英国拟对海外买家增税 华人房产投资者遇变数

图片版权 PA Image caption 英国首相特里莎·梅在ABBA音乐声中手舞足蹈登上保守党2018年会。她再增加海外投资者未来购房税的提议有吸引本国年轻人的意图。

因为脱欧决定没有阻挡海外投资者不断加速到英国投资房地产的趋势，英国梅首相提出再提高海外投资者1%-3%的印花税。

这个对越来越多人不住在英国、但到英国买房或者投资英国房产的华人投资者会有什么影响？

英国市场吸引力

英国具有房地产市场流动性强、交易速度快和法律环境稳定的特点，特别是在过去几十年里，不论对英国本地人还是外国人，买房者一视同仁。这是它吸引全球投资者的一个重要原因。

因为中国大陆楼市价格已经处于世界前列，在全球经济大形势变化、资产价格疯涨已经成为历史之际，中国大陆投资渠道有限，投资英国成为一种潮流，净资产人群都争做国际房东。

由于英国大城市住宅没有跟上人口和经济发展的"刚需"，英国城市房产近20年增值明显，租金回报率高。不仅是商业地产，加之留学、移民等需求，居民住宅也是中国大小投资者关注和投资的重要区域。

过去几年里，中国万科、碧桂园、绿地、恒大等等大开发商纷纷以不同方式投资英国的商业和居民住宅房地产市场。在伦敦市场一些资产价格已经在5年里翻倍的情况下，很多华人投资者又将目光转向曼切斯特等其它城市。中国最大的海外房产网居外网的CEO罗雪欣表示，2018年1月华人买家对曼城房产的询价比前一年猛增255.6%。

图片版权 Getty Images Image caption 英国决定因为脱欧两年后，海外投资者对英国房地产投资却呈不断加速的趋势，

脱欧反涨？

2016年英国全民公投决定脱欧，在此前后，很多反对脱欧的人士预测英国一旦脱欧将遭遇金融风暴，包括房价将出现大跌，金融机构纷纷逃离伦敦。

但两年多后，伦敦作为国际金融中心之一的地位不仅没有被说德语为主的法兰克福和说法语为主的巴黎取代，相反的是，以亚洲投资者为代表的巨量国际资金相继涌入伦敦等英国市场，特别是伦敦的房地产市场。

且不论欧洲俄国中东等其它地区的投资者对伦敦市场的投资，也不论前两年或数月前中国投资者的大手笔，仅9月份中港投资者的表现可说明伦敦市场的吸引力：中国建设银行在伦敦交易所发行10亿美元债券反响热烈、中国再保险近10亿美元收购英国一保险公司、香港新鸿基10亿英镑买进地产开发项目、复星国际收购英国皇家交易所大楼、李嘉诚长子李泽钜准备将英国资产公司在伦敦上市，等等。

与此同时，美国公司的投资也令人注目，包括股神级别的美国金融投资家沃伦·巴菲特近日宣布，他也看好伦敦的房地产市场，已经和英国合伙方签署协议设立伦敦地产机构。

图片版权 Getty Images Image caption 脱欧给英镑带来不确定性。

房地产门槛

英国城市规划法律严格限制乱开发，规定必须保留公园、绿地等公共用地，像伦敦这样的英国大城市保证了绿色发展的环境，但同时住宅开发跟不上人口和经济增长"刚需"的情况越来越严重。这也是投资者看好英国房地产长远发展的最重要因素。

但是，对遭受2008年金融危机打击后经济不振、工资不涨的英国本地年青人来说，外国投资者蜂拥而至、房价上涨不止并非好事。在伦敦租房价格也不断上涨的情况下，很多购买伦敦住宅的投资者人都没有来过英国，买房子就是为了出租，其中华人投资者不少。

有评论人士指出，从政治上来说，在备受英国选民关注的保守党年会前，梅首相提出再提高海外投资者印花税的建议，是为了吸引国内选民、特别是年轻选民的支持。

这次梅首相建议加的税，是针对的是未来要在英国购房但人不住在英国、不给英国政府交税的海外机构投资者和个人投资者。对于已经在英国购房，或居住在英国的外国人或英国人毫无影响。

另外，有统计说，如果对海外买家新增1%的印花税，将会为英国带来每年4000万镑的收入；如果新增3%的印花税，将每年给英国财政增加1亿2000万镑的收入。这对需要资金的英国政府来说诱惑很大。

从宏观角度看，随着各国利率上升，全球房地产市场也开始进入了调整期。在一些国家和地区房地产市场进入拐点之际，英国政府也担心今后本国的房地产市场泡沫越来越多，所以给未来新到的房地产投资者设限，也可能有未雨绸缪之意。

此外，多国的房地产市场事实证明，你越限制，却越有人要买，而且是要赶在新税落实之前买。因此也有评论人士认为，在新政落实前，不排除可能出现一波"抢房潮"。

时间的考验

但如果英国政府未来继续提高对海外投资者英国购房的税收，势必会对未来房地产买家造成影响。

对海外买家再增税能否实行？这有待于首先是执政的保守党党内取得多数共识。然后也要得到议会其它党派的支持，最终得到议会批准后才能形成政策。

也就是说，在靴子（政策）落地实施之前，投资者尚无需缴纳可能新涨的税收。

目前英国各方共识尚不明确，但伦敦金融城的反应最快，英国上市的大型地产公司股价次日应声下跌，6亿英镑随即蒸发。这也就是对这项提议非正式投出了自己的一票。

另外，英国脱欧日期不断迫近而英国与欧盟能否达成协议尚无法逆料，对市场来说，最大的一个不确定因素将是英镑的汇率，这将也是对未来华人投资英国收益的重大决定因素。