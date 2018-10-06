向战争暴行说“不” 两名反强奸人士获诺贝尔和平奖

图片版权 Reuters Image caption 来自伊拉克的穆拉德是雅兹迪人，她曾遭遇所谓的"伊斯兰国"武装分子折磨和强奸，后来成为雅兹迪人解放运动的代言人(图为一名雅兹迪儿童手持穆拉德的照片)。

2018年诺贝尔和平奖周五（10月5日）揭晓，两名得主是反性暴力人士纳迪亚·穆拉德（Nadia Murad）和丹尼斯·穆克维格（Denis Mukwege）。

来自伊拉克的穆拉德是雅兹迪人，她曾遭遇所谓的“伊斯兰国”武装分子折磨和强奸，后来成为雅兹迪人解放运动的代言人。穆克维格则是刚果的一名妇科医生，他与同事们一直为治疗在战火中遭到轮奸的妇女而努力。

今年，共有331个组织和个人被提名角逐这一世界性奖项。

挪威诺贝尔委员会主席贝丽特‧赖斯-安德森（Berit reis - andersen）周五在挪威首都奥斯陆宣布授予二人今年的和平奖，以表彰其“致力结束以性暴力作为战争工具的努力”。

赖斯-安德森还称，两名得主“在积极关注战争罪行以及与其抗争方面，做出突出贡献”。

图片版权 EPA Image caption 反性暴力人士穆拉德和穆克维格获诺贝尔和平奖。

获奖者的反应

25岁的穆拉德发布声明说，许多雅兹迪人“看到这一奖项，就会想起失去的亲人仍然下落不明，还有1300名妇女和儿童仍遭囚禁”。

她说：“就我自己而言，我想到了我的母亲，她被达‘达伊沙’（DAESH，即所谓的‘伊斯兰国’）杀害。我们必须做点什么来纪念她们。”

“对少数族裔的迫害必须结束。我们必须坚定地一起努力，来证明种族灭绝不仅会失败，而且行凶者会被绳之以法，受害者也必会得到正义。”

新上任的伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫（Barham Saleh）称，该奖项是“对所有打击恐怖主义和对抗偏执思想的伊拉克人的褒奖”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @nafisehkBBC I met Nadia Murad just the day after she managed to escape from #Mosul. I told her we can film the interview anonymously but she refused, “No let the world see what happened to us” she said ... She is now a noble peace prize winner. #Yazidi #Izadi #NadiaMurad pic.twitter.com/QMcvrH6UZB — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 2018年10月5日

穆克维格听到自己获奖的消息时，正在医院给患者做手术。

“我当时在手术室里，外边突然传来说话声时，我还没意识到发生了什么，然后就有人进来告诉我了这个消息，”他对挪威《世界之路报》（VG）说。

他表示，这个奖项属于所有遭受性暴力的女性。

他对聚集在诊所外的记者说，“这次的诺贝尔奖是对全世界遭受强奸和性暴力的妇女所遭受的苦痛，以及她们没有获得足够补偿的承认。”

纳迪亚·穆拉德是谁？

穆拉德在种族屠杀中失去了母亲，还曾沦为所谓的"伊斯兰国"武装分子的性奴长达3个月。她被买卖数次，并在囚禁期间遭受性虐和身体上的虐待。

根据他们（伊斯兰国）的规矩，如果一个女性逃跑被抓住，她就成了战利品。她会被扔到一个小房间里，任那里的所有男性强奸。我被轮奸时，他们称这是'性圣战'。 纳迪亚·穆拉德

在逃亡后，她积极为雅兹迪人奔走，发起了结束人口贩卖的活动，并呼吁全世界共同对战争中被当做武器的强奸行为，采取更强硬的立场。

2016年，穆拉德在一次采访中向BBC描述了她的逃亡经历，并详细讲述“伊斯兰国”如何对待被囚禁的女性。

“当他准备把我卖掉时，他去给我拿了一些衣服。他让我去洗澡，然后准备把我卖给其他人。尽管我觉得几乎不可能，但我还是设法离开院子。我拜访了一个和‘伊斯兰国’无关的穆斯林家庭，向他们求助，”穆拉德说。

