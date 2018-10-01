“我们相爱了”：那些特朗普赞美过的强权领袖们

图片版权 AFP Image caption 特朗普在周六表示，他与金正恩“相爱了”。

美国总统特朗普（Donald Trump）与朝鲜领袖金正恩在短短时间内从互相指责到缓和的关系，在过去一个周末似乎进展到了新高度。这一次，特朗普说，他与金正恩“相爱了”。

在美国时间周六（9月29日）于西弗吉尼亚州的一场大型集会上，特朗普谈到了过去几个月中与金正恩的互动——6月，两人在新加坡进行了历史性的会面，双方同意就朝鲜无核化进行努力；但在此之前，朝鲜一直在推进核武器和导弹试验，声称已拥有攻击美国本土的能力，而特朗普与金正恩则在待续多个月的时间里公开互相指责和威胁。

“我当时真的非常强硬——他也是，于是我们就你来我往，”特朗普在西弗吉尼亚的集会上说道。

“然后我们就相爱了，好吧？不，真的——他给我写了一些好意的信件，信写得非常好。”

在现场支持者的掌声和笑声中，特朗普转而讽刺了新闻传媒，指将会有人批评他与金正恩“相爱”是“没有总统风范”的。

有报道指，特朗普政府正在计划与金正恩再次进行会面，商讨朝鲜无核化事务，但是具体的时间和地点未定。

特朗普坚称，朝鲜正在向无核化努力，而这是得益于他与金正恩逐渐趋于良好的关系。

不过，路透社报道，几名参与对朝政策的美国官员匿名表示，有关金正恩切实推进解除核武装以及停止导弹项目的事务，目前其实尚未有实质性的进展。

图片版权 AFP Image caption 6月，特朗普与金正恩在新加坡会面。

朝鲜开始无核化了吗？

自4月金正恩与韩国总统文在寅于板门店会面并签署《板门店宣言》之后，朝鲜已经相当于向外界明确表明了无核化的方向，之后6月的“特金会”签署了联合声明，再次重申朝鲜对彻底无核化的立场。

然而，朝鲜与韩美达成的共识当中，并没有包括去核进程的时间表，外界普遍对于朝鲜无核化在会面之前没有实质性进程表示担忧，甚至有一些迹象显示，朝鲜的核计划仍在继续。

8月，特朗普取消了国务卿蓬佩奥的访朝计划，但在接到一封来自金正恩邀请进行第二次朝美领导人会谈的亲笔信后，特朗普又表示，金正恩会证明“所有人都错了”。

图片版权 AFP Image caption 9月18日，韩国总统文在寅访问平壤，与金正恩一起向民众挥手致意。

9月中旬，文在寅访问平壤，与金正恩再次会面。韩国青瓦台总统秘书室室长任钟晳当时表示，文在寅在此次会面中希望致力于推进重启朝美对话，让朝鲜与美国分别采取更多的措施，但实质性的讨论前景至今并不明朗。

周六（9月29日），朝鲜外长李勇浩在联合国大会再度向各国领导人表示，在早期关闭核基地等动作之后，朝鲜没有看到美国作出相应的行动表示，其中重点是美国继续对朝鲜实施经济制裁。

图片版权 AFP Image caption 平壤访问之后，韩国总统文在寅表示，朝鲜有计划关闭东仓里的导弹试验场。

在西弗吉尼亚州的演讲中，特朗普仍然表露出对朝鲜无核化的乐观姿态，称与朝鲜建立起了“非常好的关系”。

路透社引述的匿名官员则表示，朝鲜甚至不愿意对“可验证”和“不可逆转”的“无核化”等概念作明确的申明，因此如果无核化进程不能取得实质性进程，目前已经采取的措施很容易就能够推翻。

偏爱赞扬强人的特朗普

这并不是特朗普第一次对金正恩好言相向，过去他就曾称赞金正恩是一个“聪明小子”（smart cookie）。事实上，特朗普在不同场合曾赞扬过多个被西方世界视为强权领导人的各国元首。

在当选总统之前，他就曾多次赞扬俄罗斯总统普京。2016年，特朗普就曾表示，普京是“非常好的领导者”：“远远超过我们的总统（奥巴马），是很好的领导者。”

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2015年在另一次访问中，特朗普称普京的领导能力是“A”级的，并对他在俄罗斯国内的支持率表示赞赏。

此外，特朗普还曾表示自己与大规模处决毒犯的菲律宾总统杜特尔特有“非常好的关系”。去年，特朗普也在联合国大会间隙与土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）会面，表示这是“巨大的荣耀”，并指因强力镇压异见者而受西方世界诟病的埃尔多安有“非常高的分数”。

上任总统以来，特朗普多次表示，自己与中国国家主席习近平关系良好，并且对他“非常尊重”。今年较早前，习近平领导下的中国通过修改宪法，删除对领导人任期的限制，美国有媒体报道，特朗普曾在私下表示对这一做法的欣赏，并开玩笑说，“或许我们某天也应该尝试一下”。