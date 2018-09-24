英国脱欧与欧盟离婚难：都是为了“爱”

图片版权 Getty Images Image caption 英国北爱尔兰企业家艾玛的公司在北爱边境两边都有办公室，作为公司总裁她很担心英国脱欧后边境是否会设立边卡，妨碍她每天工作。

在脱欧进程中，英国和欧盟谈判面对的最大难题之一是：未来爱尔兰与北爱尔兰如何划清经济贸易界限。

英国北爱尔兰与爱尔兰边境十多年来处于自由通行状态。现在突然要断开这种联系，怎么才能做到？

这就是爱尔兰和北爱尔兰划界问题在英国脱欧中成为英国与欧盟分手中时一个老大难题。

不仅对英国难，对欧盟一样难。可以用一度红遍中国大江南北的老歌《糊涂的爱》说明一下这个问题：

这就是爱，说也说不清楚；这就是爱，糊里又糊涂。

要理清爱（尔兰）的问题，首先要从爱尔兰的历史、对英国和欧盟的重大战略经济意义说起。

人间的烦恼

作为欧洲民族的一支，爱尔兰人和欧洲大陆也早已发展出各种密切的政治、经济、贸易乃至文化关系，比如罗马天主教是爱尔兰超过80%的民众的信仰。而在英国的核心英格兰，绝大多数民众信仰的是不承认罗马教皇权威的英格兰国教。

1800年，已经合并了英伦二岛的英国正式通过法案，合并爱尔兰王国（1800年之前已经承认英国国王为爱尔兰国王）成为大不列颠与爱尔兰联合王国。

图片版权 Getty Images Image caption 英国北爱和爱尔兰早已由很多条高速公路连接，通畅无阻，路面颜色不同而已。未来英国脱欧，一边一国，难道要在这条时速60英里的公路上设置国界关卡？

但因为种族、宗教、经济、政治等等分歧，爱尔兰脱离英国的运动从来没有停止。经过武装起义、政治斗争等等争端，英爱双方终于和平谈判在1922年达成协议，爱尔兰岛较大部分随后在南边成立了爱尔兰共和国。而爱尔兰岛北边主张维护英国国家统一民众占多数的地方仍是英国的一部分，英国的国名也从联合王国改为大不列颠及北爱尔兰联合王国。从此双方有了长达近500公里的边境。

北爱尔兰虽然留在英国国内，但各种错综复杂的矛盾斗争没有结束，主张留在英国内的联合派与主张与南部的爱尔兰共和国合并的民族派之间爆发了政治和准军事斗争，为了切断来自南边爱尔兰民族主义者对北爱准军事武装组织的支持，彼时在英国和爱尔兰共和国边境上军人、岗哨和武器和铁丝网遍布。

但即便如此，到了上世纪60、70年代，北爱枪击爆炸等暴力冲突不断。双方的暴力活动蔓延到伦敦，蔓延到爱尔兰共和国，甚至蔓延到欧洲大陆。这也是欧盟后来参与爱尔兰和平谈判进程的一个理由。

意念中的热热乎乎

直到1998年，在欧盟和美国的斡旋下，同为欧盟成员国的英国与爱尔兰，及北爱各方签署了北爱和平协议。敌对各方放下武器，把精力集中到和平建设上。

虽然由来已久的种族矛盾偶尔还会在北爱冒头，但整个爱尔兰岛实现了万众期盼的和平。英爱边境不仅实现和平，还实现了一般国与国之间难以达到的热乎程度：英国逐渐大幅度减少了驻扎北爱的军队和警察数量，并且拆除了绝大多数边境军事岗哨，铁丝网。

两国间共有约208条公路直通连接，实现了人员、货物自由往来。如果你是一名游客，不论是乘车从英国的北爱尔兰进入欧盟国家爱尔兰，还是从爱尔兰进入英国北爱尔兰，现在都可能没有意识到已经越过国境。

只有经过提醒，你才可能发现公路标识线从英国（北爱）境内的白色变为爱尔兰共和国境内的黄色。

爱尔兰共和国和北爱双方边境地区的人民自由来往，一些人每天住在一个国家，上班要到另一个国家。上班在一国，下班去另一国喝酒聚友看亲戚。

Image caption 爱尔兰海峡两岸原来实现了互联互通，一旦英国脱欧，还能保持原来的密切关系吗？图中绿色是英国，灰色为爱尔兰共和国。

更重要的是，两国边境公路上每天是大批往返的货车，运载着从牛奶黄油到汽车建材等无数种类的商品，其中包括很多是欧盟经过英国运往爱尔兰的商品。

几分能说清楚？

一旦英国脱欧，这英爱边境如何划分？

对欧盟来说，过去欧洲大陆的货物经过英法海底隧道，大卡车可以直接开到爱尔兰（经过爱尔兰海一次渡轮）。今后英国人设立海关关卡，大批货物如何方便运到爱尔兰？如果走海运路线，英国欧盟如何设立海上边境界限和关卡？

对英国人来说，问题更为复杂：如何检查来自爱尔兰的货物人员？如何保证这不是欧洲大陆的人可以把爱尔兰当作向英国输出欧盟商品的后门？

君不见，英国还没有脱离欧盟之际，英国和法国渔民就已经为扇贝捕捞而打起来。各自认为自己在合法区域捕捞。今后怎么才能让本国领土海洋"神圣不可侵犯"？

往日的温度

英国特里莎·梅首相领导的政府一度提出了以首相乡村官邸契克斯别墅为名的"契克斯计划"，即英国脱欧后在境内设立货物自由贸易区，将北爱尔兰仍视为欧盟单一市场、关税同盟的一部分，保持货物自由流通。但这一计划遭到党内外的反对，最终被欧盟否决。

但如果还像现在一样边境名存实亡，那英国还算脱欧吗？对欧盟来说也一样，都"离婚"了，怎么还"同居"在一起？

到目前为止，英国和欧盟的领导们都没有一个拿出获得大家同意的具体方案，但梅首相政府确定的最后脱欧日期是毫不含糊的：2019年3月29日晚11点。

更复杂的是，北爱和平进程好不容易走到今天的程度，重新在爱尔兰岛竖起壁垒，搞不好把原本一个经济分歧变成了政治分歧。

于是乎英国政府称，如果与欧盟达不成协议，将无协议脱欧。无协议脱欧的情况一旦发生，会造成什么后果，目前难以逆料，但无协议离婚的情况到是有过……

对困扰英国和欧盟的北爱问题的答案也许还可以从老歌中寻找：忘不掉的一幕一幕，却留不住往日的温度；意念中的热热乎乎，是真是假是甜还是苦；这就是爱，说也说不清楚，这就是爱，糊里又糊涂……。