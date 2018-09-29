BBC中文每周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第39周，中国与美国、瑞典等国的外交关系备受关注。中美贸易战仍在升温，许多在华的外资公司据报计划把部份业务撤出中国，避免被中美之间的纠纷影响；中国与瑞典的外交关系一波未平一波又起，中国游客在瑞典与酒店发生冲突后，一家瑞典电视台的节目调侃事件，中国官方媒体指其“辱华”。而已经与中国断交六十余载的梵蒂冈近日与北京签署历史性协议，外界认为这标志着双方关系的新突破。

在中国国内，国家广播电视总局同时发布了《境外视听节目引进、传播管理规定（征求意见稿）》以及《境外人员参加广播电视节目制作管理规定（征求意见稿）》，“限外令”再次升级。中国广深港高铁香港段通车，香港西九龙站正式投入运作，但“一地两检”的争议仍在。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 在华外企去还是留：贸易战升级背后的计算

图片版权 Reuters Image caption 有外资公司对BBC中文证实，受中美贸易纠纷影响，他们会把部份业务撤离中国。

贸易战升温的背景下，一些外资公司据报开始把公司部分业务迁离中国。专家向BBC中文指出，外资企业在中国的经营成本不断上涨，受这场中美贸易纠纷再加上“中国制造2025”计划影响，将加速外资企业将部份业务撤离中国的趋势。

2. 瑞典电视节目被指“辱华”：种族歧视还是误会

Image caption 分析认为，最近几年，铜锣湾书商桂敏海事件和达赖喇嘛访问瑞典，是导致中瑞两国关系"转冷"的标志性事件。

近日，瑞典电视台的一档娱乐节目中，主持人用讽刺式的语言对近期发生的中国游客事件进行调侃，还出现一幅有中文“禁止大便”字样的警告图示。事件引发中国网民抨击，新华社等官方媒体也发文指责节目“辱华”。早前中国游客被瑞典旅店驱逐的事件引发两国外交风波，这次纠纷可能将再次给两国关系蒙上阴影。

3. 中国“限外令”再次升级：部门利益争夺下的政治管控

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这不是中国第一次发布此类规定。新《规定》比旧《规定》涵盖范围更广，要求也更严格。近年来网络视频迅猛发展，新《规定》将适用对象延展到了“网络视听节目服务单位”。北京外国语大学国际新闻与传播系教授展江对BBC中文表示：“从内容来讲，这并不意外，因为现在在加强管控。”

4. 维族高官白克力仕途一路看好 突然“违纪”落马

图片版权 Reuters Image caption 2010年在北京两会期间，新疆维吾尔自治区政府主席的努尔·白克力在人民大会堂。

白克力是一名维吾尔族官员，近日因涉嫌"严重违纪违法"受到调查。2008年白克力曾担任新疆自治区政府主席。在职期间，他在新疆帮助推行“双语教学”，加强了新疆中小学中的汉语教学。他曾对中国电视台记者说，作为中国公民，“学习掌握本国的通用语言天经地义”。

5. 中国梵蒂冈签临时协议 断交六十载能否泯恩仇

图片版权 Getty Images Image caption 中国至少有1000万名天主教徒。在官方认可的教会外，还有加入效忠梵蒂冈的"地下教会"的天主教徒。

中国与梵蒂冈周六（9月22日）在北京签署的历史性协议令教廷获得在中国主教任命中的发言权。外界认为，这标志着双方关系的新突破。梵蒂冈表示，教宗方济各希望这项协议“能够克服过去的创伤”，并在中国实现天主教的全面统一。

6. 高铁香港段首日通车：热闹与混乱的背后 “一地两检”忧虑仍在

图片版权 CNS Image caption 有铁路迷排队等候西九龙站开站的一刻。

上周日，香港西九龙站全面投入运作，中国的广深港高铁香港段正式通车。高铁的开通能否让旅途更加便利？能否进一步促进香港的旅游业发展？大家的隐忧又有哪些？BBC记者在西九龙站运作首日到达现场，试图回答这些问题。