美国大法官任命风波 女性因素贯穿始终

图片版权 Getty Images Image caption 卡瓦诺(左）和福特9月27日在国会听证会上各执一词

美国最高法院大法官任命风波难平，提名确认程序几经周折，经过长达数小时的性侵指控听证会，参院司法委员会表决以11：10票通过提名，交由参议院全体投票，在最后关头节外生枝，导致联邦调查局FBI介入调查，对布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）的提名投票再推迟一周。

美国总统特朗普发推特，表示对卡瓦诺提出性侵指控的福特教授是个”值得信赖“的证人，命令FBI展开调查并更新卡瓦诺的档案，他本人也表示将配合调查。

不过，BBC在华盛顿的记者兰纳德（Georgina Rannard）指出，无论卡瓦诺最终是否当上大法官，听证会本身是对反性侵MeToo运动进程的检验。

女性元素

在一切尚未开始之前就有一种说法，认为这次美国最高法院大法官提名从一开始就跟女性有关，女性色彩鲜明。

这次提名对民主党和共和党都十分重要。

今年6月27日，较中立的最高法院大法官安东尼·肯尼迪（Anthony Kennedy）宣布退休，剩下8名大法官里4个保守派，4个自由派。

如果对卡瓦诺的提名获确认，最高法院的天平可能向共和党、保守派倾斜，而这就立刻牵涉到堕胎合法化问题。

图片版权 EPA Image caption 福特博士说，百分之百肯定遭到卡瓦诺的性侵。

许多人认为，卡瓦诺成为第9名大法官，就会使堕胎再度成为非法的可能性增大，因为最高法院倾向保守，当年使堕胎合法化的"罗伊诉韦德案“裁决被推翻的可能性就增加了。

堕胎合法与否，在美国政治生活中的重要性怎么说都不过分，而最高法院在这件事上又扮演着至关重要的角色。

2016年美国大选，许多人选特朗普，一个目的就是希望他当选后最高法院大法官里保守派能占多数。这将打破历来的传统。

卡瓦诺获提名之后，克里斯汀·布莱希·福特（Christine Blasey Ford）博士和另外二名女性站出来称自己早年曾被他性侵。

在9月27日的参议院听证会上，福特博士说百分之百确定卡瓦诺36年前性侵了她，卡瓦诺说他百分之百确定没有性侵她。双方各陈其辞，情绪激动。

旁观的女权主义者则通过这场听证会来核查反性侵、反性骚扰的 Me Too 运动在多大程度上改变了美国社会文化。

Image caption 南希·威尔逊（中）和凯·露西安（右）支持卡瓦诺

一场杂耍

在保守阵营的女性看来，这场风波实际上是对提名确认程序的滥用。

卡瓦诺自己说这次提名确认变成了“举国羞辱”，自己的声誉、家庭受到无可修复的永久性损毁。

保守阵营里谈论较多的是对卡瓦诺的污名化战役，以及希望阻挠卡瓦诺当最高法院大法官的民主党人在背后推动了对他的性侵指控。

她们认为女性在这场党派之争中被利用了。

从弗吉尼亚州赶到国会山声援卡瓦诺的老祖母威尔逊对BBC记者说：“这个程序被滥用了，变成了一场杂耍。在最后关头冒出个人来，提出的指控还是36年前发生的事。”

22岁的姑娘雷切尔·吉尔也是从外地赶到国会山去声援卡瓦诺的。

她说，对那些站出来公开自己遭性侵经历的女性，她绝对支持，但同时也必须坚守“未证明有罪前即是清白”的原则。

Image caption 茱莉亚·彼得斯从纽约赶到华盛顿参加抗议

至关重要

也有不少人早就对卡瓦诺的价值观和社会事务立场持怀疑态度。性侵指称坚定了她们对他的反对立场。

茱莉亚·彼得斯在国会听证前一周就到华盛顿参加抗议示威。她解释说：

”他拿到这个职位后，我们是无法把他选下来的，那是终身制，我们又知道这个人不代表我们的价值观。”

格蕾丝·佩雷特是路易斯安那的一名大学生。那个州在堕胎问题上跟最高法院一致，一旦最高法院推翻了罗伊诉韦德法案判决，堕胎在那个州就属于非法。

她说：“那对贫穷女性尤其不利，因为她们可能没钱到别的州去堕胎，” 而孩子生下来又难以负担。

保守派阵营把性侵指称视为有组织的政治抹黑行径，这让福特博士的支持者倍感愤怒。

佩雷斯说，这种论调会损害反强奸反性侵的文化运动。

Image caption 雷切尔·吉尔大学毕业不久，关注大法官提名确认程序应该得到捍卫

动机纯洁

卡瓦诺和福特在国会听证会陈述举证，成了当天社交媒体的热点，还带动了其他性侵受害者站出来公开自己的受害经历，对福特的证词发表感想。

露西·梅科尔来自芝加哥，36岁。她坚信福特所说的完全可信。

”她是宣了誓的，她的家庭生活也被毁了，她能从中得到什么好处呢？她的动机应该是纯洁的。“

至于卡瓦诺的陈述，她认为是在故意转移视线，把关注点从性侵指称转移到政治上去，令人气愤。

女权运动人士认为福特的举证完全可信，而保守阵营的女性认为卡瓦诺所言完全可信。

Image caption 露西·梅科尔（左）是民主党人，她和她的同伴认为听证会是验证Me Too运动成效的时刻。

吉尔认为：“我觉得他们两人对自己所说的都深信不疑，我相信福特博士确实遭到了性侵，但性侵者不是卡瓦诺。我真的很同情福特博士。”

支持卡瓦诺的凯·露西安是虔诚的教徒。她表示同情福特女士，但听证会后她对卡瓦诺胜任大法官之职的信心增强了。

她希望卡瓦诺的大法官提名得到确认，最高法院可以向保守派倾斜，甚至不会太介意为此失去部分权利，比如宗教信仰和合法拥有枪支权利。

对美国女权运动来说，无论投票结果如何，听证会是个关键。

民主党人梅科尔女士解释说，“Me Too运动”至此已经持续了将近一年，福特对卡瓦诺的指称，在信与不信之间，天枰最终倾向后者，那么今后性侵受害者可能更不愿意站出来，而加害者则更容易逍遥法外。