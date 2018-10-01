图片版权 Getty Images Image caption 布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）

美国参议院司法委员会在争议声中，28日以一票之差通过了对布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）最高法院大法官的提名。

美国总统特朗普同意让联邦调查局（FBI）对卡瓦诺受到的性侵指控介入调查，参议院推迟对任命卡瓦诺的全体投票表决。

随后，民主党人士批评联邦调查局的调查受到特朗普政府干涉。特朗普30日发推文否认，并指责与之对立的民主党只想要阻碍进程。

“哇！刚刚听闻只想着阻碍及拖延事情的民主党人，正要说FBI调查卡瓦诺法官的‘时间’和‘范围’不够，” 特朗普在推特上说，“对于他们而言，这永远都不够。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Wow! Just starting to hear the Democrats, who are only thinking Obstruct and Delay, are starting to put out the word that the “time” and “scope” of FBI looking into Judge Kavanaugh and witnesses is not enough. Hello! For them, it will never be enough - stay tuned and watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月30日

总统特朗普提名卡瓦诺最高法院大法官后，美国帕洛阿尔托学院（Palo Alto University）教授福特（Christine Blasey Ford）站出来指控卡瓦诺多年前曾尝试性侵她。美国当地27日，参议院的提名听证会听取了她的指控。

参议院司法委员会由21名委员组成，11名共和党议员全部对提名投了赞成票，10名民主党议员都投了反对票。

最高法院大法官提名通过后本将移交参议院全员投票表决，但共和党参议员杰夫·弗莱克（Jeff Flake）表示，他拒绝在联邦调查局深入调查前就卡瓦诺的任命进行投票。

美国总统特朗普28日同意这一要求，下令联邦调查局在一星期之内对性侵案件展开“范围有限的”新一轮调查。在此此前，民主党人曾提出让联邦调查局对卡瓦诺进行深入调查的请求，遭到总统特朗普拒绝。

一位要求匿名的白宫官员向路透社透露，白宫已为联邦调查局的调查划定范围，初步调查只会问讯四个人。《纽约时报》和《华尔街日报》早前均有报道白宫对调查的限制。

图片版权 Getty Images Image caption 9月28日，洛杉矶当地反对卡瓦诺提名的人。

参议院司法委员会民主党议员黛安娜·范斯坦（Dianne Feinstein）致信白宫法律顾问麦加恩（Donald McGahn）和联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray），要求白宫下达给联邦调查局的调查指示应当发送一份给参议院司法委员会，并随着调查范围扩大，提供额外的证人名字和证据。

然而，白宫否认尝试控制调查。“我们没有干涉。”白宫新闻发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）告诉福克斯周日新闻（Fox News Sunday）。

但白宫承认调查会有所限制，白宫顾问凯莉安·康威（Kellyanne Conway）在接受CNN采访时说：“这不可能是一次全面的调查。”

康威在采访中还承认自己也是性侵受害者，她说，“我对性骚扰、性侵和强奸的受害者表示深切的同情。”但她也补充说，因一起36年前未经证实的事件而谴责卡瓦诺法官是很不公平的。

里士满大学(University of Richmond)法学教授卡尔·托比亚斯(Carl Tobias)说，白宫限制联邦调查局的调查范围是不合法的。联邦调查局虽然隶属行政翼，但是经常被允许独立运作，而且如果参与卡瓦诺任命过程的白宫官员干涉联邦调查局的调查，就会是非常“明确的利益冲突。”