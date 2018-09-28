留美韩国女生陷入邪教 BBC讲述来龙去脉

图片版权 Seoyeon Lee Image caption 留学美国的李素娟说，"我告诉我妈妈，我感觉这就是个邪教，但她不相信我。"

留学美国的女生李素娟在全家被韩国邪教控制搬到菲济后，终于只身逃出，向BBC记者揭露了这个邪教控制信徒触目惊心的详情。

李素娟（Seoyeon Lee）终于得到了千载难逢的逃跑的机会，她没有放过这个机会，穿着睡裤，趿着拖鞋，她已经在菲济的一条公路上狂奔。

她说："我一边哭泣一边跑，简直就像歇斯底里。"

一群人在她的后面追赶，他们是韩国恩惠路派（Grace Road）教会的信徒，其中包括她的母亲。李素娟说，正是这个邪教把她骗到了这个太平洋的岛国来。

她说："如果他们要是把我抓回去的话，我恐怕早就自杀了。"

"这就是个邪教"

在此一年之前，也就是2013年，正在美国留学的素娟暑假的时候返回韩国家里。当时她妈妈患上了子宫癌，但她拒绝医治。

她告诉素娟说，如果素娟同意和她一起去恩惠路派的教会，她才会去看医生。

素娟说："这个教会非常怪异。有人尖叫，有人哭泣，有人说着听不懂的话，而布道的内容是关于末日即将来临的情况。"

"我告诉我妈妈，我感觉这就是个邪教，但她不相信我。"

素娟返回美国的大学后，她发现她妈妈仍拒绝就医治疗。她要求素娟答应她一个条件才会就医，即素娟退学返回韩国。

素娟的父亲也死于癌症。于是素娟向学校请假后回到了韩国家里。

在素娟的母亲接受了手术治疗后，她告诉素娟希望能搬到菲济去疗养康复，并坚持要求素娟同行。最终，素娟同意陪她去两星期帮她在菲济安顿。

图片版权 Getty Images Image caption 菲济看上去像似人间天堂，但对李素娟来说是个地狱。

她说："那时候，我还不知道这是个精心设计的骗局。"

"但是，当我到了斐济并看到我们被车送到一个群居的公社时......我简直不敢相信，我怎么会这么愚蠢？"

"大饥荒"的谎言

韩国的基督教徒占总人口比例相当大，在近几十年来，许多小型的边缘教会如雨后春笋般出现，其中一些教会发展出具有类似邪教的特征。

据釜山基督教长老会大学的卓志日（Tark Ji-il，音译）教授是研究韩国邪教的专家。他说，恩惠路派坚持说它并不是邪教组织。它2002年成立的时候规模不大，但现在已经大约有1000名信徒。

卓教授说，这个教会的创始人兼首席牧师申玉珠（Shin Ok-ju，音译）认为，一场大饥荒即将来临，她呼吁她的信众"需要寻找一个新家，来为耶稣的第二次降临做准备"。

2014年，韩国的基督教主流教会将恩惠路派划为异端。同年，恩惠路派将基地迁往菲济，宣称那里将是上帝从饥荒中拯救的少数几个地方之一。

目前，约有400名韩国恩惠路派信徒住在斐济，其中多数为该教派管理运营的公司恩惠路集团（GR Group）工作。

图片版权 Supplied Image caption 韩国恩惠路派在菲济设立的定居点之一。

素娟说，那些人是教主"亲自挑选"的，"可能取决于他们捐赠了多少钱"。

她说："我父亲去世时，给我们留下了一笔钱。我可以肯定，我的妈妈把所有这些钱都拿去捐给了教堂。他们让你卖掉你的财产，辞掉你的工作，切断你与朋友的联系。"

恩惠路集团已经建立了一个相当大的商业帝国，涉足领域包括从建筑到餐馆再到农业等等。

恩惠路集团（GR Group）总裁丹尼尔·金（Daniel Kim）也就是申玉珠女士的儿子。他对BBC说："我们最初的使命就是农业，因为我们需要为大饥荒做好准备，我们需要自给自足。"

该集团的建筑业务也赢得了回报丰厚的合同，包括赢得翻新斐济总统官邸及其国宾馆的招标。金先生坚持说，这都是通过法定招标程序获得的合同。

为表明他的良好关系，金先生还有与斐济总理弗兰克·拜尼马拉马的合影，此前该集团获得了总理颁发的国际商业奖。

"被迫居留，别无选择"

