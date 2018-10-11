图片版权 CHEUNG KAM HUNG Image caption 张锦雄（中）20多年前证实患有爱滋病，以自己做例子证明爱滋病人与常人没有很大分别。

圣诞节对张锦雄（Ken仔）来说，是一个意义非凡的日子，1990年圣诞前后，当年15、6岁的他邂逅了第一位男朋友，正式踏入同志（LGBT，男女同性恋、双性恋及跨性别）的圈子；1995年平安夜，他发烧、肚泻、肺炎重病被送入院，结果确诊了爱滋病。1999年圣诞节，他在平安夜活动中，向记者“出柜”诉说自己作为爱滋同志的经历——他当时用化名、带太阳眼镜和帽子。

多年前，爱滋病被形容为“世纪绝症”。如今，这位香港土生土长的男同志爱滋病患者，以自己作为最佳例子，爱滋病不是“世界末日”，准时服药仍然可以如普通人一样，活得精彩。

这20多年来，他的人生真的“活得精彩”，有着多个头衔和身份，他是“香港彩虹”创办人，这个1998年成立的组织，是香港当年唯一一所专门为同志提供服务的社区中心。

后来，他加入香港反建制势力，参与多个被中共及建制派视为“眼中钉”的组织，他是“长毛”梁国雄所属政党社民连的创党成员，曾担任以“平反八九民运”为纲领的支联会常委，也担任专门筹办大型反对派游行的民阵发言人。他曾经带领群众高叫“特首下台、平反六四、结束一党专政”的口号。

但2009年开始，他逐步脱离香港的政坛，选择到大陆推动同志平权、爱滋病防治及患者辅导工作，并在几年前，参加安徽卫视电视节目《超级演说家》，分享自己对抗爱滋病时得到身边人支持的故事，一句“没有爱，有再好的药物都没用”感动了不少观众，令他成为一个微博逾22万粉丝的大陆小网红。

图片版权 CHEUNG KAM HUNG Image caption 张锦雄（右二）曾经在香港“六四晚会”台上主持及领唱。（图为2003年6月4日）

为甚么到大陆？

十年前的大陆，同志、爱滋病等议题仍然十分敏感，张锦雄领导“香港彩虹”的日子，接触不少专程来拜访的大陆同志团体，并获邀到大陆演讲，在活动中，他见到无数年轻大学生，对性别议题展现无穷的求知欲。

张锦雄说，在香港演讲，香港学生并不在乎讲者说甚么，但在大陆的大学演讲，讲堂上总是挤满几百人，座位也不够，学生们录音、抄笔记、积极参与，有人由其他城市坐两小时巴士，就是为了听他一席话。

“内地勾起我一些使命感，原来内地的同志运动是可发展、有机会的，有很多年轻人愿意出来，他们需要培训的机会和经验，”他说。

张锦雄2009年创立“彩虹中国”，每年花约一半时间身在大陆，9年间踏足60多个城市、过百间大学，四处演讲和为当地的人提供针对爱滋病防治及同志辅导的培训。“彩虹中国”不是大组织，他到大陆工作，要靠当地组织提供交通费及演讲费，也曾有透过腾讯99公益筹款，为感染者及同志提供服务。

有一次，张锦雄到广州的一间大学做公选科课堂的嘉宾，但活动举行前，负责老师宣布取消——原因不明。

几百名在场学生大失所望，于是在校园寻找其他课室，课堂结束便集体去一间空置的课室，让张锦雄在不用器材的情况下讲述他的经历、性别、性倾向议题，但不足半小时，学校的职员来到要求张锦雄离开学校。

“两个女学生对我说，她们已经是心理学四年级，但从来没有一门课讲同志议题，她慕名而来上这一课，她说真的很想听他讲课，反问为何学校不让学生了解这些事。”

