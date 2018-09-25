马尔代夫选举：亲中派落选凸显中印角力

图片版权 Reuters Image caption 萨利赫获胜后，周日晚狂欢的人群

马尔代夫总统选举周一（24日）落下帷幕，出乎外界意料，反对派候选人易卜拉欣·穆罕默德·萨利赫（Ibrahim Mohamed Solih）击败现任总统亚明（Abdulla Yameen）。

在这个人口40万的国家中，萨利赫取得13.4万票，亚明取得9.6万票。

之所以出乎意料，是因为选举结果与预期的反转。选举前，亚明极力打压反对派人士，关押多人，反对派也指责选举受到亚明操纵，美国和欧盟曾威胁如果民主状况不得到改善，将进行制裁。

然而选举结果出炉后，亚明承认落败，并祝贺萨利赫成功当选。

马尔代夫选举也是中国和印度的角力场。过去五年，亚明领导下的马尔代夫不断亲近中国，使该国在印度洋的存在不断凸显，亚明因而被认为亲中。萨利赫长期呼吁民主改革，因而被认为亲印度和西方。

美国和印度都表示对萨利赫的胜利表示欢迎。

萨利赫的支持者在大街上彻夜狂欢。萨利赫在首都马累向记者表示，“信息响亮而清晰。马尔代夫人民想要改变，和平以及公正。”

图片版权 Reuters Image caption 现任总统亚明承认败选

选举后亚明并没有立即表态，而是在沉默几个小时后向全国发布电视讲话，恭喜萨利赫胜选。“马尔代夫人民已经决定了他们需要什么。我决定接受这一结果。”

选举前，亚明被普遍认为会胜选。一些观察人士相信选举被其操纵。最终选举投票率高达89%。

萨利赫是谁？

图片版权 Reuters Image caption 萨利赫

马尔代夫资历最深的政治人物，多年来呼吁政府进行民主改革。

他作为反对派联盟候选人参选，该联盟包括马尔代夫民主党、共和党以及正义党等。

萨利赫从2011年起担任民主党国会领导人。

在马累的反对派选举中心，数以百计的民众彻夜聚集，高呼萨利赫的名字。

前总统纳希德在2012年被亚明驱逐，流亡国外。他在推特上表示，萨利赫不仅极好地服务马尔代夫人民，还有所有热爱自由的人民，民主是历史的必然。

图片版权 Reuters Image caption 数以百计的人民在马累聚集庆祝萨利赫胜选

马尔代夫现状如何？

马尔代夫由26个环礁和1192个岛屿组成。超过40万人居住其上，但他们的未来与全球气候变暖息息相关。旅游业是该国支柱产业。

近年来，马尔代夫政治动荡。今年二月，最高法院撤销了九个反对派人士的定罪，其中就包括纳西德。但是，总统亚明随即宣布国家进入紧急状态，并下令逮捕了两名法官，最高法院随即更改此前判决。

亚明的这一举动被外界解读为他不容许任何对其统治地位的挑战，也因此引发了华盛顿、伦敦和德里的批评。

图片版权 Reuters Image caption 马尔代夫人排队等待投票

与此同时，有人在印度呼吁干预这个曾经在其影响力下的临近小国。纳西德也呼吁印度进行军事干预。

萨利赫胜选后，印度外交部发布声明称，周日的选举标志着不仅是马尔代夫民主力量的胜利，而且反映出对民主和法制精神的坚定承诺。

来自BBC记者奥莉维亚（Olivia Lang）的分析

任何关于亚明紧抓着权力不放的担忧现在可以平息了。

亚明在全国电视讲话中表示，他在任期间有过“困难”时刻，但一直努力维护法制。

距今将近10年前，马尔代夫人用第一次民主选举结束加尧姆（亚明的同父异母兄弟）长达30年的统治，很多马尔代夫人感觉他们用选票再次驱逐了一个政治强人。

但是眼前的道路并不简单。这个国家2008年所面临的困难，如今依然存在，包括广泛存在的腐败，以及羸弱的司法体系。法官和国会议员还在监狱里。自由媒体连受打击。然而包括伊斯兰极端主义在内的新挑战，也不容易处理。

目前的反对派联盟，联合起来的理由仅仅是扳倒亚明的共同愿望，并非都持有一样的民主诉求。萨利赫现在面临着团结各方力量将这个国家拉回此前偏离的民主化轨道上。

图片版权 Reuters Image caption 中国-马尔代夫友谊大桥，由中国注资，连结马尔代夫的马累岛及胡鲁马利岛。

中国在马尔代夫的角色？

马尔代夫在印度洋上所处的位置，使得它成为一个引发国际重要关切国家：它位于印度洋上重要海路附近，靠近亚丁湾和马六甲海峡，几乎所有通往印度洋的贸易路线都要经过此地，而亚洲大部分来自于中东的能源供应都是沿着这些路线运送。

马尔代夫正是“一带一路”倡议中“21世纪海上丝绸之路”的重要节点和必经之地。

在亚明的领导下，马尔代夫欢迎中国的资金进入建造大型项目，并签署一个自由贸易协定。中国的游客数量更是超过其他任何一个国家。

选举前，分析人士表示，中国担心任何政权变动会影响中国的利益。印度则更倾向于反对派，因为印度在意亚明与中国这个区域竞争对手的良好关系。

图片版权 Reuters Image caption 选举委员会准备选票

这是一个公正选举吗？

包括欧盟和联合国在内并没有向马尔代夫派遣监督员监督选举，主要担心此举会纵容亚明的再次当选。另有说法称，他们没能及时拿到签证。

周六，警方在无搜查令的情况下，搜查了反对派马尔代夫民主党在马累的办公室。

《马尔代夫独立报》报道，在公布选举结果前，选举委员会主席谢里夫称，没有能够影响选举结果的违规行为。

亚明对于威权主义的指责不以为然，竞选时他曾表示，“如果真有独裁，没人会来问候我，还和我握手。”