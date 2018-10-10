坎耶·韦斯特vs泰勒·斯威夫特：从音乐转向政治的明星争议

图片版权 Getty Images Image caption 韦斯特与斯威夫特，在2018年中期选举当中分别支持两个竞争派别。

美国白宫确认，说唱歌手坎耶·韦斯特（Kanye West，另译肯伊·威斯特）将在周四（10月11日）与美国总统特朗普共进午餐。

距离11月初的美国中期选举还有四周，据称特朗普将会与这名热衷于政治的说唱巨星谈论美国监狱改革、黑帮暴力问题以及“制造业复苏”等问题；韦斯特还将会与美国总统的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳（Jared Kushner）会面。

两天前的周一（10月8日），创作歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）宣布将在她家乡田纳西州的中期选举当中支持两名民主党人，致使特朗普在接受记者提问时表示，“对泰勒·斯威夫特的喜爱程度减少了25%”。

斯威夫特与韦斯特是美国乐坛一对广为人知的“死对头”，自2009年一场颁奖礼上的冲突之后，两人一直口角不断。

如今，二人各自的举动也意味着，他们正式将对立蔓延到了政治领域。

过去一直有意避谈政治话题的斯威夫特此番打破了自己的惯例，声称是“过去两年”的一系列事件改变了她的想法；而韦斯特则一直都是总统特朗普的高调支持者。

他们对政治话题的参与也引发了美国政坛关于娱乐明星政治背书的讨论。

特朗普的“兄弟”

韦斯特与特朗普在2016年12月就曾有过会面，当时特朗普尚未就任美国总统。当时，韦斯特的好友、歌手约翰·莱甄德（John Legend）曾指，那场会面就是一次“公关戏”。

今年9月，韦斯特头戴印有特朗普口号“Make America Great Again（令美国再次伟大）”的帽子在美国著名搞笑节目《周六夜现场》（Saturday Night Live）上表演。表演结束后，他的一段即兴演讲被现场观众录下发到了网络上。

“很多次和白人聊天的时候他们都说：‘你怎么能喜欢特朗普？他是一个种族主义者’，”韦斯特说，“好吧，如果我对种族主义有顾虑的话，我很久以前就离开美国了。”

2016年，韦斯特也曾就美国职业橄榄球联盟球员科林·卡佩尼克（Colin Kaepernick）在赛前奏国歌时下跪的事件向后者呼吁，应该与特朗普直接对话，讲述他的经历。

图片版权 Getty Images Image caption John Legend attacked Donald Trump throughout and after the US election cycle

上月，体育品牌耐克（Nike）在一组新广告上使用了卡佩尼克的脸，特朗普当时批评耐克，发出了“恶劣的信息”。

今年四月，韦斯特发布了单曲《Ye vs The People》（耶 vs 人民），表达对特朗普的支持。而韦斯特也表示，自己如今希望人们就叫他“耶（Ye）”。

他还表示，特朗普是他的“兄弟”，而他们两人都有着“龙一样的精力”。

过去，韦斯特曾声称自己有计划在2020年参选总统，不过之后他又在推特上使用“#2024”的话题标签，令外界不清楚他是否有意图要在下一届美国大选当中与特朗普竞争。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普反击Taylor Swift

美国“星战”转向政界

韦斯特与斯威夫特之间来来回回的恩怨，是美国音乐界最广为人知的故事之一。

有消息指，斯威夫特的评论似乎令美国选民在线注册人数瞬间上涨，特别是年轻人群。不过，美国网站Vote.org表示，由于美国多个州份的选民注册限期临近以及其他因素的存在，没有办法衡量斯威夫特介入政治的决定所带来的直接影响。

不过，斯威夫特的公开决定再次令她站在韦斯特的对立面，而二人的矛盾也正式蔓延到了政界。

一切始于2009年9月美国流行乐坛的最高荣誉殿堂MTV颁奖典礼。当时19岁的斯威夫特击败碧昂丝（Beyonce）赢得最佳女歌手音乐录像奖项，就在获奖致辞中间，韦斯特忽然走上台打断她的话，在数以百万计观众面前对斯威夫特说：“我会让你说完，但是碧昂丝那个是史上最好的音乐录像之一！”

图片版权 Getty Images Image caption 2009年MTV颁奖礼上，韦斯特上台打断首次获奖的斯威夫特致辞，令当时19岁的女歌手茫然无措。

图片版权 Getty Images Image caption 事后，韦斯特曾送花给斯威夫特，后者一度将照片发到网上，后来删除。

虽然那场颁奖礼稍后，碧昂丝邀请斯威夫特上台重新享受“她的时刻”，但是韦斯特的举动仍然受到了包括时任总统奥巴马在内等人的批评，他自己也承认自己很粗鲁。

之后韦斯特多次就事件道歉，最后一次是在2010年，韦斯特在推特发文再次道歉，并声称自己写了一首歌给斯威夫特，之后他删除了自己的推特帐户。

几天后，斯威夫特的单曲《天真》（Innocent）中出现疑似暗讽韦斯特的歌词：“Thirty two and still growin' up now（现在23岁了还没有长大）”。

之后，韦斯特似乎收回了自己的歉意。2013年，韦斯特接受《纽约时报》访问时表示，自己不为这样对待斯威夫特感到后悔，并指此前的道歉是出于“旁人的压力”。

2015年，二人似乎冰释前嫌。韦斯特的妻子金·卡戴珊（Kim Kardashian）到场观看斯威夫特的伦敦演唱会，韦斯特也暗示会和斯威夫特有音乐上的合作，斯威夫特更开玩笑说如果韦斯特参选总统，她就去当他的副总统搭档。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年，二人一度关系好转。

2016年，韦斯特的新曲《出名》（Famous）出现了争议性的歌词：“I feel like me and Taylor might still have sex// Why? I made that bitch famous（我觉得我和泰勒还有机会上床//为什么？我让那婊子出了名）……”

韦斯特之后在推特上为自己辩护，称歌词是对斯威夫特的恭维，而且事先得到了斯威夫特的同意，不过斯威夫特通过代理人表示，自己事先并不知道歌词当中会出现侮辱女性的字眼。

同年7月，韦斯特妻子卡戴珊在接受《GQ》杂志访问时坚称斯威夫特事先完全同意《出名》的发布，而后来却“忽然想要表现得她不同意”。

之后，卡戴珊在推特上发布了疑似斯威夫特同意歌曲发布的电话录音，并配上一堆蛇的emoji表情，引来粉丝跟风。

2017年，斯威夫特则在Instagram上以蛇的视频作为新专辑《举世盛名》（Reputation）发布的前奏。该专辑被认为是讲述与韦斯特恩怨的单曲《Look What You Made Me Do》（看你逼我做了什么）在YouTube上的播放次数打破了纪录。

如今，在美国中期选举前夕，斯威夫特宣告打破自己以往的惯例公开表示支持政党人士，而韦斯特更是完全没有从政治领域退却的意思。二人的恩怨，也正式从娱乐圈蔓延到了政界。