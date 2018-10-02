央视记者孔琳琳在英国论坛涉打人引发的三大争议

你的器材不支持播放多媒体材料 中国女记者涉打人被捕：发生了什么事

中国中央电视台记者孔琳琳在英国保守党年会一个香港问题论坛上，大声向与会者喊叫，称他们“反华”、“汉奸”，从片段所见，工作人员请她离场时，她出手拍打了一名论坛上的工作人员，她被捕后获释。

中国驻英国大使馆发声明力挺孔琳琳，批评保守党人权委员会应“停止插手香港事务”，称当时中国记者只是“表达观点”，对事件表示强烈不满，并要求会议组织者向中国记者道歉。央视发言人指，记者是“正常履职”，称组织方“举止失当”。

英国保守党人权委员会副主席罗杰斯反驳，指该名记者打人反而应该道歉，保守党被问到会否道歉时回应称，已经取消了有关人士会场的证件；警方表示该名女子涉嫌普通袭击被捕，目前获准保释，但调查仍然进行中。

这段2分多钟的视频，引发中港两地网民热议，甚至登上了微博热搜榜的第一名，网民反应两极，BBC中文梳理了事发经过，探讨女记者行为的合理性、媒体与党的关系，以及中英双方在香港问题的角色。

图片版权 Hong Kong Free Press Image caption 孔琳琳后来被保安人员带离会场，并被警方逮捕。

1. 触碰与打人

事件发生在9月30日。从画面所见，孔琳琳在论坛上不断大叫，被工作人员请离开，其间，工作人员用手轻碰孔琳琳的右手手臂，劝喻她离开。但孔琳琳继续高声呼叫“自己有权利”，突然拍打工作人员，然后另一名男性工作人员，从背后紧捉孔琳琳的手臂。

涉事的工作人员声称片段录制前被掌掴了两下。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @enochcafe First day of #CPC18, managed to get slapped in the face twice, literally. I was helping in @CPHumanRights and @hk_watch fringe event on Hong Kong, a reporter from Chinese state-owned #CCTV shouted from her seat. When I asked her to leave, she refused and assaulted me pic.twitter.com/8BWi4hDfgU — Enoch Lieu (@enochcafe) 2018年9月30日

事后，孔琳琳因为普通袭击罪被警方拘捕，其后获释，警方强调调查仍在进行中。

孔琳琳在事发后于微博上表示，自己不是“打人”，而是“正当防卫”，很多中国的网民都认为，孔琳琳当时被人用手指吓，出手“拍打”工作人员，不算是“打人”，只是女性保护自己的自然反应。

不过，有香港网民就提出，“一个受过文明教育的人是不会动手打人”，“出手打人就表示你输了”。

一名常常活跃于香港社会运动的青年王先生（化名）对BBC中文说，“如果事件发生在香港，示威者与警方、保安人员的肢体碰撞更严重，但香港示威者身经百战，知道出手拍打人便是超越了那条界线。”

王先生说，不希望为了孔琳琳这件“无聊”事件用自己的名字作公开评论，所以要求化名。

“一个来自不民主国家、从不在自己领土示威的人，去另外一个民主国家，说自己有示威权利，这是多讽刺、多可笑的，”王先生说，“如果是外国记者在中国两会上抗议、大吵大闹，后果又会是怎么样？”

图片版权 Weibo

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2. 女记者应否示威？

根据“香港监察”发表示的声明，事件发生在会议接近尾声，曾经被香港拒绝入境的保守党人权委员会副主席罗杰斯当时致辞说，“我是亲中国的，不是反中国的。我希望中国和中国人民成功。我批评中国当前的政府以及它对待人民的方式，但我支持中国这个国家和中国的人民，我相信香港的成功符合中国和英国的共同利益。所以，遵守中英联合声明规定的义务，保障一国两制的实行，对中国和英国都有好处。”

但话音刚落，孔琳琳就站起来对罗杰斯尖叫：“你撒谎！你反华！你想分裂中国！你连中国人都不是。其他人都是汉奸！”

在孔琳琳被赶离场时高叫“英国没民主”、“我是记者”、“我有权示威”。中国驻英国大使馆声明说，“英国一贯标榜言论自由，但当中国记者在边会上提问表达观点时，却遭到百般阻挠，甚至人身侵犯，这是完全不能接受的”，央视亦指，“央视记者孔琳琳提问并表达观点时，受到阻止，并受到人身侵犯……这起侵权事件发生在一个标榜言论自由的国家，这是不可接受的。”

中国很多网民认为记者在面对“分裂中国”的议题上“勇敢”走出来，是“义不容辞”，认为这是“一名中国公民履行义务的行为”。

但另一批网民则关注，是孔琳琳“官媒记者”的身份，有香港网民反对记者与示威者的身份角色重迭，其中一名网民说，“她用记者身份入场，有纪录和报道的权利，最多是有离场抗议的权利。”

