你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普反击Taylor Swift

美国中期选举到来之际，著名流行音乐歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在社交媒体上的发言引发了一场风波。最近泰勒·斯威夫特打破在政治话题上的沉默，宣布将在中期选举中支持两位民主党候选人，此举引来包括特朗普在内的共和党人的反击。

日前，特朗普针对斯威夫特的言论向记者表示，他现在“对泰勒·斯威夫特的喜爱程度减少了25%”。

28岁的创作型歌手斯威夫特之前一直避开政治话题，但如今表示，“过去两年”的一系列事件改变了她的想法。

周日，斯威夫特在Instagram上表示，公开支持她所在的田纳西州（Tennessee）的两位民主党候选人。

“过去我一直不愿公开对政治话题表达看法，但鉴于过去两年发生在我身上和全世界的一系列事件，我现在有了非常不一样的想法，”她写道。

美国网站Vote.org传播主管卡玛莉·格思里（Kamari Guthrie）向Buzzfeed表示，斯威夫特发帖后，该网站监测到田纳西“登记量迅速增长”，且美国全国选举注册登记人数大幅增加。

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斯威夫特还批评共和党参议员候选人玛莎·布莱克本（Marsha Blackburn）过去在性别平等问题上的投票记录。

“她在国会的投票记录令我感到害怕，”斯威夫特以布莱克本在薪资平等及家暴立法问题上投反对票为例表示。

特朗普周一表示，布莱克本在田纳西“做得非常好”。

“她是位杰出的女性。我敢肯定泰勒·斯威夫特不了解她，”特朗普称。

而在2012年，特朗普还曾在推特上表示，斯威夫特“特别出色”，“棒极了”，并感谢她与自己合影。

截至目前，斯威夫特在Instagram上的这则贴文已被点赞超过175万次，其中包括模特克莉茜·泰根（Chrissy Teigen）、歌手凯蒂·佩里（Katy Perry，又译凯蒂·佩芮）及演员瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon，又译丽丝·韦花丝潘）等人。

斯威夫特在Instagram上拥有超过1.12亿粉丝，这番言论为她带来不少积极评价，但也引来保守派人士和共和党支持者的猛烈批评。

“我过去喜欢泰勒·斯威夫特是因为她远离政治，”美国保守学生组织“转折点”（Turning Point）创始人查理·柯克（Charlie Kirk）周一向福克斯新闻（Fox News）表示。

与此同时，共和党参议院全国委员会（National Republican Senatorial Committee）还批评斯威夫特的“态度”，称她“从她的象牙塔走下来告诉辛勤工作的田纳西人”如何投票。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @GovMikeHuckabee So @taylorswift13 has every right to be political but it won’t impact election unless we allow 13 yr old girls to vote. Still with #MarshaBlackburn — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) 2018年10月8日

2016年美国大选时，斯威夫特没有公开支持任何候选人，而当时碧昂丝（Beyonce）和Lady Gaga等众多艺人曾表示支持希拉里·克林顿（Hillary Clinton）。

斯威夫特曾在2012年向《时代》（Time）杂志表示，她之所以不谈论政治是“因为对别人造成影响”。

“我认为我还不到告诉别人该选谁的程度，”她当时称。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @PhilBredesen .@VoteMarsha, look what you made her do. @taylorswift13 doesn’t like your little games and she wants Tennesseans to know that you’ve been in the swamp long enough. It’s time for some fresh air up in Washington. https://t.co/DC11TVODMh — Phil Bredesen (@PhilBredesen) 2018年10月8日

对政治避而不谈的态度此前曾多次为她招致批评。2016年，“泰勒·斯威夫特投票选谁？”一度是谷歌搜索量最多的条目之一。

有观察人士表示，她的政治中立立场对吸引乡村音乐粉丝有所帮助。

与此同时，网上不少评论指出，斯威夫特为支持民主党涉足政治，这也让她再次站在美国说唱歌手坎耶·韦斯特（Kanye West，又译肯伊·威斯特）的对立面。韦斯特是特朗普的公开支持者，经常头戴“让美国再次强大”（Make America Great Again）字样的帽子。

自2009年在MTV颁奖礼上打断斯威夫特公开致辞之后，韦斯特与斯威夫特二人口角陆续不断。

共和党在田纳西一向占据优势。11月6日的选举中，如果共和党失去国会多数席位，特朗普任期内剩余两年的立法议程或会受挫。