会上的承诺过于模糊，而平壤和华盛顿在下一步如何采取行动建立互信方面存在根本分歧。

他在新加坡《商业时报》中的发表评论说，金正恩说朝鲜已经采取了主要步骤，即在丰溪里核试验场销毁了试验设施，因此朝鲜要求美国需要采取友好的回应措施，而仅停止美韩军事演习并不够。朝鲜需要在朝鲜半岛局势进一步成熟后才会觉得去核决定是正确的选项。

图片版权 Reuters Image caption 在朝鲜战争结束后，美国继续在朝鲜半岛驻有战斗部队，并且一直向韩国提供核保护伞。

金正恩似乎希望特朗普支持正式结束1950-53年的朝鲜战争。哈蒙德认为这并非一个像听上去那么简单的问题，因为美国官员和韩国的保守势力担心宣布正式结束战争会削弱华盛顿和首尔的联盟，因此28,000 美军部队也就没有理由继续驻扎在朝鲜半岛。

向无核化迈进？

韩国总统文在寅在同朝鲜领导人金正恩这次平壤会谈在半岛去核和裁军方面一个主要的进展就是"永久性拆除"朝鲜主要的导弹设施。朝鲜还同意有条件关闭宁边核设施。

今年4月27日，朝鲜领导人金正恩同韩国总统文在寅第一次举行历史性会晤。金正恩成为第一个在朝鲜战争结束后进入韩国的朝鲜领导人。当时双方同意共同努力促成半岛无核化，并且同意缔结正式和平条约，结束目前的停战状态。

图片版权 Reuters Image caption 6月12日特朗普在新加坡同朝鲜领导人金正恩举行了具有历史意义的首脑会谈，签署了朝鲜半岛去核以及缓解紧张局势的宣言 。

随后在5月26日，金正恩同文在寅突然举行了第二次首脑会谈，为实现美国和朝鲜的首脑会谈作出努力。当时特朗普说他仍然考虑同朝鲜举行首脑会谈。

数月以来南北朝鲜以及美朝沟通令紧张局势有所缓和，增加了朝鲜半岛和平的希望。不过在1950-1953年的朝鲜战争停战后并没有缔结和平条约，因此理论上处于分裂状态的南北朝鲜仍然处于战争状态。

在朝鲜战争结束后，美国继续在朝鲜半岛驻有战斗部队，并且一直向韩国提供核保护伞。目前仍然有两万多名美军部队驻扎在韩国。

6月12日特朗普在新加坡同朝鲜领导人金正恩举行了具有历史意义的首脑会谈，签署了朝鲜半岛去核以及缓解紧张局势的宣言 。美国和朝鲜承诺要“努力实现”半岛无核化以及“建立持久稳定的和平”。