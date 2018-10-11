谍海悬疑奇案 沙特记者进使馆后人间蒸发

你的器材不支持播放多媒体材料 沙特记者失踪案扑朔迷离 土耳其公布监控录像

卡舒吉第二次去伊斯坦布尔的沙特阿拉伯领馆时，未婚妻简吉兹陪他到领馆门口。进门前，他给了她两部手机，叮嘱说，假如他不出来，就给土耳其总统埃尔多安打电话。

海蒂杰·简吉兹（Hatice Cengiz），土耳其人，贾玛尔·卡舒吉（Jamal Khashoggi，又译哈绍基）59岁，沙特人。他们准备结婚。卡舒吉是去沙特领馆办他跟前妻离婚的证明和他跟简吉兹结婚需要的其他手续。

9月26日他第一次去领馆时似乎一切正常，据报道他还曾说过那里的人很热情，应该没问题，一周后的10月2日再去。

简吉兹在门外等到天黑，他没出来。第二天，3日早上再去，还是没见着人。卡舒吉从世人眼中消失了。

图片版权 EPA Image caption 卡舒吉的土耳其未婚妻海蒂杰·简吉兹（Hatice Cengiz）陪他到伊斯坦布尔沙特领馆外，后来向土耳其当局报告他的失踪。

被失踪、人间蒸发、被谋杀、遇害……沙特异议记者在土耳其沙特领馆失踪的消息立刻传遍全球，案情扑朔迷离，各种说法真假莫辨。土耳其消息说人已经在领馆内遇害，尸体秘密挪走，要求允许警方进领馆搜查；沙特方面说人已离开领馆，允许土耳其警察进入领馆搜查，还从国内派15人组成的调查小组前往伊斯坦布尔协助调查。

沙特王储、土耳其总统、美国总统、英国政府都对这起离奇的失踪案表了态，发了话。

图片版权 Getty Images Image caption 卡舒吉去沙特驻伊斯坦布尔领馆办离婚证明

卡舒吉年轻时刚出道当记者，曾经是本拉登的朋友，称兄道弟。2017年9月他离开沙特”自我流放“美国时，跟沙特政府的关系已经十分糟糕。

失踪前，他是美国《华盛顿邮报》专栏作者，在专栏和自己的推特帐号里抨击沙特当局。他在推特上有160万人关注。

他也被称为"自我流放"美国的沙特异议记者，2017年9月离开沙特移居美国后的一年里，他在美国、英国和土耳其三地之间奔波。

除此之外，他还有不少其他身份标签。在他的人生旅途中曾与不少政要、名人有过交集，包括本拉登。

图片版权 Getty Images Image caption 卡舒吉曾经多次采访本拉登

阿富汗

卡舒吉1985年在美国大学毕业，回沙特当报社记者。1990年代前苏联入侵阿富汗，他写了大量有关伊斯兰激进分子到阿富汗去抵抗苏军的报道。

当年这批激进分子中最著名的是沙特青年奥萨马·本·拉登。

卡舒吉曾多次采访本拉登。那时的本拉登还没有成为后来被西方视为死敌的卡伊达基地组织领袖。

他曾到阿富汗托拉波拉山区的山洞里采访过本拉登，1995年还在苏丹采访过他。

多年后，卡舒吉本人成了采访对象，2011年接受德国《明镜周刊》采访，讲述他跟本拉登的那段历史。

他坦言，过去，自己在一些问题上的看法跟本拉登是一致的，包括采用非民主手段，比如渗透政治体系，或者采取暴力手段，目的是推翻腐败政权，解放阿拉伯世界。

图片版权 Getty Images Image caption 土耳其警方怀疑卡舒吉在伊斯坦布尔的沙特领馆内被谋杀，沙特坚决否认

支持改革

自那以后，记者卡舒吉逐渐变成沙特国内思想最激进、最直言不讳的公知之一，经常作为伊斯兰激进主义问题专家被西方媒体援引。

在外界眼里，他在神秘的沙特权力体系中人脉既深且广，可以跟王室成员搂肩搭背，称兄道弟。

他还曾为多份阿拉伯刊物和电视台工作，先是当驻外记者，后来升到总编的位置。

期间也有过挫败和曲折。2003年和2010年，他两次被迫从al-Watan报社辞职，原因是写文章抨击沙特国内当时极其强势的伊斯兰教派中的一支，萨拉菲主义（Salafism）。萨拉菲是逊尼派的一个分支，宗教释义十分严厉。

两次辞职期间，卡舒吉曾有一段时间离开沙特，为沙特王储Turki al-Faisal当媒体顾问。费萨尔是沙特前情报机构负责人，后来先后派驻英国和美国当大使，卡舒吉跟着到英国和美国工作了几年。

2010年，沙特亿万富翁（Alwaleed bin Talal）在巴林办了个电视台，阿拉伯电视台（Al-Arab），请卡舒吉当台长。

图片版权 Reuters/EPA Image caption 伊朗最高领导人哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）与沙特王储萨勒曼

阿拉伯之春

普遍认为，阿拉伯电视台的竞争对手是卡塔尔政府资助的半岛电视台（Al-Jazeera），但在卡舒吉掌舵开播后没多久就被封了，原因是播出了对巴林一位反对派要人的采访。

与此同时，卡舒吉也经常接受外国媒体采访，批评沙特王室一统天下的绝对威权，坦言为了国家未来的稳定，需要实行民主。

阿拉伯之春运动爆发后，卡舒吉跟埃及和突尼斯呼吁变革的反对派站在一起。

但这种立场跟沙特的官方立场正相反，直接冒犯了当局。沙特政府认为阿拉伯之春威胁到了自己的政权稳定。

图片版权 EPA Image caption 特朗普2017年5月访问利雅得，令外界认为他认可沙特的地区领袖地位。

特朗普问题

2016年，沙特王储在设法跟新当选的美国总统特朗普拉关系，当时传闻卡舒吉对这种关系持批评态度。

阿拉伯媒体的报道给人的印象是他的文章因此受到封杀。

沙特政府要跟卡塔尔翻脸，卡舒吉也公开提出批评，并且还敦促当局在区域事务上跟土耳其结成伙伴关系。土耳其是卡塔尔的盟友。

2017年，卡舒吉移居美国，理由是沙特实权人物，王储穆罕默德·本·萨勒曼镇压异议人士，令他无法忍受。

Image caption 卡舒吉批评沙特王储萨勒曼行为就像普京

“堪比普京”

他说：“我离开了故乡、家庭，还有我的工作，我还要更高声呐喊。若非如此，就是对那些被投入监狱者的背叛。那么多人无法出声的时候，我可以开口。”

他在《华盛顿邮报》专栏上写道：“我会说，穆罕默德·本·萨勒曼的行为就像普京。他在推行有高度选择性的司法体制。”

他的激烈批评一直持续到他进入沙特驻伊斯坦布尔领馆的那一刻。