南北领导人共游白头山 美国务卿邀朝鲜谈判

图片版权 AFP Image caption 南北朝鲜领导人金正恩和文在寅在首脑会谈后的第二天去中朝边界的白头山参观，那是个在朝鲜古代神话传说和现代宣传中具有重要意义的地方。

美国国务卿蓬佩奥说，他准备和平壤重启谈判，希望在“2021”年前实现朝鲜半岛去核化目的。今年早些时候美国和朝鲜达成过大致协议，但是后来美朝会谈陷入停顿。

不过在本周进行的南北朝鲜首脑会谈中，朝鲜领导人金正恩同意关闭一个主要的导弹发射场。

韩国总统文在寅也前所未有地对朝鲜公众发表了演讲。金正恩在同韩国总统举行会谈后“同意采取步骤实现去核”。

蓬佩奥说，“在此重要承诺的基础上美国准备立即展开谈判”。 他在声明中说，已经邀请朝鲜外长李永浩下周在纽约同他举行会谈，与此同时延长了对朝鲜代表的邀请，即让朝鲜和美国代表在奥地利维也纳举行第二次会谈。

他说"这标志着即将开始的谈判将通过朝鲜去核化改变美朝关系，去核化将在2021年1月前完成，这个计划是金（正恩）主席的承诺，将在朝鲜半岛上缔造持久稳定的和平。"

2021年1月是迄今为止美朝公开的时间表上最具体的日期。

图片版权 Reuters Image caption 在平壤首脑会谈后，韩国总统文在寅前所未有地对朝鲜公众发表了演讲。

南北领导人游白头山

这次南北朝鲜首脑会谈主要讨论了去核化的问题。金正恩表示，如果美国采取相应措施，朝鲜准备关闭宁边核设施。

BBC驻首尔记者劳拉·比克尔说，所谓的相应措施可能是要美国签署正式结束朝鲜战争的和平协议。

金正恩还谈到位于朝鲜西部海域平安北道的东仓里卫星发射场，他说那个导弹引擎测试和发射设施也会被永久性关闭，而且允许相关国家的观察员去核查。

劳拉·比克尔说，允许独立视察员去观察销毁东仓里发射场是个主要的进展。她说，卫星图像显示朝鲜正在撤除东仓里发射设施，首脑会谈声明允许观察人员去见证这个销毁过程。

南北朝鲜领导人金正恩和文在寅在首脑会谈后的第二天（9月20日）去中朝边界的白头山参观，那是个在朝鲜古代神话传说和现代宣传中具有重要意义的地方。

报道还说，去白头山是文在寅长期以来的梦想。文在寅热衷远足，他曾经在喜马拉雅山长途跋涉过。

金正恩的祖父和父亲据说都出生在白头山附近，这似乎是一种增强他们领导正统性的说法。白头山也出现在韩国国歌中，在南北朝鲜传统艺术中也占据重要地位。

图片版权 Reuters Image caption 美国国务卿蓬佩奥已经在平壤两次同金正恩会面。评论说，周三（9月19日）美国国务卿蓬佩奥对周二平壤会谈中金正恩的承诺表现得过于乐观。

特朗普有信心

美国总统特朗普对南北朝鲜峰会的协议表示欢迎，他说他们取得了“很大的进展”，而且在推特上祝贺文在寅与金正恩会面。

特朗普在推特上赞扬了金正恩有条件地同意检查核设施，拆除一个试验场。他还说南北朝鲜将联合申请举办2032年夏季奥运会令人激动。

6月12日特朗普在新加坡同朝鲜领导人金正恩举行了具有历史意义的首脑会谈，双方签署宣言承诺要“努力实现”半岛无核化以及“建立持久稳定的和平”。

虽然峰会后特朗普宣布朝鲜“不再是核威胁”，但是之后的美国和朝鲜谈判并没有取得显著进展，也没有公布时间表。8月美国突然取消了国务卿蓬佩奥访问平壤的计划 ，引起美朝关系恶化的猜测。

显然美国和朝鲜领导人对于实现去核化要采取何种行动建立互信的理解不同。评论说，后来产生的问题都源于新加坡美朝峰会的承诺过于模糊。

大部分观察家警告说，到目前为止朝鲜并没有采取有意义的步骤停止其核武器项目，本周峰会的进展并不足以说明朝鲜已经易弦更张。

英国《卫报》驻华盛顿记者博尔格（Julian Borger）引述评论家的话说，周三（9月19日）美国国务卿蓬佩奥夸大了周二平壤会谈中金正恩的承诺，他表现得过于乐观。

不过特朗普仍然表示对朝鲜的承诺有信心，最近特朗普在接到朝鲜领导人希望举行第二次峰会的邀请后说，他和金正恩会证明其他人都错了。