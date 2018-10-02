图片版权 EPA Image caption 特朗普表示，他希望联邦调查局展开问讯。

美国总统特朗普的最高法院大法官提名人布雷特·卡瓦诺（Brett Cavanaugh）受到性侵指控的争议持续，特朗普表示，希望联邦调查局（FBI）就指控进行“非常全面的调查”，但不是政治迫害。

早前，美国媒体报道指，白宫有意图限制对卡瓦诺法官的调查。

特朗普称，他已经要求给予联邦调查局自由行动的权利，但同时补充说：“我希望它能进行得快一些。”

卡瓦诺法官的朋友马克·贾奇（Mark Judge）已经接受了探员的问讯。

贾奇的律师——也是卡瓦诺童年时代的朋友——在周一表示，他当事人的问讯“还未结束”。

贾奇的证供被认为是调查的关键，因为性侵的指控者克里斯汀·布拉塞·福特教授（Professor Christine Blasey Ford）指，1982年卡瓦诺对她进行侵犯时，贾奇也在房间里。

贾奇尚未进行参议院司法委员会的听证，不过他发表了一份声明表示：“我记得福特博士信中所形容的那场派对。”

参议院何时就卡瓦诺表决？

周一（10月1日），参议院多数派领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）表示，上议院会在本周就是否确定卡瓦诺的大法官提名进行表决。

“球门一直在移，”麦康奈尔说，民主党人试图左右提名，“但是目标并没有移动过一寸。”

“是时候结束无尽的拖延和阻挠了。”

图片版权 AFP Image caption 卡瓦诺否认性侵指控。

麦康奈尔并没有说明表决的具体时间，但是外界预期将是周五——这也是联邦调查局完成问讯的最后限期——又或者是之后一天。

FBI都问了哪些人？

联邦调查局预计将会对卡瓦诺法官以及其中一些指控他不当性行为的女性进行问讯——其中包括福特教授，她在上周出席了参议院司法委员会的听证。

美国全国广播公司（NBC）报道引述美国一个匿名高层官员指，FBI的证人名单当中不包括卡瓦诺的第三个指控者茱莉·斯维特尼克（Julie Swetnick）。

美国媒体还报道，卡瓦诺法官过去的同班同学曾声称他在大学时期饮酒严重，但这些同学也不在证人名单上。

不过，《纽约时报》较早前报道，过去曾指控卡瓦诺在誓言之下说谎隐瞒自己饮酒问题的同龄人，打算在周一与FBI谈话。

图片版权 Reuters Image caption 福特教授出席了参议院司法委员会的听证。

由于联邦调查局并不是在进行一次刑事犯罪调查，而是在白宫的请求之下进行背景审查，因此问讯的尺度是由白宫界定。

总统特朗普在周一向媒体表示：“FBI应该在合理范围内问讯任何他们想问的人，但是你必须说这是在合理范围内。”

他继续说道：“他们也应该以参议员想要知道什么作为指引，我也是以此作为指引的。”

关于饮酒的指控

在北卡罗莱纳州立大学作者的查尔斯·卢丁顿教授（Professor Charles Ludington）表示，他过去曾看见过卡瓦诺法官在耶鲁大学的时候饮酒过度之后口齿不清和步履不稳。

周一，卢丁顿教授在自己的家门口向媒体表示，卡瓦诺说自己不可能喝酒喝到昏倒是“明明白白”的“没有说真话”。

卢丁顿表示：“我没有见过他昏倒，但我见到他喝得很醉。”

白宫则通过卡瓦诺在耶鲁大学两名同班同学的声明，反驳了这些说法。

两名同学克里斯·杜德利（Chris Dudley）和丹·默菲（Dan Murphy）表示，他们从未见过卡瓦诺在耶鲁的时候喝醉昏迷，也没有见过他对女性有不当行为。

民主党人的反应

周一，参议院司法委员会的10名民主党参议员当中的9人致函FBI局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray），给出了一份24人名单，建议这些人应该接受问讯。他们呼吁FBI对全部三名性侵指控者进行问讯。

民主党人要求获取FBI所有证人问讯纪录的副本，以及拒绝配合调查的人士名单。

卡瓦诺法官则否认指控者的这些指控：

心理学讲师福特教授是第一个出面指控的女性，她表示在1982年的一场家居派对上，卡瓦诺曾试图脱她的衣服，将她压在床上和捂住她的嘴，当时她15岁，他17岁。

戴博拉·拉米雷兹（Deborah Ramirez）与卡瓦诺是耶鲁大学同期学生。她表示，他在一次大学饮酒游戏当中向她露体。

斯维持尼克说，她在1980年代初期曾去过有卡瓦诺在场的派对，她说，他和他的朋友在那里试图在女生的饮品当中“加料”。

参议院会如何表决？

共和党以51对49的微弱人数优势，意味着假如所有的民主党参议员对提名投反对票，共和党人就最多只能有一个人投反对票。

在这种情况下，副总统迈克·彭斯（Mike Pence）就掌握着决定票，而这一票将会赞成卡瓦诺提名。

较早前，在三名共和党参议员杰夫·弗莱克（Jeff Flake）、苏珊·柯林斯（Susan Collins）和丽莎·穆尔科斯基（Lisa Murkowski）的敦促下，联邦调查局展开了调查。