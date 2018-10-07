“东京厨房”筑地市场搬迁 83年历史画句号

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10月6日，举世闻名的东京筑地鱼市场举行最后一次凌晨金枪鱼拍卖，之后将搬迁至新址。

筑地市场是世界最大的鱼市场，营运至今已有83年历史。现作为2020东京奥运会重建计划的一部分进行搬迁。

这里的金枪鱼拍卖是日本首都东京一大热门观光景点。

“我快要哭了，”已经退休的海鲜拍卖人石井久雄（Hisao Ishii）在最后一天回到市场时表示。

“今天是说再见的悲伤的一天。筑地曾努力追赶时代的步伐，但它越来越老了，”他向法新社表示。

鱼贩们将从这座旧址搬迁到约2公里外的丰州，进驻一个更新、更现代化的场所。

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有关这座古老市场的搬迁工作一直在进行，但也有一些供应商对此表示反对，而且直到最后都在抵抗。

筑地市场有“东京厨房”之称，销售近500种海鲜，这里紧邻东京繁华的银座区，顶级餐厅云集，因此搜寻最佳食材的厨师们便与市场商贩们建立起紧密联系。

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1923年东京经历关东大地震后，筑地市场在1935年建成开业，当时主要由波纹铁棚搭建而成。后来这里成为了一个庞大、繁忙的市场，但许多人认为此处破旧且过于拥挤。

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筑地市场分为场内市场与场外市场。于场内市场举行的金枪鱼拍卖往往会吸引大买家。这里还会举行一年一度的新年拍卖，由于这项活动被认为可以为生意带来好运，新年拍卖的价格往往高于市价。

去年的新年拍卖会上，一条蓝鳍金枪鱼（见上图）以7420万日元（62万5350美元）的高价拍出，不过这一价格仍远低于2013年的纪录，当时一条蓝鳍金枪鱼以超过170万美元的价格售出。

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由于产量巨大，种类繁多，筑地市场每年会吸引成千上万的游客。

场外市场出售食物和其他商品。场内市场搬迁后，场外市场仍将在原地运营。

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市场搬迁还遭遇到许多工人的抵制，其中一些家族世世代代在这里经营。

市场位于丰州的新址造价达50亿美元，那里曾是一座化工厂的所在地，市场搬迁工作也因为污染方面的担忧而一度被推迟。

搬迁之前的最后几周，仍有数百名抗议者冒着风雨举行示威。

新市场将于10月11日（周四）开始营业。

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