网络攻击“大清算” 多国矛头直指俄罗斯

图片版权 EPA Image caption 荷兰国防部长拜勒费尔德(Ank Bijleveld,图左)在记者会公开拘留俄罗斯特工的详情。

英国与俄罗斯近月就早前“萨利斯伯里投毒案”争执持续之际,英国和荷兰分别抛出对俄罗斯发动网络袭击的新指控,其中荷兰更透露他们今年较早时拘留了四名涉嫌参与网络袭击的俄罗斯特工。

荷兰政府周四(10月4日)宣布,已在4月驱逐了四名持外交护照入境的俄罗斯人,指他们涉嫌策划一个针对禁止化学武器组织(Organisation for the Prevention of Chemical Weapons,简称OPCW)的网络攻击。

这个组织多次参加有关叙利亚境内涉及化学武器的调查,包括今年4月在杜马镇(Douma)发生的袭击。叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)被反政府武装组织指控发动化学武器袭击,但巴沙尔政府和盟友俄罗斯都否认。

英国国家网络安全中心(National Cyber Security Centre)同日发表声明指,俄国黑客的目标包括一些俄罗斯国内的公司、美国民主党、一家位于英国境内的小型电视广播公司以及世界反兴奋剂组织。英国政府之前把这些网络攻击怪罪俄罗斯,但这是首次点名批评俄国的情报总局。

另外,美国政府宣布将检控七名俄罗斯人,他们涉嫌入侵国际禁药组织和其他团体的电脑系统。

英国和荷兰指控俄国甚么?

图片版权 AFP PHOTO /DUTCH DEFENCE MINISTRY Image caption 荷兰公开被拘留的四名俄罗斯人抵达当地机场的照片。

英国国家网络安全中心指,俄国黑客利用数个身份攻击多国的目标包括:

总部设于加拿大蒙特利尔(Montreal)的世界反兴奋剂组织。英国国家网络安全中心指,俄国黑客利用钓鱼电邮取得密码,其后公开偷取得来的运动员资料。

美国民主党全国委员会。俄国黑客2016年偷取了许多高级民主党人的网上对话和电邮内容。美国当局已经指控俄国涉及有关计划。

乌克兰首都基辅的地铁系统、敖德萨机场、俄罗斯中央银行及两家俄罗斯私营广播公司。英国国家网络安全中心指,俄国黑客去年10月利用勒索软件加密电脑的内容,然后要求对方缴付赎金解锁。

一家的小型英国电视广播公司。英国国家网络安全中心指,俄国黑客在2015年7至8月期间闯入这家公司的多个电邮帐号,并取得一些资料。

英国外相杰里米·亨特(Jeremy Hunt,又译侯俊伟)批评,俄国情报总局的行为“鲁莽、无差别”。他指俄罗斯“尝试破坏、干预其他国家的选举,甚至愿意伤害俄罗斯公司的公民”。

亨利说,英国和盟友将一起“揭露、回应俄国情报总局破坏国际稳定局面的企图。”

另外,荷兰的军事情报部门透露,他们4月在OPCW位于海牙的总部外扣留了四名俄罗斯人,并在他们租来的车搜到一些监控仪器。荷兰指,他们在寻找方法闯入OPCW办公室的无线网络。

OPCW当时正协助英国政府鉴定“萨利斯伯里投毒案”中使用的化学品。英国政府指控俄罗斯尝试派特工毒杀俄国前情报总局特工斯克里帕尔(Sergei Skripal)和他的女儿。

英国首相特雷莎‧梅和荷兰首相马克·吕特(Mark Rutte)发表联合声明,指这个计划显示俄国情报总局“漠视保护全球安全的价值和规则”。

俄罗斯政府发言人扎哈罗娃(Maria Zakharova)形容,英国的指控就像一瓶混合各种元素的“邪恶香水”。

“令人吃惊”

BBC安全事务记者戈登·科雷拉(Gordon Corera)形容,荷兰的指控“令人吃惊”,因为一般的反间谍调查都是一个国家的最高机密,但荷兰当局就完整地透露他们在甚么地方拘留这些俄国特工、他们使用甚么装置和他们想要做甚么事情。

他分析说,这是荷兰与英美联手,在“萨利斯伯里投毒案”后试图向俄罗斯政府和俄国情报总局施加压力。

“荷兰透露的不单是俄罗斯尝试入侵OPCW的事情,它也揭露了俄国会派遣特工到外国,协助俄国国内的特工发动网络攻击。”

还有哪些国家曾被指发动网络攻击?

图片版权 EPA Image caption WannaCry勒索软件将受害者的电脑加密,要求受害者透过比特币支付300-600美元的赎金。