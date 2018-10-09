塑料星球：环境“隐形杀手”就藏在你的洗衣机里

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洗衣服是我们日常生活中常做的一件普通家务活动。但是每次洗衣服时，从化纤衣物脱落的细小的塑料纤维，排入水中，形成海洋污染，加剧全球的塑料污染，最终危害人类本身。

这决不是什么危言耸听。你可以先看一看衣服上的标签，如果衣服中含有某种人造纤维，那么研究显示你的衣服很可能威胁到世界海洋的生态。

但好消息是，有一些措施可以帮助人们降低对环境的冲击。

研究显示，你每次用洗衣机洗一次衣服，衣服中合成纤维的一些成分就会脱落，并随着水被冲走。

假如你的洗衣机平均每次可以洗6公斤重的衣物，那么每洗一次衣服大约会有70万个细小纤维（microfibres）会随水流入江河湖海。

这些不到一毫米长的微纤维最终会流到海洋中，造成塑料污染。

图片版权 Getty Images Image caption 这种涤纶绒外套危害最大。

而衣料中危害最大的当属尼龙、聚酯和丙烯酸等材料。例如，根据研究显示一件涤纶绒外套每洗一次就会脱落100万个细小纤维。

一双尼龙袜子会脱落近14万个纤维。

英国曼彻斯特大学的科学家发现这些纤维充斥了全英国的河床。

如果英国是这样，那么想一想中国以及其它国家，情况很可能也好不到哪里去。

据信，这些沉积物被海洋生物以及渔类吞食，最终进入人的食物链。

今年初，科学家对英国海水里以及超市中所有的青口贝（mussels）测试后发现，所有被检测的青口贝中都含有包括内衣在内的纤维成分。

另外一项研究发现，环境中的微纤维已经改变了动物的行为举止。

图片版权 Getty Images Image caption 洗衣桶越满衣物之间的摩擦越少

补救措施？

当然，如果你本来就不爱洗衣服，这可能是你最好的借口。

或者可以考虑采取以下措施：

洗衣服时把水温调低，水温越高纤维越容易脱落。

能洗满桶衣服就不洗半桶，洗衣桶越满衣物之间的摩擦越少，纤维脱落越少。

使用快洗功能，快洗时间短降低衣物间的摩擦。

用洗衣液代替洗衣粉。因为洗衣粉的颗粒可以导致纤维松弛，继而脱落的可能性增大。

用低速甩干，减少衣物纤维松弛。

尽量避免高pH值和氧化剂的洗衣用品。 一些衣物柔软剂有助于减少衣物在洗涤过程中的摩擦。

还有，可以减少洗衣服的次数，专家说仅这一项可能比任何其它措施都得力。

图片版权 Getty Images Image caption 英国的河床充满了塑料微粒

行业创新

与此同时，专家还建议人们少买化纤衣物，尽量多买由自然纤维制成的衣服，比如羊毛、全棉、丝绸、羊绒以及麻布。

此外，英国机械工程师学会的一份新报告还推荐了一种方法，洗衣时使用细网眼洗衣袋，这样可以防止脱落的纤维被水冲走。

洗衣机行业也研制了废水管过滤器，它可以阻止80%的微小纤维被冲进下水道。

其它手段包括市场上的洗衣球，它具有粘粘衣物脱落纤维的作用，而不是被水冲走。

据业界人士表示，人们刚刚意识到衣物纤维对环境影响问题的严重性。它远比一些洗漱用品中的微珠（microbeads）更复杂，更难于治理。

除了这些预防措施之外，专家还呼吁从服装行业的设计以及制作上下手，例如在考虑面料纤维设计时，其长度和密度都会影响微纤维在受洗时脱落的程度。

给面料加上防脱处理也证明很有效。

再有，考虑出台新的法规，迫使服装行业把更多的资源投入到寻找有效策略，这也会有助于解决这一难题。