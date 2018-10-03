特朗普被指曾帮父母逃税数百万美元

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普与其父亲

近日，《纽约时报》报道称特朗普曾帮助其父母逃税，金额达数百万美元。纽约税务部门表示正在调查此项指控。

《纽约时报》指，特朗普在90年代参与了“数次可疑的税务计划，包括一些彻头彻尾的欺诈行为”。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）称，《纽约时报》的报道是“有误导的攻击”。她说，“几十年前”税务部门就已经审定了这些交易。

特朗普本人在推特上否认这些指控，称《纽约时报》使用了“金钱的时间价值”概念写出了一篇“无聊“的报道，并指累计起来，该报97%关于他的报道都是负面的。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump The Failing New York Times did something I have never seen done before. They used the concept of “time value of money” in doing a very old, boring and often told hit piece on me. Added up, this means that 97% of their stories on me are bad. Never recovered from bad election call! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年10月3日

特朗普的律师哈德（Charles Harder）则在声明中说：“无人欺诈或逃税。《纽约时报》做出错误指控所依据的那些所谓事实十分不准确。”

《纽约时报》指控了什么？

特朗普曾多次声称自己是一名白手起家的富豪，父母的地产帝国没有给他什么帮助。

但《纽约时报》做了一项特别调查，分析了超过10万页文件。该报调查后指控特朗普实际上从他父母那得到了4.13亿美元。

“特朗普3岁时每年从他父亲的地产帝国赚取20万美元（按现今币值计算），”报道称，“他8岁时就成了百万富翁。”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普与其父亲弗雷德·特朗普（右一）、母亲玛丽·特朗普（右二）、前妻伊凡娜·特朗普（左二）

报道称，特朗普大学毕业后不久，每年从父亲那里得到100万美元。这个数字在他四五十岁时，已经上升至超过500万美元。

《纽约时报》报道：“这些钱大部分给了特朗普，因为他帮助父母逃税。他和兄弟姐妹们成立了一个假公司，以掩饰父母赠送他们的数百万美元。”

《纽约时报》还指控，特朗普“帮助他的父亲获得了数百万美元的不正当税收减免”。《报道》称，特朗普将父母的房地产资产价值估低了数亿美元，以减少缴税。

特朗普的律师回应指控时说：“实际上，特朗普总统根本没有参与这些事情。”他说，这些事情是由特朗普家族其他成员处理的，他们本身不是专家，都是依靠税务专业人士处理。

报道中两大最大指控是：

·《纽约时报》称，特朗普已经去世的父母弗雷德·特朗普（Fred Trump）和玛丽·特朗普（Mary Trump）向子女转移了超过10亿美元的财产。税务记录显示，他们为此支付了5220万美元（约5%），而他们本应该缴纳5.5亿美元。特朗普的弟弟罗伯特·特朗普（Robert Trump）在一份家庭声明中称，所有需要交的税都已经交齐。

· 特朗普曾声称，他用“一笔100万美元的小额贷款”创立企业，而他必须加上利息偿还，《纽约时报》认为这种说法是不准确的。《纽约时报》发现，弗雷德·特朗普当年借给他儿子的钱，以现今币值计算高达1.4亿美元，其中大部分没有返还。

《纽约时报》作出指控的依据是什么？

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《纽约时报》称，他们的信息源包括财务报告等公开文件，以及银行账单等机密记录，其中包括弗雷德·特朗普及其公司、特朗普家族的各类合作公司和信托公司的超过200份报税表。

这与特朗普本人的报税情况有关吗？

《纽约时报》没有看到特朗普本人的个人纳税申报表。与以往的总统不同，他拒绝公布。

不过《纽约时报》称，根据他们见到的信托纳税申报单等记录，能了解到过去几十年来，特朗普家族的交易如何让他变得富裕起来。

纽约州税收与财政部（New York State Tax Department of Taxation and Finance）对BBC表示，他们正在审查《纽约时报》文章中的指控，也正在积极寻求所有调查途径。

《纽约时报》报道还指，因为这些事件已经过去太长时间，特朗普不太可能面临刑事调查。不过，对于税务欺诈的罚款没有时间限制。