图片版权 Getty Images Image caption 卡塔尔为2022年世界杯建设的体育馆Al Wakrah Stadium

位于中国西南的广西新媒体中心最近引发了国际关注。

是因为这座建筑是工程设计杰作？还是因为广西人终于拥有了新媒体中心？都不是。实际上，如果仔细看看，就会明白原因。

一些聪明的网友好像觉得这座建筑还不够像男性生殖器，他们制作了一个视频，加上了烟花表演。你可能马上就能明白，这看起来像什么了。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @OFalafel "I do like it but don't you think perhaps it's a little ... you know... a little bit too penisy?"



Architect: "Don't worry, there'll be so many fireworks and lights on the launch night, nobody will ever notice" pic.twitter.com/rqh04z5L2a — Olaf Falafel (@OFalafel) 2018年9月25日

这个视频引发网民无限遐想，“很有阳刚之气”，“真的不能怪人想偏”。

广西广电网络有限公司的工作人员当时回应说，这栋楼还没有修完，他们没有放烟花，这个视频是PS的。

中国媒体报道称，该中心项目预算总投资近20亿元。2016年8月项目开工建设，今年9月30日已经正式竣工。

这并不是中国第一次出现像生殖器的建筑，中国官方媒体《人民日报》的办公大楼也曾被指像男性生殖器。

2013年，人民日报大楼的照片在网上披露后受到热议，有人称其与央视大楼“大裤衩”阴阳调和。对于网上的吐槽，设计者、东南大学建筑学院教授周琦回应说，并不担心公众舆论。

图片版权 Getty Images Image caption 中国官方媒体人民日报大楼也曾被指像男性生殖器。

“房子盖好以后产生各种各样的说法，那都是非常好的事，包括阳具和性暗示，也挺好，这些我从来没有想过，在某个角度看很有意思。这类吐槽很好，我很开心，”他接受中国媒体采访时表示。

BBC记者纳格什（Ashitha Nagesh）报道，国外也不乏与生殖器相似的建筑。

图片版权 Google maps Image caption 2014年，人们发现美国伊利诺伊州迪克森市基督教科学中心（Christian Science Center）从上方看上去并不虔诚。

2014年，人们发现美国伊利诺伊州迪克森市基督教科学中心（Christian Science Center）从上方看上去并不虔诚。

还有澳大利亚新南威尔士州纽卡斯尔市的女王码头塔 （Queen's Wharf Tower），当地居民给它起了一个绰号“阴茎塔”。

令人遗憾的是，当地政府决定将其拆除，上周已经开始拆除工作。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @IstandWithQatar The development of Al Wakrah Stadium – a proposed 2022 @FIFAWorldCup tournament venue, has taken a major step forward with the installation of the final piece of the roof structure.#Qatar2022 pic.twitter.com/U7Yhv2nwZA — IstandWithQatar.org (@IstandWithQatar) 2018年9月24日

另外，还有酷似女性生殖器的建筑。卡塔尔为2022年世界杯建设的体育馆Al Wakrah Stadium由设计师哈迪德（Zaha Hadid）设计。这座体育馆的设计刚披露就遭到批评，因为它很像女性生殖器。

尽管该设计饱受争议，但这座体育场还是在加紧建设，目前已经成型，为2022年的世界杯做好准备。

所以，广西的新媒体中心并不孤单，毕竟世界各地还有这么多跟它一样酷似生殖器的建筑。