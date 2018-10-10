美驻联合国大使黑莉突然辞职 伊万卡否认将接任

图片版权 Getty Images Image caption Governor Haley was critical of Mr Trump during his presidential campaign

美国常驻联合国代表妮基·黑莉（Nikki Haley）宣布将于今年年底离职。

特朗普与黑莉一同在白宫与媒体见面时称赞其工作成绩。黑莉在6个月前向特朗普提出希望在任职2年后离任——黑莉于2017年1月出任美国常驻联合国代表。

黑莉现年46岁，曾任美国南卡罗来纳州州长。

特朗普表示，他可能在未来两三周内宣布接任人选。

特朗普称他会考虑迪娜·鲍威尔（Dina Powell）作为候选人，她曾任分管战略事务的国家安全事务副助理。特朗普还补充道，如果他的女儿伊万卡任该职位也会是极好的，只不过这么做会被指责为裙带关系。

不过几个小时后，伊万卡发推特很快撇清自己接任黑莉的可能。“我知道总统会提名一个强力的继任者，接替黑莉大使。这个继任者不会是我。”

图片版权 Getty Images Image caption 迪娜·鲍威尔和伊万卡会成为接替黑莉的人选？

突然辞职

黑莉没有明确自己辞职的原因和离职后的去向。

黑莉称自己担任公职的八年是一段紧张的时期，而自己是任期限制的支持者。虽然黑莉称没有决定下一步的去向，但她用手指了指身边的特朗普称，会继续支持他。

特朗普表示，黑莉“对我很特别，她工作非常出色，她是一个不可思议的人。”特朗普表达希望黑莉未来回归的愿望，并称可能是不同的职位，“你可以自己选。”

黑莉辞职前一天，一个位于华盛顿的反对腐败机构公民责任与道德(Citizens for Responsibility and Ethics)指控她接受南卡州商界领袖的七次奢侈的私人飞机旅行。

黑莉在特朗普选举期间多次批评他。她曾表示，指控特朗普性骚扰的女性“应该被听到”。她一度表示，特朗普的言论可能会引发一场世界大战。

然而在竞选的最后时刻，黑莉将票投给特朗普，并在特朗普当选后被任命为美驻联合国代表。

图片版权 Getty Images Image caption 在一起教堂枪击事件后，黑莉宣布从州府撤掉邦联旗。

妮基·黑莉是谁？

黑莉本名为尼姆拉塔·兰德哈瓦（Nimrata Randhawa），父母是印度移民，她在南卡罗来纳州班贝格长大，信仰印度锡克教。嫁给白人丈夫迈克·黑莉后，改信基督教。

她的第一份工作是13岁时为家里服装店做会计。

2010年她成为南卡州历史上首位女性和少数族裔州长，同时也是美国最年轻的州长。2014年她再次当选。

2015年，在查尔斯顿发生针对黑人的大规模枪击事件，黑莉下令去掉州府的邦联旗。她因而赢得广泛赞誉。

2016年总统选举期间，黑莉一开始并不支持特朗普，而是支持佛罗里达州参议员卢比奥。

黑莉的丈夫是美国国民警卫队军官迈克·黑莉，他们育有两个孩子。

分析来自BBC驻联合国记者尼克‧布莱恩特（Nick Bryant）

通过特朗普政府的旋转门，有一位高级别官员离任：美国常驻联合国代表妮基·黑莉，目前在任内阁成员中职位最高的女性。而且作为一个国际主义者，她做了很多工作，以保护联合国免受特朗普反全球化作法的破环。

在联合国，黑莉对俄罗斯和叙利亚采取严厉的批评态度。同时她也激烈地批评国际社会反以色列的偏见。她支持不再让美国资金用于联合国的巴勒斯坦难民机构，维护特朗普政府关于将大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的决定。她也发挥作用，向中国施压，使其支持严厉制裁朝鲜。

不过有时候，她的行事风格让其他共事者感到不适。她反复地高调警告要建立一个名单，列上那些没有支持美国提案的国家，即使美国最亲密的盟友也因此被惹恼。尽管如此，经常有人说联合国最重要的维和任务就是直接对抗特朗普政府，妮基·黑莉则被认为是联合国有价值的盟友。

这位前南卡州州长，是一个天才政治家。她被广泛认为是一位潜在的未来女性总统。虽然她已经确认不会在2020年挑战特朗普的总统之位，但这不会是我们最后一次听到她的名字。