你的器材不支持播放多媒体材料 七十秒看懂彭斯对华政策讲话要点

美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）在一个智库发表讲话，尖锐抨击中国的多项政策，其中更特别指中国对美国的干预远甚于俄罗斯。

这场在哈德逊研究所（Hudson Institute）发表的美国政府对华政策讲话被标榜为一次重大政策演讲，虽然没有提供实质证据，但是彭斯在讲话中呼应了总统特朗普之前一周在联合国大会上指控中国试图干预美国中期选举的说法。

彭斯表示，与中国在美国全国所做的一切相比，俄罗斯人所做的显得“苍白”。

与此同时，彭斯对中国目前在贸易、知识产权、地区安全以及人权等多方面的政策提出了广泛批评。

“我今天来到你们面前，因为美国人民有权知道，就在我们说话的当下，中国政府正全员出动，利用政治、经济及军事手段，还有宣传，来加强其在美国的影响力，为自己谋取利益，”彭斯说。

中国外交部发言人在周五（10月5日）回应指，彭斯的说法是“无中生有”。

有学者向BBC中文表示，彭斯的讲话在一定程度上显示了美国政府目前对于中国的态度，但是彭斯谈话不一定完全代表特朗普的意愿，“新冷战”的说法目前也尚未成立。

图片版权 Reuters Image caption 彭斯对中国内外政策提出广泛批评。

彭斯说了中国什么？

呼应总统特朗普在去年12月提出美国国家安全政策指引时的说法，彭斯指美国已经处于一个“大国竞争”的新时代。而虽然特朗普上任以来致力与中国建立友好的关系，但是中国比以往更加先决地利用政治和经济手段对美国施加影响力，干预美国的内政。

“我今天想要告诉你们，我们了解到的中国在美国国内所采取的行动，”彭斯说，“有些是我们从情报评估中收集的，有些是可以公开获取的。但是一切都是事实。”

他表示，中国政府正在通过胁迫或是奖赏的手段对美国工商企业、学术界、新闻媒体以及官员等施加影响力，左右美国的政治和政策。

中美近期就贸易关税等问题针锋相对，彭斯表示，中国的关税“针对的是在2018年美国中期选举中至关重要的行业和各州”。

“最恶劣的是，中国发起了前所未有的行动，以影响美国公众舆论、2018年选举和2020年总统选举前的环境。坦率地说，特朗普总统的领导正在奏效；中国希望美国有个不同的总统，”彭斯这样说道，不过未有具体说明，中国如何实施这些行动。

中国外交部发言人华春莹在周五就彭斯的讲话回应称：“有关讲话对中国的内外政策进行种种无端指责，诬蔑中方干涉美国内政和选举，纯属捕风捉影、混淆是非、无中生有。中方对此坚决反对。”

彭斯的此番言论，正值美国国会中期选举到来前几个星期——11月的选举将决定共和党能否继续掌握多数议席。

在讲话中，彭斯还回顾了近代中美关系的历史，指美国在二战当中与作为盟军一分子的中国进行反法斯西战争，即使有朝鲜半岛战争的历史，美国也从未放弃与中国建立良好关系的努力，但是美国对于中国在社会各方面更加自由、开放的希望并没有实现。

图片版权 Reuters Image caption 彭斯在讲话中明确呼吁谷歌停止开发受到中国政府审查的移动搜索服务。

他表示，自1972年美中关系正常化以来，美国一直期待中国在社会各方面更加自由和开放，并引述特朗普称，美国在过去25年“重建了中国”，但是邓小平的改革开放政策显得“空洞”。

此外，彭斯还在讲话中对中国多项内外政策作出批评：

声称“中国制造2025”的计划是中国通过商业合作在机器人、生物技术和人工智能等多个方面盗取美国知识产权，如今更进一步要求美国企业交出商业机密以换取进入中国市场的机会