图片版权 GR group Image caption 金先生还有与斐济总理弗兰克·拜尼马拉马的合影，此前该集团获得了总理颁发的国际商业奖。

但在过去的一年里，恩惠路教派里面一幅阴暗的情景曝光在公众面前。5名该教派成员逃回韩国后，指控申玉珠女士没收他们的护照，违背他们的意愿，强迫他们居住在菲济的居住点。他们声称，该教会强迫信徒劳动，并在举行的仪式上要求信徒相互殴打，以至于一名信徒因此死亡。

2018年7月，在申玉珠女士返回韩国之际，韩国当局立即以非法攻击和囚禁他人的罪名起诉并逮捕了她。她被控丢弃教会信徒、没收他们的护照并主持管理着一个野蛮的体制。

同年8月份，菲济和韩国当局以调查奴隶案的名义，对恩惠路教派在菲济的定居点实施了联合突袭搜查行动，逮捕了金先生和恩惠路教派的几名高级成员。

之后，这几人都在没有受到指控的情况下获释。但菲济的警察总监说，有关调查"还在继续"。

8月份，韩国首尔广播公司（SBS）播放了一部有关恩惠路教派的纪录片，里面包括了一段申玉珠女士殴打她的信徒的录像视频。

韩国国家警察厅的一位负责人告诉首尔广播公司说，恩惠路教派的很多信徒"把他们所有的财产都捐给了这个教会，所以即使他们回到韩国也将会是身无分文……所以说，他们别无选择，只有居留在菲济。"

斐济卫理公会发言人威尔弗雷德·雷古纳马达最近对新西兰媒体表示，恩惠路教派的成员们都生活在恐怖气氛中。他呼吁斐济政府应该讲清楚政府是怎么和这个教派产生那么多联系的。

菲济政府没有回应BBC提出采访的要求。

否认指控

申玉珠女士的儿子金先生坚决否认有什么过错。在谈到他母亲时，他说："我不明白为什么他们（韩国政府）像对待罪犯一样对待她。"

他说："这是那些从教派里逃跑的人发动的一次非常恶毒的攻击。他们说我和其他教派高级成员就像统治一个邪教。这真是疯了。"

他坚持否认举行仪式殴打信徒的事。他说：""如果有人犯下大错，他们可能会被我们的牧师打耳光...... 但这就像母亲责备自己的孩子一样。"他说，有关信徒死亡是因为癌症，"没有证据可以将信徒的死与殴打联系起来"。

金先生表示，现在在斐济的所有人都是自愿前往，"不论他们是否带钱来都没关系。"

图片版权 SBS Image caption 韩国首尔广播公司（SBS）播放了一部有关恩惠路教派的纪录片，里面包括了一段申玉珠女士殴打她的信徒的录像视频。

他回避了教会成员是否因工作而获得报酬的问题说，他们的"住宿，食物和旅行都由公司承担"，并补充说他本人"每个月也都没有固定工资。"

那有关400名这个教派成员基本上是违背他们的意愿被软禁的指控呢？

他说："那不可能，如果我们真的扣住他们的护照的话，解决起来很简单。他们直接到韩国大使馆就可以获得一本紧急情况护照。"

这恰恰是李素娟最后的救命稻草。

"如果跑不掉，我会自杀"

在李素娟原定离开菲济的前一天，她突然发现笔记本电脑和护照都找不到了。她的母亲承认她把它们拿走了，就是要阻止她离去。

她说："我要回到大学上学，我想见我的朋友。"

她试图打电话给警察，但却接到这个教派其他信徒打回来的电话，说这是开玩笑。

她说："他们试图阻止我离开，但我终于跑到了公路上。我当时要疯了。"

她终于拦住一辆警车，把她带到警察局，最终设法从韩国大使馆获得了一本紧急护照。

她说："那些追赶我的信徒一路也乘一辆车跟着我，从警察局到韩国大使馆。就在那时候，我的妈妈试图从精神上让我崩溃，她告诉我我是被领养的孩子。我这才明白事情真相有多可怕。"

素娟说："我妈妈说，我的全家族的所有人，我的姨姑叔伯，我的祖母和表亲堂亲，都搬到菲济这里，我们家的房子早就卖掉了。她想让我相信我回到韩国就会无亲无故，孑然一身。"

她说："但我永远不会被洗脑加入这个教派。如果我跑不出去，我就会自杀。"

李素娟终于回到韩国，但因为身无分文，已经没办法回美国的学校继续学业。但她努力重建生活，已经找到一份稳定的工作。

她说："我对现在的生活很满意。我还爱我的家人，虽然这听起来很冷漠，我不能原谅他们的所作所为……经历了这一切之后，我永远不会再请他们回到我的生活中。"

她说："他们在邪教中陷得如此之深，以至于我根本无法改变他们的想法。……如果他们都已经人在斐济，难有善终。"