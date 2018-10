牛津大学最难考题：愿意当吸血鬼还是僵尸

Image caption 牛津大学万灵学院建校于15世纪上半叶,为纪念百年对法战争中战死的英灵。

世界最古老最顶尖的高等学府之一——英国牛津大学,今年出了一道这样的考题:你愿意当吸血鬼还是僵尸?(Would you prefer to be a vampire or a zombie?)

此题让见多不怪的英国人也跌了眼镜。《泰晤士报》称之为“世上最惊恐的考试”,《卫报》说这是“最难”的考题。

其实,今年牛津大学万灵学院的考题不止这一个。不过,其他题要答得好也不容易。

“谷歌比我们自己更了解我们吗?” (Does Google know us better than we do?)

“莎士比亚太好了,没人能演吗?”(Is Shakespeare too good for actors?)

“糖是不是该征税?”(Should sugar be taxed?)

还有比较传统的问题如:“音乐到勃拉姆斯嘎然而止吗?”(Music came to a full stop with Brahms。)以及年年都有的伦理问题:“所有生命都重要,是吗?”(‘All lives matter’. Do they?)

当然,万灵学院本身在牛津大学各学院中非常不同凡响。这所由坎特伯雷大主教亨利·契杰尔(Henry Chichele)在1430年代建立的学院,于1438年获得国王亨利六世的建院特许宪章,旨在纪念百年对法战争中战死的英灵。正是因此,亨利六世和契杰尔大主教至今被奉为万灵学院的创始人。

图片版权 BBC Sport Image caption 西方传说故事中的吸血鬼、僵尸也是每年万圣节Halloween装扮的灵感来源。

与其他学院不同,这个学院并不招收本科生。通过考试的人,自动成为学院的院士。而这一考试之不同寻常素来有名,被称为最难的考试。

大学面试

实际上,即便是想成功考入牛津和剑桥大学入读本科,光有好成绩也是不够的。这两所大学都有面试一关,经常问一些没有正确答案的“稀奇古怪”问题,考验学生的知识面和思想灵敏度。很多成绩异常优秀的学生往往过不了这一关。

下面就看看几个牛津剑桥以往的面试题,考考自己吧:

保温箱会思考吗?蜗牛有意识吗?(牛津-实验心理学)

这是一块树皮,请就它说点什么。(牛津-生物科学)

如果神无所不能,他是否能够创造出一块他举不动的石头?(牛津-古希腊古罗马学)

你更想成为一部小说还是一首诗?(牛津-英文)

你如何测量自己头部的重量?(剑桥-医学)

丈夫吃早餐时有在鸡蛋上涂柠檬酱的习惯,如果妻子已经多次表示她对此的厌恶,这个习惯是否足以成为离婚的理由?(剑桥-法学)

眼前的椅子真的在那里吗?(剑桥-哲学)

吸血鬼和僵尸

图片版权 Getty Images Image caption 英国演员罗伯特·帕廷森(Robert Pattinson)主演的《暮光之城》(The Twilight Saga)系列电影,讲述吸血鬼与人类的爱情故事,很受青少年欢迎。

吸血鬼和僵尸(vampire and zombie)是西方来自民间传说中的两种异怪生物。顾名思义,吸血鬼以血为食,嗜血成性;而僵尸,死而不僵,喜食人肉。

近年来,随着它们经常成为小说、电影、电子游戏中的主角,在流行文化中日渐为全世界各地的人们所知。本次牛津大学万灵学院的难题,也不失为古老传统大学与时俱进的表现。

那么究竟是当吸血鬼好还是做僵尸更强呢?两者之间究竟该怎么选?英国已经有人发表了评论。

《卫报》文化事务高级记者马丁·贝拉姆(Martin Belam)这样调侃吸血鬼的好处:

“你见过样貌丑陋的吸血鬼吗?不清楚到底是只有时尚人士才变成吸血鬼呢还是当了吸血鬼就让你很时尚,但总而言之,吸血鬼都看着很酷。”

而当吸血鬼当然也有不好之处,其中之一是:“长生不老听着很好玩,但直到你要看着所有心爱的人都在你面前变老死去,你才发现这一点都不好玩。当然啦,除非你让他们都变成吸血鬼,可以永永远远地陪着你。而这让你在选择跟谁确立如此永久关系时会有很大的压力。”

至于僵尸,贝拉姆是这样写的:

吸血鬼都是独来独往,但僵尸却是成群结队,因此 “这是一个更合群的选择”。另外,僵尸以脑髓为食,这是 “完全美味,而且很健康,充满DHA的一种重要的Omega3脂肪酸。”

当然,当僵尸的坏处,除了永远无法有性感的样子,还有身上总是散发出一种腐朽的烂肉味。“这通常被认为很让人恶心。”

愿意做僵尸还是吸血鬼呢?希望这样的点评给人启发。有朝一日,如果牛津大学愿意公布考生的答卷,一定会再次引发热议。