中国国家主席习近平2016年曾经到访中国官媒，表明“央视姓党”。中央电视台的记者和一般记者有一定的分别，央视不是普通官媒，其位置等同广电总局，是中国大外宣计划的核心部分。现任央视台长就是中宣部副部长。不少香港网民存在疑问，她是否接到特别命令来大闹这场会议。

香港浸会大学新闻系助理教授闾丘露薇表示，这次央视记者的表现，展现了中国的媒体制度的核心点──媒体是为党的利益服务的，必须忠于党。

“敢于亮剑，本身就是这些宣传工作者的职责，所以看到从官方言调回应，到国内舆论的大力支持，一点都不意外，这是职责所在，媒体制度决定的，”闾丘露薇说。

她说，中国官方对记者的定义，与一般新闻学生在课堂学到的新闻专业标准不同。

浙江大学教授吴飞对BBC中文表示，从专业主义来讲，记者是事实的陈述者与报导者，在很多情况下，不应该是事件的直接参与者，但中国的驻外记者，他既是记者，也是一个国家意志的宣传者，所以传统的专业主义的理念，并不完全适合对中国驻外记者的分析，因为这些记者有多重的角色。

香港记协主席杨健兴对BBC中文表示，今次事件央视记者超越了记者要做的事情，不是就对方言论行为提出质问，而是一种带有立场的攻击，不应变做“宣传机器”，央视应该解释，记者的职责到底是就新闻问题提问，还是维护中央政府的立场。

图片版权 Xinhua Image caption 中央电视台位置等同于广电总局，是中国大外宣计划的核心部分。

3. 香港议题挑动的爱国情绪

在微博上，大批中国“爱国”网民声援孔琳琳的做法，认为香港是中国的一部分，英国保守党本身不应举办一个有关香港问题的论坛。

这场论坛是由保守党人权委员会以及非政府组织“香港监察”共同组织，主题是“对香港自由、法治和自治的侵蚀”，出席者除了保守党人员外，还包括香港民主党创党主席李柱铭、港大法律系副教授戴耀廷和香港众志常委罗冠聪等。

这三名来自香港的代表，是香港民主派的代表人物。李柱铭在政坛多年，是民主党元老级人马及创党成员，他1985年起进入议会，曾经是《基本法》起草委员，见证主权移交，以及之后国家安全法23条的争议，离开议会后，他多次到英美等国出席会议，解说香港状况；戴耀廷曾经发起2014年的占领行动，近期多度发表有关“港独”的言论而被香港建制派指控他散播“港独”，不过戴耀廷说自己本身不支持“港独”，而是挑战香港言论自由的底线；罗冠聪是被褫夺议员资格的代表，其所属的香港众志主张“自决”，认为香港人可以自身决定前途问题，“港独”是其中一个选项，但并非其组织主力倡议的政治议题。

许多中国网民也顺势把这场论坛与“港独”挂勾──尽管会议上“港独”不是讨论内容的核心，论坛的主题是“对香港自由、法治和自治的侵蚀”。但反对者认为，香港主权移交英国多年，这些组织不应该办一个有关香港问题的论坛，认为这是“中国的内政”。

中国驻英国大使馆要求保守党人权委员会“停止干涉中国内政，停止插手香港事务”，而央视发言人说，“任何鼓吹分裂中国的图谋和行为都是逆历史潮流和徒劳的”。

图片版权 AFP Image caption 在中国国庆日，有香港示威者高举“港英旗”抗议中国政府削弱香港言论自由。

不过，在香港反对派眼中，他们亦希望英国在香港议题上发声，希望确保“港人治港”、“高度自治”下，香港人的自由、权利得到保障。前港督彭定康曾经撰文表示，在《中英联合声明》下，英国政府是有“道义及政治上的责任和责务”，保证中方遵守其之前作出的承诺，包括“五十年不变”等等。

香港学运领袖黄之锋因为其护照被法庭扣起无法到英国出席保守党大会，他早前接受BBC中文访问时表示，明白目前英美等国家只是停留只是口里说支持，不能够在政策、制度上带来改变，但香港反对阵营，仍然需要与外国政客有连系，是想在国际上累积筹码，令外国政治人物理解香港问题，理解民主进程与香港很有距离。

“香港的一国两制源自国际条约，国际问题需要国际筹码去应对。这是我理解的香港未来状况，”黄之锋说。

英国外交部定期会发表报告书，谈到香港情况，过往多次就香港问题表达关注，例如近日香港民族党被取缔的事件，英国官方重申，香港高度自由、权利及自由是其核心价值，必须受到充分尊重，而铜锣湾书店股东及职员失踪事件发生时，英国批评事件严重违反《中英联合声明》及破坏“一国两制”。

一般而言，中国外交部在英国发表报告或声明后，都会回应“香港事务是中国内政”，别国无权平预，又指不存在英国对香港有所责任，认为英方无权对香港事务妄加评论。