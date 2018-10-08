极右翼候选人赢大选首轮投票 巴西民主何去何从

图片版权 Reuters Image caption 博尔索纳罗（右）和阿达（左）

正当中国投资涌向拉美地区，继续扩大在“美国后院”影响力之际，拉美政坛发生大地震。在拉美最大经济体巴西，一位持民粹主义立场的极右翼候选人极有可能成为新一任总统。也就是说，人称“巴西特朗普”的候选者有望上台执政。

金砖国家成员巴西周日（10月7日）举行总统选举首轮投票。这是巴西30多年前结束军事独裁统治以来最重要的一次选举，也是竞争最激烈、选民分裂最严重的一次选举，共有13名总统候选人参与角逐。

目前，点票工作基本结束，右翼候选人博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）以46%的票数领先。左翼劳工党总统候选人阿达（Fernando Haddad）获得29%选票，位居第二。

根据法律规定，如果第一轮投票没有候选人得票过半，得票最多的两位候选人将在10月28日的第二轮投票中决出胜负。即在博尔索纳罗与阿达之间。

阿达是前圣保罗市长，在前总统卢拉由于腐败犯罪被禁止参选后阿达才被推为劳工党总统候选人。

而巴西大选前的一次民调预测，在第二轮投票中两位候选人的得票将会很接近。

图片版权 Reuters Image caption 尽管他曾发表过歧视女性, 但仍有许多女性支持他。

民意撕裂

由于巴西此次选举出现左、右两大阵营的对立，也显示出巴西民意的撕裂。甚至威胁到巴西到底还应不应该坚持走民主道路？

一些人士担忧，目前占据绝对优势的极右翼候选人博尔索纳罗将威胁巴西的民主进程。

虽然此前，根据民调机构Datafolha一项最新的调查，69%的巴西选民相信民主才是巴西前行的最佳途径。

很多巴西选民对BBC驻南美记者沃特森表示，他们想回避极端派候选人，但目前又没有得力的中间候选人，所以只能两害相权取其轻。

因此，巴西笼罩在一种紧张不安的情绪中。

图片版权 Getty Images Image caption 博尔索纳罗有强大的军人支持

博尔索纳罗

现年63岁的博尔索纳罗在国会担任议员近30年。他主张强化警察执法，誓言打击犯罪和清除腐败。

同时，他还表示要放松枪支管制，恢复死刑等。在前总统卢拉被迫退出选举后，博尔索纳罗的支持率一路领先。

在首轮选举胜出后，博尔索纳罗发誓将团结巴西人，让巴西成为一个“伟大的国家”。

博尔索纳罗曾发表过一系列具有争议的言论，他对1964-1985年巴西的军政府统治时期持肯定态度，并承诺如果他当选将在内阁人选中启用多位将军。

他曾在1993年的一次演讲中表示自己"赞成独裁统治"。他称民主制度解决不了巴西所面临的严重问题。

在大选前，几位总统候选人参加了电视辩论，但博尔索纳罗应其医生要求并没有参加与其他选手的辩论。他在9月的一次竞选活动中曾被人刺伤，上周末才刚刚出院。

他的批评者说，此举是为了避免他受到挑战。也有人把他称为“巴西的特朗普”。

图片版权 Reuters Image caption 阿达庆幸将会有第二轮选举

民主受威胁

无论是谁当选，巴西新任总统将面对一个严重分裂的国家。

如果博尔索纳罗当选，最大风险在于，巴西有可能就此告别30年的民主。

巴西社会主义自由党候选人吉列尔梅·波尔洛斯（Guilherme Boulos）在总统辩论中警告说，“巴西的独裁是30年前的事，但我认为我们从未像现在这样接近当年。”

在博尔索纳罗遇刺后，他的支持率再度爬升。尽管他曾发表过歧视女性、同性恋者以及种族主义的言论，但根据Datafolha的民调，他是年轻人和女性选民的首选。

目前，巴西腐败猖獗，包括卢拉在内的数位领导人都因为腐败问题而被判刑。