蓬佩奥出访亚洲四国：中国与朝鲜之旅充满变数

图片版权 Getty Images Image caption 蓬佩奥即将出访亚洲四国，其中访问朝鲜的行程被视为对特朗普和金正恩第二次会面做准备。

美国国务卿蓬佩奥将出访日本、韩国、朝鲜和中国，访问期间他将会与日、朝、韩的元首会面，但分析指，碍于中美近期的贸易纠纷，蓬佩奥访华的行程可能会出现变数，甚至能否成行也成问题。

美国国务院发出的通告指，蓬佩奥将在周六（10月6 日）先抵达日本，与首相安倍晋三和外相河野太郎会面。他周日会转到朝鲜访问，与朝鲜领导人金正恩会面，并同日到访韩国，分别与总统文在寅和外长康京和会面。最后，蓬佩奥周一会到北京访问。

美国国务院没有透露蓬佩奥会与哪些中国官员会面，国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）只透露他会与中方官员就“双边关系、地区和全球局势”进行讨论。中国官方中央电视台引述中国外交部发言人指，两国官员会就双方“共同关注的议题交换意见”，但同样没有透露蓬佩奥预定会跟哪些中国官员见面。

朝鲜方面，外界认为蓬佩奥访朝是为了美国总统特朗普与金正恩第二次会面铺路，但蓬佩奥过去数月访朝的行程分别都出现了变数，而朝鲜外交部长李勇浩日前更公开批评美国没有回应朝鲜的善意，为蓬佩奥的访问蒙上阴影。

中美纠纷依旧

图片版权 Reuters Image caption 刘鹤原定将与美国官员就中美两国贸易纠纷谈判，但美国上月进一步扩大关税措施后，中方取消会面。

中美近期受贸易战的影响，多次推迟或取消了两国官员原定的会面。美国上月扩大对中国货物征收关税的范围，引来中国反击，中方其后更取消副总理刘鹤赴美谈判的计划。而中国外交部周二（10月2日）也宣布，应美方要求，将推迟两国的第二轮外交安全对话。

但《纽约时报》引述美国官员指，是中方要求取消原定十月中举行的会谈，原因是一名高级中国军官“无暇出席”。

中国近代史学者章立凡认为，蓬佩奥要到中国的消息似乎还不是非常确切。他接受BBC中文访问时指出，形势上是蓬佩奥访问中国，但是外界仍然需要留意究竟背后是谁主动要求蓬佩奥到访，以及他最后能否成行。

章立凡认为美国可能在朝鲜问题需要与中国沟通，因而要求到访中国，但是外界关心的始终是中美近期贸易纠纷会不会在讨论范围之内。他留意到特朗普早前说跟中国谈判“尚不是时候”，而中国领导人又声言要自力更生，双方在这个纠纷上好像还未到“接近解决”的程度。

中国政府上月发出《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书，再次批评美国片面强调“美国优先”，奉行单边主义和经济霸权主义。章立凡说，中方在这份文件讲得很强硬，但他留意到白皮书同时强调中美“双方共同的利益”，他从这份文件中读出了中国“求和”的姿态，他认为中共可能希望“尽早结束这种对抗”。

“堕入爱河”

图片版权 Getty Images Image caption 李勇浩批评，朝鲜已经释出大量善意，包括停止核试及试射导弹，却得不到美方的相等回应。

蓬佩奥亚洲之行另一个重点是与朝鲜领导人金正恩会面，如果成事，这将会是两人第三次会面。但这个会面同样有变数，因为蓬佩奥7月访问朝鲜时，并没有获安排与金正恩会面，美方其后更突然取消蓬佩奥原定8月的访朝行程。

路透社分析形容，蓬佩奥出访朝鲜的消息传出时，朝鲜却发出“负面”的讯号。朝鲜外长李勇浩在联合国大会发言时批评，朝鲜已经释出“大量善意”，包括停止核试及试射导弹，却得不到美方的相等回应。

李勇浩说：“对美国没有信任的话，我们就不会对自己的国家安全有信心。在这种情况下，我们绝对不会首先单方面解除我们自己的武装。”

但特朗普发出的讯息却完全相反。他上周六（9月29日）声称在朝鲜问题上已经取得进展，更向支持者表示他已经与金正恩“堕入爱河”。