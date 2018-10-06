BBC中文每周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第40周，中国央视的一名女记者大闹英国保守党年会引发国际关注，她动手打人被警方逮捕，但却得到了大批中国“爱国”网民的支持；同样引发舆论关注的还有中国知名女演员范冰冰，她噤声123天后在微博致歉，接受税务部门开出的近9亿人民币追缴税款及罚款。

中美贸易战不断升级，中国第四次主动降低关税，而美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）发表尖锐讲话，批评中国在贸易、人权等多方面的政策。

国际方面，印尼的地震以及地震触发的海啸带走了上千人的生命，美国最高法院大法官提名人布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）被指数十年前性侵一名女子的事件继续发酵。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 大闹英国保守党年会 中国央视女记者打人被捕

图片版权 Hong Kong Free Press Image caption 孔琳琳后来被保安人员带离会场，并被警方逮捕。

近日，一名中国官媒女记者在一场有关香港问题的研讨会上与在场人士发生冲突，事件传到中国却引发大批“爱国”网民声援。BBC中文从事发经过讲起，试图探讨事件背后中国媒体与党的关系，以及香港问题挑动的爱国情绪。

2. 范冰冰缴8.8亿免牢狱 震慑中国富豪的税与罚

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中国最知名的女星之一范冰冰在公众视线中消失百余日后，税务部门终于作出了对其逃税问题的处理决定。如果她如期缴纳将近9亿人民币的罚款和补缴税款，将被免除刑事责任。但是，范冰冰逃税事件或许只是中国整个影视行业查税风暴的序曲。

3. 美中贸易战继续僵持：中国半年四降关税的背后

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贸易战中，中国和美国不断互相施加关税，力度和规模屡次突破纪录。然而，另一边，中国却在半年内四次宣布降低进口关税。有分析认为，中国降低关税为增加与美国之外国家的贸易联系，尽量冲抵贸易战带来的负面影响。

4. 印尼地震海啸灾情“比预期严重” 灾民求生的困境

图片版权 EPA Image caption 灾区满目疮痍。

9月底，印度尼西亚中苏拉威西省发生强烈地震和海啸，造成上千人死亡。许多人被埋在了建筑物的瓦砾之中，受灾地区多处断水断电，并出现水粮和燃油短缺。有报道指，几百名绝望的灾民，抢掠了当地的超级市场。

5. 美国大法官任命陷性侵“罗生门”：你要知道的五件事

图片版权 Getty Images Image caption 卡瓦诺（图左）和福特（图右）先后在周四的参议院听证会出作供。

美国最高法院大法官提名人、美国帕洛阿尔托学院心理学教授布雷特·卡瓦诺被指多年前试图性侵一名叫做福特（Christine Blasey Ford）的女子。卡瓦诺否认指控，并认为这是一场“经计算和计划的政治行动”。

6. “干预”美国民主——彭斯对华政策尖锐讲话背后，是“冷战”前奏还是转移视线

你的器材不支持播放多媒体材料 七十秒看懂彭斯对华政策讲话要点

在中美贸易战不断升级的背景下，美国副总统迈克·彭斯发表讲话尖锐抨击中国在贸易、知识产权、地区安全以及人权等多方面的政策。有学者认为，假如彭斯的言论代表了现届美国政府今后对华政策的取向，中美关系形势将会变得更加紧张。