这批学生在微博发声明，要求校方解释不让学生听讲座的原因，后来，他们逐一被校方召见，微博的声明从此消失。

图片版权 CHEUNG KAM HUNG Image caption 以前的“七一游行”，经常见到他出现，但近年，他已经没有再去游行。（图为2003年7月1日）

在大陆遇到的挑战

张锦雄具备香港反对派色彩的背景，2014年香港爆发争取普选的占领运动，以及去年年底大陆出台《境外非政府组织管理法》，种种原因，令他近年在大陆的工作愈来愈困难。

他的组织“彩虹中国”在香港注册，被视为“境外组织”，在大陆参与活动，主办方要在两个月前申请及报备，很多学校老师怕麻烦，令张锦雄邀约大减。

按法律，他可以在大陆注册，但需要填写犯罪纪录，张锦雄在香港曾因示威被控阻差办工以及被控非法广播，他对自己能否顺利在大陆注册组织深抱怀疑。

“资源、钱、或人也不是问题，是制度与国情。国情时常都在转变，松紧不一，未成名前做嘉宾去学校演讲，其实没有人管，但当组织渐大、或者香港发生‘占中’、‘六四’、‘七一’时期，无论讲甚么题目，也不希望有我回去演讲。”

现在他出席活动尽量保持低调，事前不会在微博宣传，也不会四处张扬他到哪儿演讲，在大陆打滚多年的他，早已习惯避谈“人权”、“组织”、“运动”、“游行”等字眼，只会称自己“做公益、办教育活动”。

今年年初中国修宪讨论热烈之时，他原本计划在郑州、西安、重庆出席不同的活动，但在首站郑州，公安要求他立刻回香港，连西安、重庆也不能去，这次事件吓得他在深圳聘请的助理也要辞职。

之后张锦雄再次低调重返郑州，希望出席另一个由其他组织举办的讲座，但坐火车途中，他得悉讲座被取消，在火车站，他又遇见执法人员，并且“被旅游”去参观少林寺。

“他们对我说，以后去郑州都要通知他们，会很热情招待我、全程陪着我，即暗示我不要再来，”张锦雄说，“有公安对我说，查到我是支联会、社民连的一员，虽然是2009年之前的事，但很难不令人联想，不是现在说没关系就没关系，他们说保留对我的怀疑，但无法对我完全信任。”

他对BBC中文表示，已经决定年底解散“彩虹中国”，日后只会以个人名义做公益。

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中港两地均吃力不讨好

大陆官方对他不信任，而在香港，张锦雄同样备受质疑。

“有部份人直接说我被人收买了，我可以用人头担保，我的价值观从来不是钱那一方面，”张锦雄说，自己退出香港政界后投入大陆同运时，经历一段要到餐厅打工赚取生活费的日子，每月花10几天赚钱应付基本生活开支，其他日子均会到大陆工作。

张锦雄投身民主派政圈是有一点误打误撞，起初是为了“香港彩虹”的发展，而结识包括支联会在内的团体，后来因为他“会唱歌和主持”，而获支联会看中，可以在活动担任司仪，在示威活动台上主持、唱歌。

“我成为了‘社运界口水歌歌手’，”他笑说。

2003年香港50万人上街，抗议国家安全法23条，当年28岁的张锦雄，在维多利亚公园的起步点台上，连续几小时不断唱歌、主持。在民阵和支联会的日子，他有份筹办“六四晚会”、“七一游行”，经常做司仪，带领群众叫喊“平反六四”、“特首下台”的口号。

后来，社民连筹组时他获邀成为创党成员，张锦雄说，社民连是第一个政党把同志议题放入党纲，为日后其他政党，加入性小众内容而铺路。

但是，他无法在社民连党内争取参与2008年的香港立法会选举，之后也没有获聘做议员助理，在党内他没有特别身份，政途上的挫折，令他只好专注“香港彩虹”的工作。

图片版权 CHEUNG KAM HUNG Image caption 他在示威现场台上拿着麦克风的日子，已经不复再。（图为2004年6月30日）

图片版权 AFP Image caption 张锦雄（右）是社民连创党成员，但后来与党内有分歧而与几名党友一同退党。（图为2007年）

但无论在社民连、还是“香港彩虹”，他也和当中人存在分歧，最终相继离开有份创立的两个组织。在社民连，他和其他党友不满领导层及质疑社民连账目问题而退党；而在“香港彩虹”，他的组织没有获得足够资助，加上他希望组织未来更专注于社工服务，与其他人意见不合，他决定退出。

2010年，香港发生“五区总辞”事件，5名民主派立法会议员为了争取普选辞去议员职务，希望把补选视为变相“公投”。

张锦雄做了一个令他后悔的决定，他宣布参加这场补选，与昔日党友“决战”。

结果，这次“叛变”引来民主派人士不满，参选令他失去昔日的朋友和战友，他最终得票也只有2.1%。

“香港民主派中，有些人对我不信任，问我是否被人收买，有钱可以参选，但其实那几万元，是‘香港彩虹’一个义工借给我，我到现在只还了一万块，我也十分愧疚，所以之后我努力做侍应。”