穆拉德在2016年被欧洲委员会授予瓦茨拉夫·哈维尔人权奖（Vaclav Havel Human Rights Prize）。她在斯特拉斯堡（Strasbourg）发表获奖感言时，呼吁国际法庭对“伊斯兰国”犯下的罪行进行审判。

穆拉德是第一个获得该奖的伊拉克人，她在当年晚些时候还被任命为联合国首位“人口贩卖幸存者尊严亲善大使”。

丹尼斯·穆克维格是谁？

穆克维格数十年如一日地帮助刚果民主共和国的强奸受害者。

有报道称，他和同事们已治疗大约3万名强奸受害者。他在修复战争中轮奸导致的生理伤害方面积累了丰富的专业知识。

穆克维格现年63岁，他曾获包括2008年联合国人权奖在内的多个国际奖项，并在2009年被评为非洲年度人物。

在联合国维和部队的永久保护下，他住在自己开设的医院里。此前，他曾呼吁对强奸作为战争武器的行为采取更强硬的立场。

穆克维格的自述

在1999年时，我们医院接受了第一个强奸受害者。那名女士被强奸后，子弹射入了她的生殖器和大腿。

我本以为这是战争中个别的野蛮行为，但真正令我震惊的是，在三个月后，有45名妇女向我们讲述了同样的故事，她们的说法都一样：“有人来到我们的村里，强奸我，折磨我。”

也有其他女性是因为烧伤而来。她们说，在被强奸后，那些人还向她们的生殖器倾倒化学物质。

图片版权 Getty Images Image caption 穆克维格六月前往伊拉克北部的雅兹迪人聚居区。

我重现陷入思考，这些不仅是战争中的暴力行为，而是有计划行动的组成部分。有很多人同时被强奸、公开被强奸，整村的妇女都可能在夜间遭到强奸。这些行径不仅伤害了受害者，还伤害了整个社区，因为旁人都被强迫观看。

这些行动的结果是人们被迫逃离他们的村庄，放弃农田、资源和一切。这是显而易见的。

今年还有谁获得了诺贝尔奖？

本周早些时候，加拿大科学家唐娜·斯特里克兰（Donna Strickland）被授予诺贝尔物理学奖，她是诺贝尔物理学奖历史上的第三位女得主，也是55年来首位获得该奖的女性。与她共享该奖的还有美国科学家阿瑟·阿什金（Arthur Ashkin）和法国科学家热拉尔·穆鲁（Gerard Mourou）。

美国免疫学家詹姆斯·艾利森（James P.Allison）和日本免疫学家本庶佑（Tasuku Honjo）因发现如何利用人体免疫系统治疗癌症而共获诺贝尔生理学或医学奖。

本次诺贝尔化学奖则被授予三名在酶研究方面有贡献的科学家，他们是美国的弗朗西斯·阿诺德（Frances Arnold）、乔治·史密斯（George P Smith）和英国人格雷格·温特（Gregory Winter）。

诺贝尔奖共包括五个奖项，包括文学奖、物理学奖、化学奖、生理学或医学奖及和平奖。与其他四个奖项在瑞典颁发不同，诺贝尔和平奖由挪威诺贝尔奖委员会评选。

挪威诺贝尔委员会的5名委员由挪威议会选出，他们在每年来自世界各地的提名中选出20至30名候选人。多名来自挪威和多国的顾问会进一步就这些人选撰写报告，并最终在9月底或10月初的会议上决定最终人选。

此前的诺贝尔和平奖得主包括南非前总统曼德拉（Nelson Mandela）、美国社会运动者马丁·路德·金（Martin Luther King Jr）、西藏宗教领袖达赖喇嘛，以及中国异议人士刘晓波。