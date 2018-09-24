金正恩做韩国“小心心”手势的背后

图片版权 South Korea Blue House twitter

一张金正恩试图模仿韩国人手势来展现两国友谊的照片感动了很多韩国人。

但如果仅仅关注这张照片，就意味着忽视大局。

把拇指和食指的尖端放在一起，就会形成韩国人的小心心。

这个姿势一开始是K-pop明星用来感谢粉丝的姿态，现在已经变成了与韩国人与朋友们自拍的姿势。

图片版权 VCG/Getty Images Image caption K-pop明星感谢粉丝时会做代表爱心的手势。

青瓦台的一名发言人最早告诉了我们金正恩想做这个手势。他在新闻发布会上说，金正恩试图与韩国内阁部长一起做这件事。“你是怎么做到的？我不能完全成型，”金正恩问。

金正恩这个举动再次在Instagram引发一轮热潮。当他第一次见到韩国总统文在寅，帮助他跨越两国分界线时，两个人握紧了双手。

在他与特朗普的峰会的前一天晚上，他们在新加坡参观时拍了自拍。

这些社交媒体友好的快照促使韩国许多人在Twitter上称，他们误解金正恩了，金很可爱。

他们在朝鲜民族的神圣家园做出这种姿态，表明他正在认真发展与韩国的关系。

图片版权 AFP Image caption 两国领导人在为改善两国关系努力。

看着这些从白头山传入新闻编辑室的照片，我很难视金正恩为特朗普总统去年所描述的“疯子”、“生病的小狗”。

在一片美丽的环境中，这位年轻的领导人正在和文总统和他的妻子开玩笑。这是一个团结的时刻，在去年这个时候是不可想象的。

“今天就我们几个人，但在不久的将来，我们希望更多的韩国人和外国人来到这里，”这位朝鲜领导人说。

“我们应该重写朝韩关系的新篇章，在这个神圣的湖边反应我们的新历史。”

这真的是那个拥有核武库、对全球构成威胁的凶残独裁者吗？

图片版权 EPA Image caption 专家告诉联合国安理会，朝鲜并没有减少导弹项目的规模。

然后，几天后，青瓦台发布了金正日做小心心手势的照片。这是给韩国观众看的。为了进一步软化他的形象，他开始在韩国获得了几乎跟明星一样的地位。甚至有人建议把这张金正恩的照片用作屏幕保护程序。

媒体没有说清楚的是，金正恩也可以用那同样的手指，结束他在朝鲜犯下的反人类罪。

只需一个命令，他就可以解放包括六名韩国人在内的成千上万的政治犯。这些人中很多人被迫从事苦役。

媒体也没有提到，平壤街头没有人知道这个被韩国明星所喜爱的姿态，因为在朝鲜听韩国音乐也是犯罪。

联合国2014年发布的一份报告称，朝鲜政府正在大规模地对其本国人民进行“无法形容的暴行”。

联合国人权委员会主席表示，他们与纳粹德国在第二次世界大战中犯下的罪行“惊人地相似”，朝鲜政府罪行包括处决，奴役，饥饿，强奸和强迫堕胎。

金正恩本人则涉嫌下令在马来西亚暗杀他同父异母的兄弟金正男。2013年，金正恩处决了他的姑父张成泽。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国不想就人权议题给朝鲜施压。

现在谈论人权不合时宜。我在Twitter上暗示了一些朝鲜政府犯下的罪行，受到了一些韩国人的批评。

我被指控为对和平进程泼冷水的外国人，并且对韩国人民有误解。

青瓦台的一名高级顾问承认，平壤的违法行为是一个“根本性的两难选择”。我在第一次朝韩首脑会议期间与他交谈，他告诉我我是当天是唯一提出人权问题的记者。

他给我的答案是，现在不是讨论这些的时候。

文在寅顾问文正仁（Moon Chung-in）表示，“如果我们过分努力争取人权，朝鲜会认为我们对朝鲜采取敌对行动，那么和平就会受到危害。”

青瓦台顾问接着告诉我，现在关键是要首先建立两国之间的信任。

朝鲜已发出警告。在第一次朝韩首脑会议前几周，官方媒体警告韩国官员，要“酌情行事”，并称批评朝鲜的人权纪录等于“向这种薄弱的南北关系投掷石块”。

因此，韩国官员没有将人权作为峰会的一大主题。他们还同意停止在其边境上的宣传广播和传单分发。

相反，峰会重点是经济改革，从长远来看，这可以帮助朝鲜人民。

此次，文在寅将商界领袖带到了平壤。延世大学的鲁乐汉（John Delury）教授在《纽约时报》撰文称：“我们都已经习惯于考虑来自朝鲜的威胁，以至于无力思考一些可能性”。

他认为金正日的梦想是成为“一位伟大的经济改革家”。

图片版权 AFP Image caption 今年以来，金正恩参观了很多工厂。

有很多证据支撑这一论点。金正恩今年以来视察了很多工厂，甚至还指责了官员在建设延误和其他方面的失败。

这种方法开始产生一些结果。金正恩与文在寅取得了外交进展。《平壤协议》如果得到充分执行，就有可能使朝鲜与韩国走上和平的道路。

他们宣布了相当于常规军备的控制措施，包括采取减少哨所和管理非军事区紧张局势的联合措施。

金正恩已同意允许国际专家观看拆除同昌里核设施的过程。这是一个与朝鲜太空和弹道导弹计划各方面有关的知名场址。

文在寅总统告诉记者，金先生也愿意让专家核实其在丰溪里(Punggyeri)的唯一已知核武器试验场的毁灭过程。

但是在这些峰会有表演的元素存在，这可能会给观众一种印象，就是朝鲜已经在改变，而且正在慢慢开放。

没有证据支持这一点。朝鲜仍然是一个秘密的国家，人民不允许就如何运作发表意见，也不允许离开。

据访问过平壤的消息人士透露，秘密警察一直在监视他们。媒体被审查。脱北者们则在继续记录朝鲜侵犯人权的故事。

“与朝鲜有联系的朝鲜难民警告说，这位独裁者一直在向世界展示一张笑脸，但他在国内进行了大量镇压，”“教育朝鲜难民”的联合创始人兼国际主任凯西拉蒂格（Casey Lartigue）说。

“世界可能会认为他是一个可爱的爱笑的男人，但对于朝鲜难民来说，他是一个手握断头刀的喜剧演员。”

“任何接近边境或希望与外界沟通的朝鲜人都知道，他们的头脑会搬家。”

来自朝鲜的每张照片都受到严密控制。我们看到的都是他们希望我们看到的。

金正恩可能看起来很可爱，毕竟他做了韩国流行的小心心。但记者的工作是从各个角度看清这张照片。即使一些韩国人不想听。