那时候参选，除了是为了对社民连表达不满，也是希望成为首任“出柜”的立法会选举参选人。

“我那时候很年轻，不够成熟，政治阅历不多，可能我真是不适合从政，又或者我比较单纯、天真，政治里面，不论左中右、政党、政府都好复杂、好多勾心斗角。”

“这是我人生暂时最后悔的事。”

回望这段加入民主团体的日子，他说初心是希望把同志议题带入政治，也许就是因为他在民主阵营不断重复又重复地提出性别议题，才令更多民主派团体关注。

“与其说我有从政的方向，不如说我只是用他们平台去表达我想说话。”

离开了两个香港所属组织，加上在大陆感受到同运冒起的势头，一推一拉的情况下，他选择了北上服务，淡出了香港政圈，暂时不考虑参与任何香港政治相关的工作。

2014年香港发生的占领行动，张锦雄也只是一个旁观者的角色，眼见新一代早已比他激烈。

他没有打算身在运动的前锋，“冲完之后又怎样？打官司？你有甚么好处？”

如果他迟一点出世，也许他就是那些冲上前被捕的年轻人。他已经不是站在前线的人，也不再是2003年大游行的那位28岁热血青年。

“我与很多香港人一样，有一种无力感，我只能顾好自己，我做不到大事、大运动，不如做一些协助爱滋病感染者和同志的工作，这些事情很实在，自己开心又帮到人。”

“有时候英雄造时势、时势造英雄，有些事情过了便是过了，不能回头。”

中港两地的同志运动

张锦雄在香港政界打滚称不上是成功，但他在中港两地同运上却是功不可没。

在香港，2005年，他参与筹办香港首届“国际不再恐同日”的活动，当时社会风气趋向保守，几百个团体在活动前半个月联署登报反对同性恋，当年这场只有几百多人的小规模游行，主办方要准备面具，因为许多参加者不希望“出柜”，未能以真面目示人，但抵达终点时，一批示威者脱下面具感动而泣，自此这个活动成为传统，十几年过后，香港的同志游行成为年度的嘉年华活动，何韵诗、黄耀明等明星相继“出柜”，令运动走入新的阶段。

在大陆，这些年来受他培训、启发的青年，渐渐成为运动中不可或缺的一员。同志组织武汉同行同志中心的创办人蔡豪杰，是当年受张锦雄启发的一员。蔡豪杰对BBC中文说，因为在活动中认识了张锦雄，发现同志运动有无尽的可能，自己可以成为一个全职的同志服务工作者，所以他也投入了大陆的同志、爱滋病工作。

图片版权 CNS Image caption 湖南长沙2013年曾经有百多名同志在街上游行，张锦雄也参与其中，他对大陆同运活跃感鼓舞。

图片版权 CNS Image caption 大陆有更多年轻人站出来争取同志免受歧视。

张锦雄传授了大陆同志组织如何管理和筹办同志、爱滋相关活动，具体地描述了同志中心运作的实务，他也把“Free Hug”（免费拥抱）这类街头行为艺术带到大陆，去宣扬爱滋病人并不可怕。

十年过去，张锦雄认为大陆的同运发展迅速，甚至在某些地方超越香港，例如，香港同志运动经过2、30年，只有少数同志能够与父母一同出镜，大部分香港同志家长,只是参加个别组织的闭门活动，哭泣寻求辅导，没有人愿意走出来，但大陆，很多同志家长也组织活动。

他说，大陆不是一个可以轻易搞以同志为主题来游行筹款的地方，反而迫使一些同志，要透过参加马拉松等来宣扬同志权益，他们在这些不以同志为标签的活动派发传单，展示彩虹旗，与路人解释自己的性倾向，反而令同志与异性恋者扣连起来，相反在香港，同志游行已渐渐演变成一种“自己人自己开心”的联谊活动。

但他对中国大陆未来的同运发展有乐观的心态，虽然，他的“彩虹中国”在这个体制中不能存活下去，但他相信，在中国不同城市，已经有新一代，可以由他们自己带领同运的发展。而他自己则希望关注其他国家的华人同志，或许“香港彩虹”、“彩虹中国”走得更远。

“成功不必在得，功成必定有我，”他说。