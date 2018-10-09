日本又发生虎咬人惨剧 专家支招防身法

Image caption 2017年，英国一动物园有饲养动物学历和富有经验的饲养员被老虎咬死。

日本一动物园的饲养员被珍稀白虎咬死。世界各地每年类似惨剧不断发生，专家支招谈如何防老虎攻击。

日本南部鹿儿岛市一动物园发生一起动物园白虎咬死饲养员的惨案。这名动物园职员40岁，颈部被老虎咬伤，送往医院后已确认死亡。

据报道，白虎身中麻醉枪后处于睡眠状态。

世界各地因为野生环境不断减少，为了保护动物不得不饲养老虎，但在保护人还是保护动物方面似乎形成某种困局。

假如你在动物园虎山不小心处于危险境地如何保护自身安全？人和动物之间应该保持什么样的关系？

图片版权 Paperpix.uk Image caption 目前，全世界共有白虎约200只左右，主要分布在美国、印度、英国和中国等少数几个国家，而且均为人工条件下在动物园饲养。

如同大熊猫般珍稀的白虎

白虎在中国传统文化中是四象之一，根据五行学说，它是代表西方的灵兽，代表的季节是秋季。

动物园里的白虎是孟加拉虎的白色变种，原产于中国云南、缅甸、印度及孟加拉等地，上世纪50年代首次发现。

但可确定存在的最后一只野生白虎1958年在印度被射杀。之后印度曾也有零星发现野生白虎踪迹的报道。

目前，全世界共有白虎约200只左右，主要分布在美国、印度、英国和中国等少数几个国家，而且均为人工条件下在动物园饲养。

现存白虎数量远低于大熊猫，但它的攻击性使得其受欢迎程度大为降低。

频发的老虎咬人事件

每年世界各地发生上百起老虎咬人的惨剧，其中很多发生在动物园，被咬死咬伤的不少是已经在动物园工作时间不短的饲养人员，也有游客。

2018年5月，广西桂林的一个动物园也发生类似的惨剧，一名动物园饲养员也是在清理老虎笼时被咬死。

2017年，在英国私养有白虎的剑桥郡动物园，一名热爱动物、有饲养动物学历和富有经验的女饲养员被老虎咬死。

在过去几年里，中国北京八达岭、秦皇岛、宁波、安徽皖南、西安等地动物园都发生过老虎咬死咬伤游客或饲养人员的惨剧。

尊重和掌握动物习性

老虎为何要咬人？专家称，原因包括：饥饿、发情期配对不成功、认为受到攻击等等。

据美国《国家地理》杂志文章介绍，大型猫科动物在野外倾向于将人类作为捕食对手甚至威胁来躲避，但动物园里的老虎通常没有对人类天然的恐惧。

中国的很多动物园专家在近年各地发生老虎咬人事件后指出，尊重和掌握动物习性是第一安全措施。

有专家认为，一些旅游区允许人们爱抚大型猫科动物或用手喂食，给了游客虚假的安全感。

但饲养员和动物之间可能培养出友好、信任的感情。据说上海的动物园有三分之一的老虎在打针和采血时不需要麻醉和按压，而且在2013年发生老虎咬伤饲养员事故之后，就没有饲养员被咬过。美国也有不少人将老虎当作宠物私人圈养。

图片版权 AFP Image caption 动物园里的白虎是孟加拉虎的白色变种，原产于中国云南、缅甸、印度及孟加拉等地，上世纪50年代首次发现。

保持距离和直面正对

动物专家提醒，要尊重和敬畏老虎的天性，爱护亲近老虎的同时必须保持距离。比如动物园常有人把面包丢给老虎吃，结果这实际上伤害了老虎：因为老虎难以消化面包。

此外，有经验的动物园也指出，必须严格按照饲养规则，包括虎笼上锁等。很多饲养员是因为没有按规定操作，而被老虎咬死。

此外，一些富有经验的动物专家说，如果你突然与老虎不期而遇，可以利用人类的身高优势，举起双手，面对面站着盯着老虎，甚至发出怒吼，延缓其启动从后面扑上偷袭攻击的本能，慢慢后退撤离危险境地。

这时你如果弯腰低头，或转头逃跑，老虎会觉得你像它平时扑食的猎物，就会发动攻击，猛扑上来。