指责中国在南海的军事行动，是企图将美国赶出西太平洋，阻止美国帮助盟友

指中国大规模实施监控，打压宗教自由，并通过“社会信用评分”等制度控制民众社会生活的方方面面

重申美国支持“一个中国”立场，但是美国“一直相信台湾对民主的向往为所有华人指出了一条更好的路”

指中国通过对在华外国企业增设“党组”等形式干预美国企业的决策

批评北京通过在中国市场内对美国电影进行审查，以及花费数以十亿美元计的资金在美国乃至全世界进行宣传

指控中国通过屏蔽网站、停发签证等手段对美国媒体在中国进行的新闻报道，并通过资金和知库等对美国高校有关中国的自由言论进行打压

中国外交部：“无端指责”，“无中生有”

中国外交部发言人华春莹在周五的官方回应中表示：“美方把中美之间的正常交流合作说成是中方干涉美国内政和选举是极其荒谬的。”

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“中国历来坚持不干涉内政原则，我们也根本没有兴趣去干涉美国的内政和选举。到底是谁动辄侵犯别国主权、干涉别国内政、损害别国利益，国际社会早已看得很清楚。任何对中国的恶意诋毁都是徒劳的。

专家：“新冷战”仍然“不可能”？

彭斯在这个立场偏保守的智库场合作出这样一番言论，显示了美国在近期多方面贸易战的背景中，进一步加强了对华政策措辞的尖锐性。

有学者认为，彭斯讲话的类似内容，在过去的美国政府文件当中也曾出现过，但是这是第一次将所有观点放在一个文件里，并由副总统发表，显得更有份量。

“彭斯的措辞一直是比较专业的，他不像特朗普比较随意，”香港科技大学教授丁学良接受BBC中文访问时说，“如果特朗普出来讲话的话，说出一些非常刺激性的字眼的话，也许外界反而不那么看重 。但彭斯一直是很慎重和注意的，所以外界会对他讲话的分量看得更重。”

丁学良认为，由于中期选举的重要性，彭斯的这番言论“有利于调动保守阵营的情绪”，从而帮助共和党获得选票。

他还表示，假如彭斯的言论代表了现届美国政府今后对华政策的取向，中美关系形势将会比变得更加紧张。

图片版权 AFP Image caption 彭斯的发言是否预示美国对华政策的进一步强硬？

“我们可以想象，假如以后美国的对话政策按照这个讲话的口径来调整，那美国和中国之间就不会再是就一两个问题进行对抗，而是很多问题上 、有组织、一连串的对抗了。”

独立学者、中国战略分析智库研究员邓聿文则认为，彭斯这番讲话的目的是“激发美国民众的危机感”，证实贸易战的必要性。

“中美贸易战现在走到这样一个时刻，他想表明如果中国再不让步的话，特朗普的第三轮关税一定会坚决实行，”邓聿文说。

在讲话中，彭斯表示，正如特朗普此前声称的那样，在未来将有可能进一步增加一些项目的对华关税。

但是另一方面，彭斯的言论是否完全代表特朗普本人的立场，复旦大学中国研究院助理研究员、香港大学政治与公共行政学系博士孟维瞻则表示值得商榷，而“新冷战”是“不可能有的事”。

“彭斯本人的立场和特朗普不太一样——彭斯的意识形态在共和党不算主流，是属于比较极端的一小部分人，主流的共和党是很讨厌特朗普的，但是彭斯是可以和他合作的，”孟维瞻说，特朗普本人对于意识形态问题“并不感兴趣”，这也是他没有亲自发言的原因。

他还补充说：“新冷战这个事完全子虚乌有，不可能的事儿，冷战必须有剧烈的意识形态分歧和冲突，但是现在中国官方领导人只是说‘我们提供了一种与西方不同的道路’，还远远不到意识形态冲突和否定西方道路的程度。”

“中方也不太可能反击，因为毫无必要。彭思只不过就是发了一通脾气而已，他是想为2018年的中期选举加分儿。还有就是要帮着特朗普转移通俄门的矛盾。”