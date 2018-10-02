印尼海啸：21岁英雄空管员留守塔台殉职感动印尼

图片版权 Twitter/AirNav Image caption 印度尼西亚空中交通管制员阿贡

“他是我们的国家英雄，”巴泽航空（Batik Airways）飞行员马菲拉（Ricosetta Mafella）说。

他说的是印度尼西亚空中交通管制员阿贡（Anthonius Gunawan Agung）。阿贡在生前最后一刻确保马菲拉驾驶的飞机安全逃离地震和海啸。目前，这场灾难已经在当地造成超过1300人死亡。

马菲拉认为，阿贡可能救了他和所有乘客的性命，并称他为“守护天使”。

“可以起飞”

上周五下午（9月28日），21岁的阿贡在印尼中苏拉威西省帕卢机场控制塔台值班，而马菲拉驾驶的巴泽航空飞机在跑道上准备起飞。

“我急着离开，脑子里有个声音在对我说，马上离开这里，”44岁的马菲拉说，“我让机上工作人员和地勤加快速度。”

图片版权 Ricoseta Mafella Image caption 上周五下午（9月28日），21岁的阿贡在印尼中苏拉威西省帕卢机场控制塔台值班，而马菲拉驾驶的巴泽航空飞机在跑道上准备起飞。

18时02分，飞机起飞。不到一分钟后，印尼发生7.5级地震。

机场控制塔台开始摇晃时，阿贡周围的其他工作人员逃离了塔台，但阿贡仍然坚守岗位，确保飞机能起飞。他生前最后一句话是：“巴泽航空6321可以起飞。”

然后，他就从摇摇欲坠的塔台上跳了下来，显然，他发现路被堵住了。阿贡在等待救治时去世。

图片版权 Ricoseta Mafella Image caption 从驾驶舱内，马菲拉看到了海岸线旁的巨浪

马菲拉和机上的147名乘客和空乘完全不知道地面上发生了什么事情，但是从驾驶舱内，马菲拉看到了海岸线旁的巨浪。

“我看到一个半径很大、以圆形移动的海浪，并且越来越大，我不知道那是什么，”他说。

“我打给空中交通管制员好几次，想告诉他我看到的东西，但是没有回应。”

马菲拉之后才知道他的电话为什么没有回应。“我在一个WhatsApp群组中，里面有其他空中交通管制员，其中一位告诉我，他们叫阿贡离开塔台，”马菲拉说，“但是他说，等一等，等一等，巴泽（航空）还在这儿。”

“我知道事情经过后，不知道该说什么。”

图片版权 Reuters Image caption 搜救人员目前仍然在营救被困灾民

印度尼西亚的苏拉威西岛（Sulawesi）上周五发生7.5级地震，并引发海啸。根据该国救援机构的信息，目前有超过1300人死亡，超过100万人受到影响。

印尼空中导航公司（Air Navigation Indonesia）发言人斯瑞特（Yohannes Sirait）对美国广播公司表示，阿贡的决定可能挽救了数百人的生命。

印尼空中导航公司称，为感谢阿贡的杰出贡献，他去世后被提升了两级。

“阿贡工作到生命最后一刻，飞机起飞后他才离开塔台，”公司秘书雷迪透（Didiet KS Radityo）对雅加达邮报（Jakarta Post）表示。

印尼空中导航公司发布在社交媒体上的照片显示，士兵们正抬着阿贡的遗体，准备运往墓地。

阿贡牺牲的故事很快在网上传开，人们称他为英雄。

“我很难过，”马菲拉对BBC说。“我可能也会死。他是我的英雄，也是国家英雄。”