惊人科学新发现：二次大战削弱地球大气层

图片版权 US Air Force Image caption 根据调查报告，二战期间，盟军在欧洲投下了约270万吨炸弹，其中一半在德国。图为1943年轰炸德国的盟军战机。

在保护地球大气层成为全球共识后，这个领域的科学家做出惊人的发现：二战中同盟国的炸弹的冲击波竟然冲破地球大气层到达太空。

英国科学家经过对历史数据的分析，发现在第二次世界大战中反法西斯的同盟国在轰炸德国的时候投下的大型炸弹冲击波，是否对自己的无线电通讯都产生了影响？

电离层是地球上层大气中人类知之甚少的一层，可谓地球与太空之间的边界。但它和我们今天的生活密切相关，比如无线电通讯，手机信号，卫星定位等。

数据表明，当时盟军的炸弹爆炸冲击波可以在英国上空1000公里的空间感受到。

以前，人们以为大气层的电离层的变化原因主要就是太阳辐射，大气，地球磁场等，现在英国科学家找到了人类战争等其它因素影响电离层的证据。

这一研究已经发表在地球物理领域顶级期刊《地球物理学纪事》上。也许，我们的教科书又要因此改写？

科学研究的历史发现

英国雷丁大学的科学家在研究雷电、火山爆发和地震的时候，研究了保存在英国伦敦西部斯劳地区无线电研究中心的每日记录数据。

他们分析了在二战中同盟国空军对欧洲大陆发动的152次大规模空袭时的大气电离层里的电子聚集浓度，这些空袭包括掩护盟军诺曼底登陆期间对柏林等德国地区的大轰炸。

对有关数据分析的结果显示，当时一颗大型炸弹爆炸时，大气中电离层电子的浓度显著下降，从而也加热了高层大气。

尽管炸弹区域位于数百英里（上千公里）之外，但这导致英国斯劳上空的电离层电子浓度发生了少量但明显的下降。

研究人员之一、英国雷丁大学的克里斯·斯科特说："当我发现这种情况时，我感到震惊。"

轰炸，雷电与地震火山

斯科特说："当时盟军的每次大轰炸都释放出至少300次雷击的能量。"

但斯科特也承认"这些都是非常暂时的影响，它们会使大气略微加热。"

"轰炸对电离层的影响会持续到热量散去。"

这项研究揭示了二战中盟军的大轰炸不仅将很多德国城市夷为平地，还影响到了大气空间。

现在，这项研究可能有助于我们更好地了解闪电，火山爆发和地震等自然力量如何影响地球的大气层。

图片版权 National Museum/PA Wire Image caption 1942年开始的盟军对德国的大轰炸将德累斯顿，汉堡等德国城市夷为平地。现在研究才发现爆炸冲击波穿透大气层冲上太空。

电离层和人类的关系

大气层又称大气圈，是因重力关系而围绕着地球的一层混合气体，是地球最外部的气体圈层。大气层最低离地面的距离是大约10公里。大气层平均厚度约1000公里。

大气层的存在，使地球适宜生命的出现和繁衍。大气层对地球和人类具有最重要的保护作用，比如削弱太阳辐射，保温等。大气变化影响着气候变化，地球生物的正常发育和生长，对人类影响重大。

电离层是在距离地面约60到1000公里范围内大气层的一部分，它可以影响无线电通信，卫星导航系统，定位，射电望远镜，甚至人类对天气系统的了解。