求子心切 同性恋企鹅绑架邻家宝宝

图片版权 Getty Image caption 企鹅宝宝太可爱，也是麻烦。

丹麦欧登塞动物园里生活着一群洪波德企鹅，成双结对出入，日子安逸平静。

有一天，离奇的事发生了。

一对男同性恋企鹅很久以前就在想办法领养一个孩子，经常留意有没有被遗忘的企鹅蛋，遇到刚孵出的小企鹅也会盯着看。

这天，他们在散步时遇到了一位心不在焉的企鹅爸爸，附近还有一只看来像是被冷落的企鹅宝宝。

定睛再看，发现企鹅妈妈在不远处悠闲泡澡、嬉水。

这一对本来就求子心切，眼见此情此景，毫不犹豫地决定，那只企鹅宝宝归我们了。

动物园女员工珊蒂·芒克目睹了一切。

她说：“昨天，我去企鹅馆，就觉得不对劲，有情况。企鹅爸爸和企鹅妈妈不见了，小宝宝被绑架了！”

下面是欧登塞动物园在脸书上发的案发经过和员工讲述的视频。

很显然，当爹的根本不关心，而当妈的泡完澡从水里出来后，不见了孩子，也只是漫不经心地四处张望了一下。

一直到第二天，他们才开始慌张起来。

后来，他们跟“绑架者”狭路相逢，双方大吵一架，怒目相视，一边发出恶狠狠的嘶叫，一边扇翅膀、摆尾巴助威。

夺人家孩子的那对企鹅试图把小宝宝藏起来。

图片版权 Getty Image caption 企鹅的“护犊子”是动物界出了名的

人类干预

事态升级到危险程度，人类必须出手干预了。

珊蒂解救了被绑架的企鹅宝宝，把它还给了亲生父母，由此避免了悲剧的发生。

事情到此还没完。

那对绑架别人家孩子的企鹅用行动证明了自己领养孩子的渴望和决心。

管理员找了一枚待孵化的企鹅蛋让他们领养。

没人知道那只蛋有没有授精。如果授过精，他们就能成功担当养父养母，皆大欢喜。

至少现在，欧登塞恢复了往日的平静。