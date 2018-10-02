女同性恋故事如何通过审查登上印度大荧幕

图片版权 JioCinema/Loneranger Productions Image caption 女同性恋电影《玛雅第二季》（Maaya 2）登上印度电视荧幕有难度。

低成本的智能手机和廉价的移动数据意味着印度人正大量透过手机屏幕观看内容。这为印度的娱乐产业打开了一个创作自由的新世界。

电影导演奎师那·巴特（Krishna Bhatt）说，网络赋予她“力量来展示我真正想说的故事”。

她制作了两部网络电影，其中的一部《玛雅第二季》围绕一个女同性恋的爱情故事展开。在印度，这类题材要想进入影院或是登上电视荧幕非常困难。

“要想在影院里展示做爱过程，我必须要通过一万条审查规则，”巴特说。

“我的接吻镜头会因为一些愚蠢的规则被迫剪掉。你是不能在电视上展示那些镜头的。”

在印度，尽管电影和电视连续剧受到政府严格的审查制度制约，网上播放的剧作很大程度上却不受管制，至少到目前为止是这样的。

Image caption 导演奎师那·巴特说，网络给了她一种"新的自由感"。

“如果你可以随心展示一切而不被任何人紧紧盯着，这就像一种新的自由感，就像独立，”巴特说。“那正是网络能为你做的。”

印度黄金时段的电视节目很大程度上被家庭剧占据着，这些剧集通常长达几千集，可以连播好几年。这不仅限制了其它剧集登上荧屏的机会，还限制了故事类型。

因此，下至演员，上至导演、编剧都从网络世界获得了新的自由。

Image caption 演员阿鲁诺德·辛格说，他在宝莱坞发展遇到了瓶颈。

例如在孟买北部的昌迪瓦里（Chandivali）工作室，他们正在拍摄一部印地语剧集，叫做《绑架》（Apharan）。拍摄从清晨开始，一直持续到深夜。剧组争分夺秒，以完成定于11月在印度本土在线视频应用ALTBalaji发行的11集剧集。ALTBalaji是一个覆盖96个国家的网络视频点播平台。

在一个打造成印度小镇街市的露天场景里，主演阿鲁诺德·辛格（Arunoday Singh）扮演的前警察在一起失败的绑架案中被捕。他曾出演不少主流的宝莱坞电影，但都是一些小角色。

“过去的四到五年里，我在宝莱坞一直困在瓶颈当中，”他说。“我并没有成为大明星，但也不至于默默无名。”

Image caption 《绑架》预期在11月发行。

“选角导演知道我的能力，但却连一个试镜机会都不给我。”

在线娱乐为他打开了另一扇门。随着焦点转向由网络娱乐带来的机遇，《绑架》只是印度今年制作的众多的网络连续剧之一。

“对演员和编剧而言，现在有了更多的机会，这总是好的，因为这是一个非常残酷的行业，”辛格说。

外国公司也看到了这股潜力，网飞（Netflix）和亚马逊大举投资印度市场。

图片版权 ALTBalaji Image caption ALTBalaji说他们必须为订阅者正确定价并正确选择内容。

如何赚钱？

在印度这样一个智能手机用户超过3亿的巨大市场，订阅可以成为一项庞大的收入来源。

“与电视不同，网络娱乐是一项OTT业务（基于互联网从而不需要电信运营商额外支持的服务），这意味着它消除了分销商或中间商，” ALTBalaji首席执行官纳兹卡特·潘特瓦迪亚（Nachiket Pantvaidya）说。“因此，你能获得观众为订阅你的内容而支付的全部金额，对于内容制作人来说，这是数字业务真正吸引人的地方。”

ALTBalaji希望能达到2亿观众，但仍有许多挑战——其中之一就是正确定价。

“我们希望将净定价保持在顾客每天支付少于1卢比的水平（1便士；1.4美分），这极其重要，”潘特瓦迪亚说。“我认为这是观众愿意出价购买的定价。”

然后，就是要制作正确的内容。

“95%的印度家庭只有一台电视机，因此个人选择很受限制。我们并非主要针对那些不看电视的人。我们迎合的是那些和家人一起看电视时，喜欢看一些不同的内容；而独自一人时又喜欢看一些其它内容的人。”潘特瓦迪亚解释说。“要定义这些内容并对准目标是一项挑战。”

但这种繁荣很大程度上依赖于印度移动数据收费保持低廉。

那是电信行业整合过程中激烈价格战的结果，沃达丰（Vodafone Idea），Airtel，Jio和BSNL等公司都在努力吸引用户。没有人确切知道移动运营商还能维持多久这么低的价格。

尽管如此，网络娱乐仍在为成千上万的演员、导演和编剧带来希望，他们驻守孟买周边，期待事业上的大突破。