美国贫富差距严重 居住地影响一生机遇

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美国是全世界最富有的国家之一，但是，像任何地方一样，美国也有富人与穷人。

而且，这一切都取决于你住在美国的哪一地区，因为它会对你未来是否能够拥有长久富足的生活有很大不同。

就像家庭背景以及教育程度一样，一个美国人所居住的地方可以对他们未来的机遇产生巨大影响。

例如，居住在加州旧金山的美国人与居住在密歇根底特律的美国人相比差别显而易见。

在旧金山，25到54岁之间的适龄工作人口中，有82%人有工作，但是在底特律这一比例却只有68%。

旧金山的贫困率为12.5%，只有底特律的一半。

同时，旧金山人的平均预期寿命为82岁，而底特律只有75岁。

“活力指数”

美国布鲁金斯学会汉密尔顿计划（The Hamilton Project at the Brookings Institution）发表的一个“活力指数”，综合了包括家庭收入、贫困率和人口预期寿命等指标。

它向人们揭示了美国各县（county）的繁荣程度，以及为什么有些县欣欣向荣，而另外一些县却步履维艰。

首先，美国东北地区（从马里兰州到缅因州，包括纽约和波士顿这些城市在内）自1980年代以来就一直是美国最富裕发达地区。

与此同时，美国西海岸，特别是旧金山周围也是一片蓬勃兴旺的景象。

例如，加州的橙县（Orange County）家庭平均收入可以达到78150美元，贫困率为8%，人口平均预期寿命为83岁。

图片版权 Getty Images Image caption 无家可归人士 露宿街头

相比而言，美国收入较低的南部和西南地区差距巨大。

比如，新奥尔良居民的家庭平均收入为37500美元。贫困率为26%，人口平均预期寿命为76岁。

而且，这种差距已经持续了几十年（自1980年代开始）。

主要原因

那么，造成这种巨大差别的主要原因在哪里呢？

其中最重要的一个原因是教育程度，因为那些高中和大学毕业率底的地方往往发展滞后。

还以底特律为例，那里的居民拥有大学学历的人只占30%，而旧金山则是55%。

此外，美国乡村社区在这方面也表现不佳，但石油和天然气产地除外，比如北达科他州的威廉斯县（Williams County, North Dakota）。

从活力指数还可以看出，包括纽约和西雅图这样的沿海城市不断改善，但中西部和美国南部却举步维艰。

同时，如果一个地区就业机会主要依靠一种行业的话，情况也会特别不如人意，因为一旦有任何冲击，则会使该地区不堪一击。

另外，制造业高度集中的地方，例如克利夫兰也经历了明显的衰退。

种族构成

从种族构成方面来看，许多最贫困地区也是黑人人口最可能生活的地区。

图片版权 Getty Images Image caption 新奥尔良居民平均收入远远低于沿海城市，属于比较贫困地区。

汉密尔顿计划的研究还显示，长期的种族隔离、教育不平等以及高的离谱的犯罪率和监禁率都是加剧这些贫富不均地里差异的原因。

美国南部针对黑人社区的有组织犯罪，以及长久以来一些对黑人社区贷款方面的不利政策和行动等都是其中因素。

缺乏优秀学校本身限制了取得教育文凭的机会，没有学历同时减少了就业和职业生涯的发展。虽然美国北方在这方面做得更成功些，但这仅是一些例外而已。

当然，这些经济和地理差异不仅限于美国黑人社区，在以西班牙语为主的社区贫困率相对也比较高。

生活在这些相对比较贫穷地区的美国人面临一系列挑战：就业市场疲软，投资有限，企业家不足。而这些又都是密不可分的。

这无疑给美国的政策制定者们提出了艰巨的挑战。

除非这些问题能够得到解决，否则这些落后地区将会持续下去。其结果不但使这些地区居民的发展机会受到限制，而且也会使美国社会日益分裂。

应对措施包括改善这些地区居民接受高等教育的机会，有针对性的工作补贴以及对陷入困境的州给与财政支持等。

以上文章是BBC委托布鲁金斯学会汉密尔顿计划的三位专家 Kriston McIntosh, Ryan Nunn，Jay Shambaugh根据他们的学术文章改编而成。