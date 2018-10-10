美驻联合国大使黑莉突然辞职 伊万卡否认将接任

  • 2018年 10月 10日
South Carolina Governor Nikki Haley speaks in Washington DC. 图片版权 Getty Images
Image caption Governor Haley was critical of Mr Trump during his presidential campaign

美国常驻联合国代表妮基·黑莉（Nikki Haley）宣布将于今年年底离职。

特朗普与黑莉一同在白宫与媒体见面时称赞其工作成绩。黑莉在6个月前向特朗普提出希望在任职2年后离任——黑莉于2017年1月出任美国常驻联合国代表。

黑莉现年46岁，曾任美国南卡罗来纳州州长。

特朗普表示，他可能在未来两三周内宣布接任人选。

特朗普称他会考虑迪娜·鲍威尔（Dina Powell）作为候选人，她曾任分管战略事务的国家安全事务副助理。特朗普还补充道，如果他的女儿伊万卡任该职位也会是极好的，只不过这么做会被指责为裙带关系。

不过几个小时后，伊万卡发推特很快撇清自己接任黑莉的可能。“我知道总统会提名一个强力的继任者，接替黑莉大使。这个继任者不会是我。”

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Image caption 迪娜·鲍威尔和伊万卡会成为接替黑莉的人选？

突然辞职

黑莉没有明确自己辞职的原因和离职后的去向。

黑莉称自己担任公职的八年是一段紧张的时期，而自己是任期限制的支持者。虽然黑莉称没有决定下一步的去向，但她用手指了指身边的特朗普称，会继续支持他。

特朗普表示，黑莉“对我很特别，她工作非常出色，她是一个不可思议的人。”特朗普表达希望黑莉未来回归的愿望，并称可能是不同的职位，“你可以自己选。”

黑莉辞职前一天，一个位于华盛顿的反对腐败机构公民责任与道德(Citizens for Responsibility and Ethics)指控她接受南卡州商界领袖的七次奢侈的私人飞机旅行。

黑莉在特朗普选举期间多次批评他。她曾表示，指控特朗普性骚扰的女性“应该被听到”。她一度表示，特朗普的言论可能会引发一场世界大战。

然而在竞选的最后时刻，黑莉将票投给特朗普，并在特朗普当选后被任命为美驻联合国代表。

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Image caption 在一起教堂枪击事件后，黑莉宣布从州府撤掉邦联旗。

妮基·黑莉是谁？

  • 黑莉本名为尼姆拉塔·兰德哈瓦（Nimrata Randhawa），父母是印度移民，她在南卡罗来纳州班贝格长大，信仰印度锡克教。嫁给白人丈夫迈克·黑莉后，改信基督教。
  • 她的第一份工作是13岁时为家里服装店做会计。
  • 2010年她成为南卡州历史上首位女性和少数族裔州长，同时也是美国最年轻的州长。2014年她再次当选。
  • 2015年，在查尔斯顿发生针对黑人的大规模枪击事件，黑莉下令去掉州府的邦联旗。她因而赢得广泛赞誉。
  • 2016年总统选举期间，黑莉一开始并不支持特朗普，而是支持佛罗里达州参议员卢比奥。
  • 黑莉的丈夫是美国国民警卫队军官迈克·黑莉，他们育有两个孩子。

分析来自BBC驻联合国记者尼克‧布莱恩特（Nick Bryant）

通过特朗普政府的旋转门，有一位高级别官员离任：美国常驻联合国代表妮基·黑莉，目前在任内阁成员中职位最高的女性。而且作为一个国际主义者，她做了很多工作，以保护联合国免受特朗普反全球化作法的破环。

在联合国，黑莉对俄罗斯和叙利亚采取严厉的批评态度。同时她也激烈地批评国际社会反以色列的偏见。她支持不再让美国资金用于联合国的巴勒斯坦难民机构，维护特朗普政府关于将大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的决定。她也发挥作用，向中国施压，使其支持严厉制裁朝鲜。

不过有时候，她的行事风格让其他共事者感到不适。她反复地高调警告要建立一个名单，列上那些没有支持美国提案的国家，即使美国最亲密的盟友也因此被惹恼。尽管如此，经常有人说联合国最重要的维和任务就是直接对抗特朗普政府，妮基·黑莉则被认为是联合国有价值的盟友。

这位前南卡州州长，是一个天才政治家。她被广泛认为是一位潜在的未来女性总统。虽然她已经确认不会在2020年挑战特朗普的总统之位，但这不会是我们最后一次听到她的名字。

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