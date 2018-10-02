美中军舰南海零距离逼近 擦枪走火危险徒增

图片版权 Reuters Image caption 美国“迪凯特”号驱逐舰舰长奈特·克里斯滕森称，中国驱逐舰靠近美舰船头，相距仅41米，迫使迪凯特号“采取技术动作以防撞击”。

中国一艘驱逐舰在南中国海有主权争议的岛礁外海域迫使一艘美国驱逐舰改变航线紧急避险。

美国海军称中国军舰靠近美舰的行为是“不专业和不安全的”。

相距41米

美国国防部证实，美国海军驱逐舰“迪凯特”号（USS Decatur）9月30日在南中国海域行使“自由航行”。

美舰驶入了中国声称拥有主权的南沙群岛的南薰礁和赤瓜礁12海里范围内。

“迪凯特”号驱逐舰舰长奈特·克里斯滕森称，中国驱逐舰靠近美舰船头，相距仅41米，迫使迪凯特号“采取技术动作以防撞击”。

中国国防部发言人随后也证实了中国军舰在南海上逼近美舰。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC的记者登上一架美军飞机，飞过备受争议的南中国海。6个国家在这片海域竞争，但是近年来中国加强了建岛和巡逻力度。

10月2日，中国国防部新闻发言人吴谦称：“9月30日美国海军"迪凯特"号导弹驱逐舰擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域。中国海军170舰迅即行动，依法依规对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。”

危险游戏

除了中国外，包括台湾，菲律宾，缅甸，马来西亚和越南等多个国家都对南中国海群岛声称拥有主权。

中国的“九段线”把大部分南海岛屿划入中国的主权范围内。美国军舰则坚持定期在南中国海行使“自由航行”。

国际法承认岛屿周围12海里属于主权国。美国军舰驶入南薰礁和赤瓜礁12海里范围内，就是宣示美国不承认中国对有争议岛屿的主权声称。

美军太平洋舰队发言人查尔斯·布朗称：“我军仍将继续在国际法容许的任何地域飞行、航海和作业。”

这是美国军舰在过去6个月内第二次驶入中国声称拥有主权的南海岛礁12海里范围内。

美军的做法一再激怒北京。中国国防部2日发表声明称：“美方一再派军舰擅自进入中国南海岛礁邻近海域，严重威胁中国的主权和安全、严重破坏中美两国两军关系，严重危害地区和平稳定。”

图片版权 CSIS/AMTI Image caption 南沙永暑岛卫星照片显示出弹药仓库（红色）、雷达装置等军事设施。

中美角力

近年来，中国加快了在南中国海的人工岛礁建设，并在人工岛上部署了军事设施。

美国等国家指责中国把南中国海岛礁军事化。中国则坚称这些设施旨在保护在该地区作业的渔船和海上航行安全。

美中驱逐舰南海相互逼近之际，美中两国的贸易战也在急剧升温。

中国向俄国购买战机和地对空导弹后，美国对中国军方实施了制裁。

据称，中国已经取消了原定于本月晚些时候与美国国防部长马蒂斯的安全会晤。