中国减用煤炭“失败”多家工厂复产或令全球气温上升

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一项对卫星图像的分析显示，中国有数百个燃煤发电站已经重新开始生产工作。

这项由绿色组织CoalSwarm发起的研究表明，中国正在开发259千兆瓦的新产能。报告称，这相当于美国全部燃煤发电厂的产能。

研究称，中国政府试图取消大量燃煤发电厂的努力已经失败。

根据这项研究，2014年至2016年期间，中国省级批准的新煤炭项目数量激增。这是因为中国中央政府权力下放，地方当局拥有煤电厂建设审批的权力。

图片版权 Planet Labs Inc Image caption 2017年1月，卫星云图上的华电南雄发电站。

该报告称，目前中国拥有993千兆瓦的煤电产能，但批准的新电厂将在此基础上增加25％。

中国中央政府曾试图暂停100家发电厂的生产。但这份报告称，中国政府的成果要远远低于之前的媒体预测。

图片版权 Planet Labs Inc Image caption 2018年2月，卫星云图显示，华电南雄发电站有了好几栋新建筑。

在这项研究中，研究人员使用卫星图片研究了所有被下令暂停生产的电厂，发现许多地方的工厂正在施工。

例如，去年9月，中国国家能源局下令一批工厂降低生产速度，这些电厂总计可以生产57千兆瓦的电力。能源局还禁止它们在2017年接入电网。然而，卫星数据表明，这些工厂中有将近一半都没有降低生产速度。

“这一新证据表明，中国中央政府无法阻止失控的燃煤电厂建设，这令人震惊—地球已经容不下另一个跟美国煤电厂一样生产规模的产能了，”来自CoalSwarm的泰德·那切（Ted Nace）说。

图片版权 Planet Labs Inc Image caption A coal plant at Huaneng Daba-4 seen in June last year

“中国中央政府想解决这个问题还为时不晚，但他们必须开始取消一部分生产，而不仅仅是调整。”

如果这种超额产能开始运作，那么全球限制二氧化碳排放量就会变得更加困难。

根据国际能源署（IEA）的报告，为将全球气温限制在比工业革命之前的数字高1.75摄氏度以下，中国必须在30年内关闭所有没有碳捕获以及封存设施的发电厂。

“为避免气候变化带来的危险，需要在2045年之前逐步淘汰全球的煤电厂，"该报告的第一作者克里斯蒂娜·希勒（Christine Shearer）说。 "中国需要开始规划现有煤电厂的大量退役，而不是建设数百座新的煤电厂。”

然而，一些研究人员认为，这些新增的工厂更多是为促进中国当地经济，而不是增加碳排放。

奥斯陆国际气候研究中心的格伦·彼得斯（Glen Peters）说：“在中国，煤电厂的运行时间只有其他地区的一半，因此目的不是增加新产能。”他没有参与该报告。

“新的煤电厂建设很可能是为了保持经济发展，特别是从各级省政府的角度考虑，而不是为了未来的发电需要。”