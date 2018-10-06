美国参议院投票通过卡瓦诺大法官任命案

图片版权 Reuters Image caption 特朗普提名的卡瓦诺深陷性侵害指控

美国参议院经过激烈的辩论之后，以50票赞成，48票反对，投票通过总统特朗普提名卡瓦诺担任最高法院大法官的任命案。

特朗普提出的最高法院大法官人选——布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）被指涉及1980年代多件性侵案，包括克里斯汀·布莱希·福特（Christine Blasey Ford）在内多名女子出面指控他。

此前，美国参议院就最高法院大法院提名案举行听证会，听证会上福特对卡瓦诺提出指控，卡瓦诺矢口否认，双方各陈其辞，情绪激动。

特朗普提名卡瓦诺出任最高法院大法官一案，已经成为分裂美国民意最具争议性的事件之一。

图片版权 Getty Images Image caption 反对者在国会山举行示威，抗议卡瓦诺的任命

争议

在参议院投票之前，数百人聚集在华盛顿特区国会山举行示威，抗议卡瓦诺的提名。

参议员投票期间，一些抗议者在议院内的旁听席上高呼口号，参议院主席，副总统彭斯不得不出声要求维持秩序。

美国最高法院一共有9名大法官，大法官一般情况下为终身职，如今卡瓦诺任命获得参议院确认，最高法院的天平向共和党、保守派一侧倾斜。

特朗普在参议院确认卡瓦诺的任命之后，发推特表示祝贺，“鼓掌喝彩祝贺美国参议院确认了不起的被提名人，卡瓦诺，担任美国最高法院大法官。”

“今天晚些时候，我将会签署他的任命书，然后他将会正式宣誓就职，非常令人激动！”

投票

美国参议院共和党以51席对49席占多数，投票大致按照政党路线，卡瓦诺其实只需要50票比50票就能通过任命，因为在票数相同的情况下，参议院主席彭斯的票将会确认他的任命。

但投票的最后结果，赞成的比反对的多出两票，确认了卡瓦诺的任命。

最高法院是美国法律的最终仲裁者，在许多极具争议性的法案，例如堕胎和枪支控制等法案上，具有最终决定权。

美国即将举行中期选举，卡瓦诺获得确认形同特朗普的一次胜利，有利于共和党选情，但卡瓦诺任命案如何影响女性选民的选票则是中期选举的一大关键。