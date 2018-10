透过美国智库专家警告看彭斯对华政策演讲

图片版权 iStock Image caption 这样的唇枪舌剑,为中美贸易战的硝烟,又增添了更加浓厚的政治阴云。

2018年10月初始,仍然在休国庆长假的中国人,被美国副总统麦克·彭斯(Mike Pence)在华盛顿智库哈德森研究所的主旨演讲震惊了。

彭斯开篇历数美国过去几十年对中国的巨大支持:向中国投资、帮助培养人才、打开世贸大门等,并重申总统特朗普的讲话:过去25年,是“美国重建了中国”,但是如今中国却对美国有种种挑衅。彭斯所言,无异于批评中国“忘恩负义”、“狼子野心”,美国是善良的农夫,中国是恩将仇报的蛇。

提到美国现在的政局,彭斯批评中国企图干涉美国政策,影响美国选举:因为特朗普总统对中国的强硬政策,所以“中国想要一个不一样的美国总统”。

中国外交部发言人对彭斯讲话激烈反驳,尖锐批评彭斯是对中国“内外政策进行种种无端指责”,是“诬蔑”、“纯属捕风捉影、混淆是非、无中生有”。

这样的唇枪舌剑,为中美贸易战的硝烟,又增添了更加浓厚的政治阴云。

在哈德森研究所的网站上,彭斯的讲话是美国特朗普政府的对华政策,还有观察评论人士认为,这堪称新一轮“冷战”的第一枪。

就在彭斯指责北京在经济、贸易、政治、高新技术、军事、舆论乃至娱乐界挑衅、影响美国的同时,美国彭博新闻社本周刊发报道称,中国军方在一家硬件制造商生产的设备中植入了比米粒还小的微型芯片,从而获取商业和政府情报,受影响的包括苹果和亚马逊等大约30家科技公司。

中国对此否认,苹果和亚马逊也出面否认。然而,对中国在全球信息科技行业供应链中的疑心大涨。

周五(10月5日),中国两家在香港上市的大型科技公司联想(Lenovo)和中兴(ZTE),股票大跌,跌幅都超过10%。

智库创始人

彭斯在哈德森研究所发表讲话时,对该研究所不乏赞誉之辞:“用非传统方式思考未来”、“半个多世纪以来,一直致力于促进全球安全,繁荣和自由。” “你们总在促进人们了解的一个重要真相就是:美国领导力照亮前进的道路”。

彭斯还特别提到,在美国本届政府的领导下,采取了果断行动,以美国领导为主线,应用哈德森研究所在内的各家智库长期倡导的原则和政策来回应中国。

哈德森研究所成立于1961年,总部设在美国首都华盛顿,创始人是战略分析顾问赫尔曼·坎恩(Herman Kahn)。该研究所的自身定位是“通过发表著作、召开大会、提供政策介绍和建议,致力于为公共政策决策者和全球政府和商界领袖提供指导。”

坎恩在创建哈德森研究所之前,服务于美国另一个智库兰德公司(RAND)。兰德是研究与发展(Research and Development)的简称。美国《纽约人》杂志曾刊文如此介绍坎恩:坎恩是兰德公司的产物,兰德是空军的产物。而坎恩,把哈德森研究所称为“高级兰德”。

坎恩在世时,曾是美国未来学红极一时的名人,对美国在冷战时期制定的核战略曾发挥很重要的作用,他的著作也曾引起相当的争议。

中国研究

中国研究

彭斯在讲话中特别提及哈德森研究所中国项目主任白邦瑞博士(Dr. Michael Pillsbury)的观点:“中国反对美国政府的行动和目标。实际上,中国正在与美国的盟友和敌人建立关系,这与建立任何和平和高效的中美关系的意图相矛盾。”

这一观点来自白邦瑞2015年出版《百年马拉松——中国取代超级大国美国的秘密战略》(The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)。

白邦瑞被称为中国通,多年来是美国政府的中国问题高级智囊,也被特朗普总统赞为“中国问题顶级权威”。他在这一书中详细论述了中国如何欺骗美国帮助自己超越美国成为世界最强的超级大国。

他写道:“40多年来,美国发挥了不可替代的作用,帮助中国政府建立起蓬勃的经济、开发出科学和军事能力、在世界舞台上占了一席之地,初衷就是中国崛起将给我们带来合作、外交和自由贸易。”

“但是如果中国梦是不费一枪一弹取代我们,就像美国当年取代大英帝国一样,会怎么样?”

从他书中所写内容来看,美国当局应该在很大程度上接纳了他的观点和建议。