限制政策反复提出　特朗普政府会否停发中国学生签证

图片版权 XINHUA Image caption 美国每年有超过30万留学生来自中国。

美国白宫内部最近一次考虑停发中国学生签证的讨论再次因为经济原因搁置，但是近期的一系列迹象显示，提出设法增加中国留美学生的限制，是现届美国政府内部一直存在的一个倾向。

英国《金融时报》于日前引述多名美国政府内部消息源指，以白宫助手史蒂芬·米勒（Stephen Miller）为代表的白宫鹰派官员在今年较早前鼓励总统特朗普停止向中国国籍人士发放学生签证。

中国留学生在美国高校国际学生当中占最高比例，但是在去年12月白宫发布新的国家安全政策声称要“重新审核签证程序，以减少由非传统性质情报收集者的经济盗窃行为”之后，政府内部有关中国留学生的争论转趋激烈。

《金融时报》引述四名匿名官员指，米勒等人主张特朗普政府设法令中国人不能再在美国高校就读，以此来阻止可能存在的间谍活动，并惩罚公开对特朗普提出批评的美国精英高校。

但相关讨论后来在包括美国驻华大使特里·布兰斯塔德（Terry Branstad）在内人士的反对下终止，因为布兰斯塔德等人指出，这样的做法将更多地冲击较小的美国大学，而不是长青藤联盟（Ivy League）的精英大学。

不过，随着特朗普在贸易和网络安全等问题上倾向于采取对华强硬的路线，白宫内部强硬派官员的推动，可能会令总统在未来再度考虑类似政策。

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米勒：最能影响特朗普的人

在白宫内外，有一系列人士能够为特朗普出谋献策，但史蒂芬·米勒可能是其中最有影响力的一个。

今年年初，对于如何处理边境上的移民，美国国会内部一度出现过对立。其中作为资深政策顾问的米勒，据报就是最为主张特朗普坚持限制移民的人。

32岁的米勒与其他顾问一样，帮助总统起草演讲稿，但由于商人出身的特朗普是第一个没有任何从政或者军方经历的总统，因此在诸多的政策问题上需要顾问的帮助。

曾撰写过罗纳德·里根（Ronald Reagan）传奇的作者马修·达莱克（Matthew Dallek）曾向BBC表示，米勒能够帮助特朗普，将总统的想法转变成外行人能够理解的政策。

共和党咨询顾问麦考维亚克（Matt Mackowiak）则指，“从修辞和政策两方面出发，米勒都了解特朗普的基本理念”。

强硬派政策

米勒等官员是特朗普政府强硬移民政策背后的主力，包括起诉在美国边境抓获的未登记移民——从而导致大量儿童与父母分离的“零容忍政策”——后来在美国以至国际社会的广泛争议声中，特朗普签署行政命令终止了该政策。

有报道指，白宫在去年12月发布的国家安全政策指引当中，公开要求重新审核学生签证的主张，也是由米勒提出。

对于中国，对外贸易——特别是侵犯知识产权问题——也是特朗普热衷于提及的话题。

今年8月，在一场白宫宴会上，特朗普曾说有一个国家当中，“每一个”到美国留学的学生“都是间谍”，当中虽未有明确指出是哪个国家，但是有出席者表示，他指的就是中国。

较早前的5月底，美国国务院指，美国将从6月开始缩短部分中国留学生的学生签证有效期，以帮助特朗普政府打击美国政府所指的中国盗取知识产权行为。

美国国务院当时称，每一个学生签证的有效期限将由领事官员决定，而不是以往惯常根据学位修读时长给予的最长期限。

当时，美联社引述匿名官员称，相关规定主要针对机器人、航空及高科技生产领域的高校专业学生，具体做法是将签证有效期缩短为一年一签。而美联社指出，这些专业领域是与北京宣扬的“中国制造2025”计划当中的优先领域相对应。

至9月，共和党国会议员弗朗西斯·鲁尼（Francis Rooney）和参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）提出了致力阻止高等教育间谍和盗窃活动的法案。法案旨在停止外国情报机关利用高校交换项目盗取技术、招揽情报人员以及作政治宣传等，而两人在引入法案时分别都具体提到了中国。

“像中国这样的地缘政治对手正在盗取美国技术，利用我们大学高校开放的研究和发展环境，”鲁尼在9月13日的一份公开声明中这样说道。

他表示，其中中国在美国高校开设的孔子学院就是“中国共产党通过渗透美国校园以获取信息和盗取技术”的“前沿”机构，美国必须阻止外国情报机关利用美国高校。

克鲁兹则在声明中对鲁尼的主张表示支持，指中国通过孔子学院来“干预高校课程，打压批评中国的言论，以及盗取知识产权”。

中国学生危及美国安全？

中国是留美国际学生的第一大来源地。根据国际教育协会（IIE）的数据，在上一个学年度（2016－2017），有35万中国学生赴美留学，比第二位的印度（18.6万）多将近一倍，并占留美国际学生总人数的32.5%。

自去年12月的美国国家安全政策公布之后，美国国内就中国留学生与美国国家安全之间的关系发表过不同观点。

2月，联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）指，中国对于美国来说是一个“整体社会的威胁”，因此需要“整体社会的应对”，其中他特别提到，为外国政府和机构搜集信息的情报“收集者”已经渗透进了美国大学。

他在接受美国全国广播公司（NBC）访问时表示，FBI并未针对特别种族和国籍人士展开调查，但是在有关经济间谍的调查当中，“不时都会追溯到中国”。

而在美国国会，特别是民主党议员中间，对于这种将中国学生和学者广泛视为对美国安全有威胁的倾向，一些人表示出了担忧。

美国加州众议员赵美心（Judy Chu）就曾向媒体表示，将一整个国家的人整体标识为间谍，是“危险”而“不负责任”的做法。

另一方面，《金融时报》也引述美国驻华官员指出，占美国国内总留学生人数三分之一的中国学生，在美国学习和生活时产生的消费，一定程度上帮助了很多州份在服务业领域享有对华的贸易顺差。