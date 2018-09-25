盘点历史舞台上五大“最冷酷”美女刺客

图片版权 BC / SID GENTLE FILMS / JASON BELL IMAGE Image caption 惊险谍报片《刺杀伊芙》

近期英国BBC热播的一部惊险谍报片《刺杀伊芙》（Killing Eve,也译作《嗜血娇娃》），女主角之一是一位美女变态杀手。让人对美女刺客心有余悸。

冷血女间谍在现实生活中或许并不常见，然而，如果女性“毒起来”毫不逊色于男性，而且加上其美色的掩护，也许更容易得手。

BBC为你盘点历史上五大最冷酷无情的女刺客，其中包括一名替父报仇的中国女子。看看你了解其中的几位？

1. 著名双面谍玛塔·哈里（Mata Hari）

图片版权 Getty Images Image caption 一战期间一位最有名的美女间谍

玛塔·哈里可能是一次世界大战期间一位最有名的美女间谍了。她1876年生于荷兰，善于热舞，活跃于米兰、巴黎等欧洲各大城市的舞台上。

她的故事被好莱坞拍成电影。作为20世纪初知名的交际花，一战期间玛塔与欧洲多国军政要人、社会名流有染。

由于她经常穿梭于欧洲之间，德国人让她提供对立阵营法国、英国等协约国盟军的情报。同时，据报法英等盟军阵营也让她在一战期间为他们充当间谍，提供德国等同盟国阵营的情报。

虽然，玛塔本人并没有刺杀任何人，但据传由于她的谍报活动导致多达5万士兵的阵亡。

1917年，法国人开始怀疑玛塔的忠诚。玛塔在巴黎被捕，并以德国间谍罪名被法军枪毙。

2. 替父报仇的中国女刺客施剑翘

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施剑翘本名为施谷兰，她生于1906年。为了替父报仇，她把自己的名字改为施剑翘。

她的父亲施从滨在1925年被当时的军阀孙传芳斩首示众。10年后，孙传芳退野并潜心研究佛教，法号为"智圆"，乐善好施。

1935年农历9月的一天，孙传芳来到居士林来听佛经。 施剑翘抓住时机，用事前准备好的勃朗宁手枪近距离把孙传芳打死。

打死孙传芳之后，施剑翘并没有逃走，反而散发传单，告知公众自己是替父报仇，要求自首。

这一案件在当时天津一带轰动一时，各大媒体争相报道。施剑翘也被人称为女中豪杰，替夫报仇的巾帼英雄。许多人同情她的遭遇，呼吁对她宽大处理。

1936年，施剑翘被法院判处7年徒刑，但经过冯玉祥等人出面求情和救援，她被赦免，理由是施剑翘在实践孝心。施剑翘于1979年过世。

3. 浴室杀手夏洛特·科黛（Charlotte Corday 1768-1793）

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夏洛特·科黛出生于法国的贵族家庭，她积极投身于法国大革命，为自由、平等、博爱的法兰西奋斗。科黛一直对激进、暴力的雅各宾派非常反感，而倾向于温和的吉伦特派。

马拉（Jean-Paul Marat）是当时雅各宾派的领袖。在1793年9月5日至1794年7月28日期间，法兰西有16594人被送上断头台，这一期间也被称为恐怖统治（Reign of Terror）。科黛认为共和国的不幸，根源就在马拉。

科黛认为马拉应负主要责任。所以他应该被处死。

马拉为躲避反对派的迫害，长期在地窖里工作，因此，染上了严重的湿病。为了减轻病痛，他每天不得不泡在带有药液的浴缸里坚持工作。

科黛声称自己掌握一些叛徒的名单，得以准许见到马拉。科黛在浴缸中把马拉捅死。她说，杀死马拉一人是为了拯救上万人。

但科黛4天后被送上断头台，死时年仅24岁。

图片版权 Getty Images Image caption 莫因豪普特从未表示过任何忏悔或是与当局合作。

4. 德国“红军旅”恐怖杀手布丽奇特·莫因豪普特（Brigitte Mohnhaupt）

莫因豪普特一度曾被认为是德国最邪恶和危险女人。她出生于1949年，仍然在世。

她是德国极左翼恐怖组织——“红军旅”的重要成员。该组织1970年代在西德曾策动了一系列的绑架、刺杀以及爆炸活动。

这些德国极左翼青年，打着反资本主义、反帝国主义的旗号在当时的西德（联邦德国）境内展开一系列纵火、爆炸等行动。包括西门子公司总裁、德意志银行行长等商界巨头和司法政要在内30多人都成为恐怖活动的受害者。

1982年，莫因豪普特被捕。她当时被判处5个终身监禁。但在2007年，莫因豪普特得到德国法庭批准，得以提前获释。

这一决定引起广泛争议，而且，迄今为止莫因豪普特从未表示过任何忏悔或是与当局合作。

5. 隔壁的女刺客佩妮洛普（Penelope）

图片版权 Getty Images Image caption 巴勒斯坦"黑色九月"劫持和杀死了11名以色列人质

巴勒斯坦“黑九月”（Black September）首领阿里·哈桑·萨拉迈（又译为阿里·哈桑·萨利迈Ali Hassan Salameh）1972年在慕尼黑奥运会期间劫持了11名以色列运动员作为人质，并随后把他们杀害。

以色列情报机构摩萨德为了报复慕尼黑杀戮事件，发起了“天谴行动”。摩萨德特工一一锁定“黑九月”成员。

但刺杀萨拉迈却非常困难，他本人曾成功躲过5次谋杀企图，但最终于1979年和他的4个保镖一起，在他的住处贝鲁特公寓外被汽车炸弹炸死。

而据信引爆炸弹的人就是摩萨德女特工佩妮洛普。其实佩内洛普就住在萨拉迈附近，甚至还在同一个游泳池中游泳，并试图与萨拉迈成为朋友。

爆炸发生后，佩内洛普从住处神秘消失，留下所有的个人物品，其中包括一本英国护照，护照上的名字是艾丽卡·钱伯斯（Erika Chambers）。