与中国相比 为何英国超市食品这么便宜

图片版权 PA Image caption 廉价超市在英国不断扩张，英国传统老牌超市在消费客户群减少的情况下被迫展开价格战，食品价格维持在较低水平。

最新调查发现，英国人平均吃饭开支占家庭开支的8%，中国人平均吃饭开支占家庭开支的25%以上。 英国食品价格为何能这么便宜？

据市场战略调查公司Euromonitor的一项调查发现，除了美国和新加坡以外，英国是目前全世界在家吃饭开支占家庭开支比最低的国家。

另据2016年美国农业部调查，中国家庭开销中花费在食物方面的资金比例为25.5%，不仅远远高于相邻的韩国和日本，更高于人均收入更高的英国。

虽然中国餐馆食品售价相对于英国较便宜一些，但中国大城市大多超市食品价格并不比英国伦敦的低多少。这是怎么回事？

伦敦北京对比

比较2018年伦敦与北京部分食品价格，可见伦敦超市基本肉蛋奶米面价格低于或略等于北京超市价格包括：

牛奶（一升）：伦敦约1.20英镑（约11元人民币），北京约8元人民币（约0.9英镑）

大米（白米一公斤）：伦敦约1.20英镑（约11元人民币），北京约8元人民币（约0.9英镑）

鸡蛋（12个）：伦敦约1.50英镑（约13.5人民币），北京约15元（约1.6英镑）

牛肉（普通牛腩，一公斤）伦敦约5英镑（约45元人民币），北京约60元人民币（约6英镑）。

根据这项调查发现，平均家庭吃饭开支占家庭收入比在世界各地差异很大，比如希腊占约16%，秘鲁占约26%，而尼日利亚高达59%。

图片版权 Getty Images Image caption 英国超市之一特易购（TESCO）的800克一袋的白面包售价仅55便士（相当于人民币约5元）。

与世界各国比较，英国的超市提供的食品原材料保持了世界最低水平之一。这是为什么？

英国和半世纪前比半价打折

目前英国人的食物占其收入比已经大大低于父辈和祖父辈时代的比例。

英国国家统计局的数字发现，英国家庭的基本食物开支占总开支的比例，相比60年前已经减半。

特别是近年来，包括总部在德国的大型廉价超市Lidl，Aldi等在英国兴起，受到消费者欢迎。所有超市因此被迫降低价格吸引客户。

技术进步与贸易

英国充分享受了技术进步给农业、食品生产、物流等领域带来变革的红利。

食物的生产、运输、包装、储存、分销等充分实现了科学管理，做到最大的产能和最高的效率。

此外，英国民众也充分享受了自由贸易带来的好处。目前英国食品中有一半完全通过进口，30年前英国只有三分之一的食品依靠进口。

图片版权 Getty Images Image caption 中国北京超市食品价格并不比伦敦低多少。

气候变化

但是，未来英国人是否还能继续享受低廉的食品价格呢？不知道。

不确定因素之一来自气候变化，越来越频繁出现的极端气候影响农业生产，大多数科学家认为未来国际气候可能会出现更多的极端变化。

如果洪水、旱灾越来越频繁的话，全球食品价格可能会因此上升。

汇率和脱欧

英镑兑其它货币的汇率也决定了英国食品价格的低水平。相比之下，人民币对英镑汇价不断上升，英镑兑人民币汇率在2008年全球金融危机后大幅度下跌，从大约1：15的水平跌落到目前大约1：9的水平。

这也是伦敦和北京超市食品价格差别有限的原因之一。

此外，英国决定退出欧盟会对英国的食品价格产生什么样的影响，目前尚无法逆料。

有人预测包括肉蛋奶蔬菜水果之类的食品都可能会大幅涨价，因为目前很多是从欧盟进口。

但也有人认为从欧盟以外地区进口的食品会大幅增加，而且因为没有了欧盟的关税壁垒价格会下降。

预计到了2050年，全球人口还将再大幅增长到98亿。这个潮流也会对英国的食品价格产生重大影响。

Image caption 这一图表显示了部分国家家庭平均在食品上的消费与家庭收入占比。

自给自足？

于此同时，英国也有计划将增加自己种植和生产的食品。

英国农业高度发达，效率很高，1%的劳动力可满足大约70%的全国食品需求。但问题是，和法国、德国相比，英国国土面积有限，本来也是自由贸易为立国之本，农业相对于其它行业并非是英国经济优势所在。

因为农业相比金融等领域不是英国的强项，作为欧盟成员国的英国每年获得欧盟共同农业政策30亿英镑的补贴。

一旦退出欧盟，这笔钱就要没了。假如没有从欧盟免税进口便宜食品的渠道，英国超市的低价还能否维持吗？

不过，很多人辨称任何变化可能都利弊兼有。牛津大学全球经济治理项目研究主任恩盖尔·伍兹认为，英国脱欧虽有风险，但也可以给英国农业带来一次重要的机遇：英国有可能借此机会实现农业领域更加安全、绿色、高效和创新的目标。